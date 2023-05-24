Адвокат за шантаж Балотелли получил 2+ года тюрьмы. Он вынудил 17-летнюю девушку обвинить форварда в изнасиловании и требовал 150 тысяч евро за молчание

Теги сборная Италии по футболу серия А Италия Сьон высшая лига Швейцария происшествия Брешия Марио Балотелли девушки и спорт деньги Футбол

Адвокат, шантажировавший Марио Балотелли, получил 2 года тюрьмы.

В 2020 году девушка из Виченцы обвинила Балотелли, выступавшего на тот момент за «Брешию», в изнасиловании, отметив, что на момент связи она была несовершеннолетней.

Девушка требовала от футболиста 100 тысяч евро за молчание. Балотелли, в свою очередь, утверждал, что связь произошла по обоюдному согласию, и девушка заверила его, что является совершеннолетней. Позже прокуратура Брешии установила, что обвинения в адрес форварда были ложными.

Как сообщает Il Mattino di Padova, ложные показания девушку, которой на момент связи было 17 лет, вынудил дать ее адвокат Роберто Импарато. Он угрожал Балотелли отправить историю об изнасиловании несовершеннолетней девушки прессе и требовал за молчание 150 тысяч евро.

В ходе судебного разбирательства было представлено множество доказательств, включая переписки в различных мессенджерах и соцсетях, а также записи телефонных разговоров.

Суд Виченцы признал Импарато виновным в попытке шантажа и приговорил его к двум годам и трем месяцам тюремного заключения. Также адвокат обязан выплатить Балотелли компенсацию в размере 80 тысяч евро.

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7 комментариев

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Двоечник
Не ожидал такого от Дика
+54
-2
+52
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LIBerly
Зная Балотелли, он получил вторую желтую и отправился спать, так и не забив мяч в сетку
+7
-1
+6
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barca13
Эх Марио Марио, увидел новость и аж ностальгия взяла…вроде вчера был восходящей звездой
+6
-1
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red hikkikomori
Жду такую же новость про адвоката Дани Алвеса
+2
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Dimario
Комментарий удален модератором
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magentrumen
давно пора
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Dead88 Poets
нужно меня уголовку по изнасилованиям...
что за мода пошла , да и раньше каждая обиженка могла пойти написать на человека .... срок надо было дать этой бабе ещё лет 10 чтоб жизнь мармеладом не казалось и другим урок
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savik-A.M.
Ответ Dimario
Комментарий удален модератором
ему самому тогда было 18
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