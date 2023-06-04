Квинси Промес: «У Абаскаля есть потенциал стать топ-тренером. Надеюсь, «Спартак» будет чемпионом в следующем сезоне»

Квинси Промес назвал Гильермо Абаскаля одним из сильнейших тренеров.

– Для меня Абаскаль – топ-тренер. У него есть потенциал стать топовым тренером.

– Хороший ли это сезон для «Спартака» и вас?

– Для меня хорошо, когда мы выигрываем трофей. Но не могу назвать плохим прошедший сезон для «Спартака». Мы должны упорно работать, и надеюсь, что в будущем мы опять сможем завоевать трофей.

– Лучшее воспоминание сезона?

– Их много. Но лучшее – гол Зиньковского в ворота ЦСКА в первом круге.

– Почему?

– Антона не было в стартовом составе, но он вышел и изменил ход игры.

– Когда «Спартак» снова станет чемпионом?

– Только Богу известно. Но я надеюсь, что в следующем сезоне, – сказал полузащитник «Спартака».

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