Вальверде о любимом игроке сына: «Винисиус, а затем я!»

Федерико Вальверде признался, что он не самый любимый футболист своего сына.

Полузащитник « » в приложении The Residency ответил на вопрос болельщика о том, кого из игроков «Реала» его сын Бенисио любит большего всего. Уругваец назвал Винисиуса Жуниора.

«Вини, , а затем я!» – написал .

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