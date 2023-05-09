Кучаев о том, что футбол популярнее фигурного катания в России: «Я могу посмотреть скучный матч, но не скучное фигурное катание»
Константин Кучаев считает, что футбол в России популярнее, чем фигурное катание.
Хавбек ЦСКА встречается с фигуристкой Еленой Радионовой, завершившей карьеру в 2020 году. В декабре прошлого года пара объявила о помолвке.
– За фигурным катанием следишь?
– Только когда Лена что-то смотрит. Но я так, краем глаза – ничего не понимаю. Она может скинуть какое-то выступление: «Смотри, прикольно, тебе понравится». Но попадаются и скучные прокаты, после которых включать фигурку не хочется.
Я могу посмотреть скучный футбольный матч, но не скучное фигурное катание. Основная причина – я в этом просто не разбираюсь. Уровень познаний у меня примерно такой: если мне будут перечислять какие-то имена, я скажу: «О, это фигурист». Раньше и так бы не смог, так что шаг вперед сделан.
– Фигурка – очень токсичный вид спорта. Лена рассказывала какие-то дикие истории?
– Прям дикие – нет, но саму фигурку мы обсуждали. Иногда слушал ее и осознавал: много сходств с футболом, хотя спорт абсолютно другой.
Единственное, долго не мог понять, когда она делала акцент на том, что у них индивидуальный вид. Думал: какая разница? Но со временем понял: в индивидуалках правда все иначе.
Это у нас все сплочены, вокруг партнеры, а там – каждый сам за себя, на помощь никто не придет, другие спортсмены тоже не помогут.
– Ты сам на коньки вставал?
– В детстве очень любил. Потом на катке сломал руку и как-то перестало нравиться, ха-ха!
– Лена пыталась тебя научить каким-нибудь элементам?
– Катаюсь я более-менее нормально. Но на хоккейных коньках я ничего не смогу сделать. Тем более это не мой спорт. Не хочу рисковать получить травму, пытаясь научиться что-то делать.
– Вечный спор: что в России популярнее – футбол или фигурное катание?
– По моим ощущениям, футбол. Но у меня все-таки круг общения – в основном футболисты и люди, которые за ним следят.
У Лены, например, родители не смотрели футбол, пока не познакомились со мной. Про фигурку они реально много знают – смотрят, обсуждают. Я порой вообще не понимаю, о чем они говорят! Но сейчас они и за футболом начали следить, поэтому и там разбираются. А вот недавно приезжали их друзья – они с футболом прям на вы, – сказал полузащитник ЦСКА.
А футболисты...мягко говоря не очень мирового ))
А комменты в некоторых новостях,
плавят даже Gorilla Glass
Там была жесть... У 15-летнего китайца реально развалились коньки и была остановка на сбор болтов со льда. А еще был латвиец...Там молодой парень прыгал и падал каждый раз. Помню реакцию моего дедушки у экрана - он прямо умолял его больше не прыгать... Но сборник Латвии выдал добивку: прыгнул, упал на бок, в таком состоянии докатился до бортика и стукнулся об него головой...встал и поехал на еще один заход.
По описанию следящие за фигуркой, думаю, могут точно указать соревнование и год (что-то из 90-х).
Так, вот... Из-за массовости спорта тот уровень, который оказывается, в те времена был на 20 - 30-х позициях в мировых соревнованиях...в футболе был на начальных этапах "Кожаного мяча". И на такое смотрят или родители-друзья, или в коротком ролике под веселую музыку.
Ну, а топы и в фигурке топы.
Отличить тулуп от сальхова требует невероятных интеллектуальных затрат. Даже шахматы куда проще в этом плане.