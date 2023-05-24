Адвокат за шантаж Балотелли получил 2+ года тюрьмы. Он вынудил 17-летнюю девушку обвинить форварда в изнасиловании и требовал 150 тысяч евро за молчание

Адвокат, шантажировавший Марио Балотелли, получил 2 года тюрьмы.

В 2020 году девушка из Виченцы обвинила Балотелли, выступавшего на тот момент за «Брешию», в изнасиловании, отметив, что на момент связи она была несовершеннолетней.

Девушка требовала от футболиста 100 тысяч евро за молчание. Балотелли, в свою очередь, утверждал, что связь произошла по обоюдному согласию, и девушка заверила его, что является совершеннолетней. Позже прокуратура Брешии установила, что обвинения в адрес форварда были ложными.

Как сообщает Il Mattino di Padova, ложные показания девушку, которой на момент связи было 17 лет, вынудил дать ее адвокат Роберто Импарато. Он угрожал Балотелли отправить историю об изнасиловании несовершеннолетней девушки прессе и требовал за молчание 150 тысяч евро.

В ходе судебного разбирательства было представлено множество доказательств, включая переписки в различных мессенджерах и соцсетях, а также записи телефонных разговоров.

Суд Виченцы признал Импарато виновным в попытке шантажа и приговорил его к двум годам и трем месяцам тюремного заключения. Также адвокат обязан выплатить компенсацию в размере 80 тысяч евро.

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