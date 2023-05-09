Кучаев о том, что футбол популярнее фигурного катания в России: «Я могу посмотреть скучный матч, но не скучное фигурное катание»

Константин Кучаев считает, что футбол в России популярнее, чем фигурное катание.

Хавбек ЦСКА встречается с фигуристкой , завершившей карьеру в 2020 году. В декабре прошлого года пара объявила о помолвке.

– За фигурным катанием следишь?

– Только когда Лена что-то смотрит. Но я так, краем глаза – ничего не понимаю. Она может скинуть какое-то выступление: «Смотри, прикольно, тебе понравится». Но попадаются и скучные прокаты, после которых включать фигурку не хочется.

Я могу посмотреть скучный футбольный матч, но не скучное фигурное катание. Основная причина – я в этом просто не разбираюсь. Уровень познаний у меня примерно такой: если мне будут перечислять какие-то имена, я скажу: «О, это фигурист». Раньше и так бы не смог, так что шаг вперед сделан.

– Фигурка – очень токсичный вид спорта. Лена рассказывала какие-то дикие истории?

– Прям дикие – нет, но саму фигурку мы обсуждали. Иногда слушал ее и осознавал: много сходств с футболом, хотя спорт абсолютно другой.

Единственное, долго не мог понять, когда она делала акцент на том, что у них индивидуальный вид. Думал: какая разница? Но со временем понял: в индивидуалках правда все иначе.

Это у нас все сплочены, вокруг партнеры, а там – каждый сам за себя, на помощь никто не придет, другие спортсмены тоже не помогут.

– Ты сам на коньки вставал?

– В детстве очень любил. Потом на катке сломал руку и как-то перестало нравиться, ха-ха!

– Лена пыталась тебя научить каким-нибудь элементам?

– Катаюсь я более-менее нормально. Но на хоккейных коньках я ничего не смогу сделать. Тем более это не мой спорт. Не хочу рисковать получить травму, пытаясь научиться что-то делать.

– Вечный спор: что в России популярнее – футбол или фигурное катание?

– По моим ощущениям, футбол. Но у меня все-таки круг общения – в основном футболисты и люди, которые за ним следят.

У Лены, например, родители не смотрели футбол, пока не познакомились со мной. Про фигурку они реально много знают – смотрят, обсуждают. Я порой вообще не понимаю, о чем они говорят! Но сейчас они и за футболом начали следить, поэтому и там разбираются. А вот недавно приезжали их друзья – они с футболом прям на вы, – сказал полузащитник ЦСКА.