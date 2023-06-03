Вальверде о любимом игроке сына: «Винисиус, а затем я!»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Федерико Вальверде Винисиус Жуниор ахахаха Футбол

Федерико Вальверде признался, что он не самый любимый футболист своего сына.

Полузащитник «Реала» в приложении The Residency ответил на вопрос болельщика о том, кого из игроков «Реала» его сын Бенисио любит большего всего. Уругваец назвал Винисиуса Жуниора.

«Вини, Вини, а затем я!» – написал Вальверде

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4 комментария

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Копирайтер Заремы
Ответ rigobersong
Жаль сына:)
Сказал твой старик
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RealJon
даа, игроков как Вини и Родриго нужно беречь, молодежь становится фанатами футбола именно из-за таких вот игроков.
А то, сейчас, бей беги футбол пошла.
После Неймара, первые вижу дриблеров жого-бонито
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