Квинси Промес: «У Абаскаля есть потенциал стать топ-тренером. Надеюсь, «Спартак» будет чемпионом в следующем сезоне»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Антон Зиньковский Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Квинси Промес назвал Гильермо Абаскаля одним из сильнейших тренеров.

Для меня Абаскаль – топ-тренер. У него есть потенциал стать топовым тренером.

– Хороший ли это сезон для «Спартака» и вас?

– Для меня хорошо, когда мы выигрываем трофей. Но не могу назвать плохим прошедший сезон для «Спартака». Мы должны упорно работать, и надеюсь, что в будущем мы опять сможем завоевать трофей.

– Лучшее воспоминание сезона?

– Их много. Но лучшее – гол Зиньковского в ворота ЦСКА в первом круге.

Почему?

– Антона не было в стартовом составе, но он вышел и изменил ход игры.

– Когда «Спартак» снова станет чемпионом?

– Только Богу известно. Но я надеюсь, что в следующем сезоне, – сказал полузащитник «Спартака».

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17 комментариев

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причина провала весной проста, лидеры клуба провалились, скамейка не смогла компенсировать слабую игру лидеров, тренер своим поиском весной пытался это всё исправить, но не получилось...
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Антон Путятин
Вернулись после Крыльев чтобы править? ))
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dmitry.tchidakin
Вышвырнете Джикию и его толпу из клуба и вопрос решится быстро.
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Ответ xoms
Вобщем вы как всегда верим)
верю в команду, есть объективные причины, пока лидеры клуба устраивают нефутбольные "феерии", ждать результата не стоит...
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Не уверен!!
Проблема одна, что нет мастеровитых игроков. Даже не говорю о игроках способных забить из ничего. В Спартаке не могут забить порой из 100% моментов.
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Злодей Спб
Надейтесь :)
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xoms
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причина провала весной проста, лидеры клуба провалились, скамейка не смогла компенсировать слабую игру лидеров, тренер своим поиском весной пытался это всё исправить, но не получилось...
Вобщем вы как всегда верим)
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Slavnov
Ответ </c/>
причина провала весной проста, лидеры клуба провалились, скамейка не смогла компенсировать слабую игру лидеров, тренер своим поиском весной пытался это всё исправить, но не получилось...
Вычтите голы промеса и посмотрите осеннею часть,там будет примерно то же самое, что и весной,все просто,промес не потянул и результаты ушли,абаскаль провалил физику,абаскаль не может заменами влиять на игру,абаскаль за год,не смог определить основной состав,защита постоянно меняется и потом посмотрите,в греции его работу,что там писали и вы увидите сто процентное совпадение,это его стиль уже,не плохой старт,а потом провалище,не провал,а провалище
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SMART789
Ответ </c/>
причина провала весной проста, лидеры клуба провалились, скамейка не смогла компенсировать слабую игру лидеров, тренер своим поиском весной пытался это всё исправить, но не получилось...
царь хороший, игроки плохие
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Ответ Бесков
Спартак провалил второй круг, причина - Рыжий не управляет командой, чёрные тусят в клубах, молодые зазвездились, и всем всё похеру..
блатных много в клубе + нет внятной замены лидерам, которые вместо достижения результата устраивали "шоу", при этом на замену хорошо выходил только Зиньковский весной и немного Мозес, но там уровень намного выше всех...
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