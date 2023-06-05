Хавбек ЦСКА Кучаев и фигуристка Радионова поженились. Пара объявила о помолвке в декабре

Константин Кучаев и Елена Радионова поженились.

Радионова опубликовала в социальных сетях видео из ЗАГСа и фото, на котором фигуристка и хавбек ЦСКА показывают обручальные кольца.

«Муж и жена», – подписала публикации Радионова.

Фото: инстаграм Ирины Радионовой

Напомним, Радионова – бронзовый призер чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании и двукратная вице-чемпионка Европы. В 2020 году фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры.

Елена Радионова и объявили о помолвке в декабре прошлого года.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы