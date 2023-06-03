Вальверде о любимом игроке сына: «Винисиус, а затем я!»
Федерико Вальверде признался, что он не самый любимый футболист своего сына.
Полузащитник «Реала» в приложении The Residency ответил на вопрос болельщика о том, кого из игроков «Реала» его сын Бенисио любит большего всего. Уругваец назвал Винисиуса Жуниора.
«Вини, Вини, а затем я!» – написал Вальверде.
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