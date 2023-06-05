Хавбек ЦСКА Кучаев и фигуристка Радионова поженились. Пара объявила о помолвке в декабре

Теги ЦСКА премьер-лига Россия женское катание Елена Радионова соцсети девушки и спорт Константин Кучаев Футбол

Константин Кучаев и Елена Радионова поженились.

Радионова опубликовала в социальных сетях видео из ЗАГСа и фото, на котором фигуристка и хавбек ЦСКА показывают обручальные кольца.

«Муж и жена», – подписала публикации Радионова.

Фото: инстаграм Ирины Радионовой

Напомним, Радионова – бронзовый призер чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании и двукратная вице-чемпионка Европы. В 2020 году фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры.

Елена Радионова и Константин Кучаев объявили о помолвке в декабре прошлого года.

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26 комментариев

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Olga.t
Красивая пара, очень нравятся оба.
Поздравления от всей души, счастья ребятам!
+36
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Serge Vendino
Ответ Shuller18
Счастья молодым! Но мб лучше было бы после финала Кубка?)
Такие мероприятия планируются не за пару недель. Запланировали после конца сезона, когда ещё никто не знал, что будет финал кубка.
+14
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+13
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Shuller18
Счастья молодым! Но мб лучше было бы после финала Кубка?)
+12
-3
+9
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goodok
Поздравляем! Теперь еще кубок в воскресенье выиграть и можно в свадебное путешествие лететь!
+8
0
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Аленка_76
Красивая пара!Счастья ребятам!
+6
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Честный контроль
Поздравляю Костю и Лену! Настоящие Армейцы!
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ЦСКА1960
У Кости жена более титулованная спортсменка, чем он))
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Vagner01
Поздравления молодым!
+3
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Revery
Ленка красавишна такая))
Счастья молодожёнам!)
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Ливия
Леночка красавица! Счастья Косте и Лене!
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Сергей Жарковский
Совет да любовь молодым!👏👏👏
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Красный ГМ
Новобрачный походу теперь годик мимо основы, то-то перестал мелькать в стате
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Bashibuzuck
Совет да любовь🎉🎉🎉
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19Балдерис
понятно, что Косте было не до футбола, следующий сезон походу тоже мимо, жаль
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Додик Аксель
Ещё одной спортивной семейной парой прибавилось . Поздравления молодым ! Счастливой и долгой семейной жизни !
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Пахра
Рада за красавицу Леночку! Поздравляю молодых!
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Severfan
что с коленом, Костя?
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Shadow1882
Фото: инстаграм Ирины Радионовой

Профдеформация из-за Родниной?
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Никита Самарин
Желаю отпраздновать в выходные ещё один праздник.😉😏
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magentrumen
похожа на актрису из браззерс
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Боевой Бурят Путина
Ура! ЦСКА всегда будет первым ❤️💙
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alexman1996
Вау, какая красивая супруга!😍
Косте очень повезло.)
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Alamarrr
Молодцы!
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Британский шпион
Ответ Shuller18
Счастья молодым! Но мб лучше было бы после финала Кубка?)
Наоборот, будет ведь на кураже играть, вспомни, как Щенников отжигал, когда у него ребенок родился)
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Direct free kick
Ответ Красный ГМ
Новобрачный походу теперь годик мимо основы, то-то перестал мелькать в стате
Правильно. Нормальные футболисты вообще не должны жениться до ухода из игры. Скольким игрокам всё испортили так называемые жёны
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