Хавбек ЦСКА Кучаев и фигуристка Радионова поженились. Пара объявила о помолвке в декабре
Константин Кучаев и Елена Радионова поженились.
Радионова опубликовала в социальных сетях видео из ЗАГСа и фото, на котором фигуристка и хавбек ЦСКА показывают обручальные кольца.
«Муж и жена», – подписала публикации Радионова.
Фото: инстаграм Ирины Радионовой
Напомним, Радионова – бронзовый призер чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании и двукратная вице-чемпионка Европы. В 2020 году фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры.
Елена Радионова и Константин Кучаев объявили о помолвке в декабре прошлого года.
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Счастья молодожёнам!)
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