Кучаев о том, что футбол популярнее фигурного катания в России: «Я могу посмотреть скучный матч, но не скучное фигурное катание»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия женское катание Елена Радионова Константин Кучаев Спорт-Экспресс Футбол

Константин Кучаев считает, что футбол в России популярнее, чем фигурное катание.

Хавбек ЦСКА встречается с фигуристкой Еленой Радионовой, завершившей карьеру в 2020 году. В декабре прошлого года пара объявила о помолвке.

– За фигурным катанием следишь?

– Только когда Лена что-то смотрит. Но я так, краем глаза – ничего не понимаю. Она может скинуть какое-то выступление: «Смотри, прикольно, тебе понравится». Но попадаются и скучные прокаты, после которых включать фигурку не хочется.

Я могу посмотреть скучный футбольный матч, но не скучное фигурное катание. Основная причина – я в этом просто не разбираюсь. Уровень познаний у меня примерно такой: если мне будут перечислять какие-то имена, я скажу: «О, это фигурист». Раньше и так бы не смог, так что шаг вперед сделан.

– Фигурка – очень токсичный вид спорта. Лена рассказывала какие-то дикие истории?

– Прям дикие – нет, но саму фигурку мы обсуждали. Иногда слушал ее и осознавал: много сходств с футболом, хотя спорт абсолютно другой.

Единственное, долго не мог понять, когда она делала акцент на том, что у них индивидуальный вид. Думал: какая разница? Но со временем понял: в индивидуалках правда все иначе.

Это у нас все сплочены, вокруг партнеры, а там – каждый сам за себя, на помощь никто не придет, другие спортсмены тоже не помогут.

– Ты сам на коньки вставал?

– В детстве очень любил. Потом на катке сломал руку и как-то перестало нравиться, ха-ха!

– Лена пыталась тебя научить каким-нибудь элементам?

– Катаюсь я более-менее нормально. Но на хоккейных коньках я ничего не смогу сделать. Тем более это не мой спорт. Не хочу рисковать получить травму, пытаясь научиться что-то делать.

– Вечный спор: что в России популярнее – футбол или фигурное катание?

– По моим ощущениям, футбол. Но у меня все-таки круг общения – в основном футболисты и люди, которые за ним следят.

У Лены, например, родители не смотрели футбол, пока не познакомились со мной. Про фигурку они реально много знают – смотрят, обсуждают. Я порой вообще не понимаю, о чем они говорят! Но сейчас они и за футболом начали следить, поэтому и там разбираются. А вот недавно приезжали их друзья – они с футболом прям на вы, – сказал полузащитник ЦСКА.

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93 комментария

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Metalloid
Ща толпа разгневанных домохозеек набежит, но я искренне не понимаю, как эту фигурку можно смотреть, если ты не озабоченный мужик, любящий маленьких девочек или не фанатка дома 2.
+114
-30
+84
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HI MARS
Фигурное катание даже не спорт.Скорее театральное представление
+70
-33
+37
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Metalloid
Ответ Gepard_GRIN
Современный футбол это тоже к фанатам дома 2, симуляций больше за матч, чем ударов по воротам. Ну кому то заходит и ладно.
Футбол вы не смотрите, как мне кажется.
+31
-5
+26
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Идеальный шторм
Главное отличие: футбольная команда - это семья. Особенно - ПФК ЦСКА. А в фигурном катании, как в Большом театре - пауки в банке, грызня, склоки, интриги
+31
-8
+23
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Идеальный шторм
Ответ Алексей Супонинский
Показать бы ему Буэнос-Айрес после победы на ЧМ
Мы еще помним Москву в ночь с 18 на 19 мая 2005 года
+18
0
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Сашуля П
Смотреть скучный матч тоже такое себе), да и выступление в фк, даже если скучное, намного короче). А вообще странно сравнивать эти два вида спорта, даже в формате популярности, что-то более непохожее сложно придумать.
+16
0
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Андрей Андреев
Константин Скучаев
+16
-5
+11
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ezhik38
У нас фигурное катание выше мирового уровня.
А футболисты...мягко говоря не очень мирового ))
+15
-6
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HI MARS
Ответ Vladimir Rybakoff
Скажите это всем нашим олимпийским чемпионам. Боюсь, они с Вами не согласятся)))
Не согласятся,но каждый из них участвовал в каком-то коммерческом ледниковом шоу)
+13
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Алексей Супонинский
Показать бы ему Буэнос-Айрес после победы на ЧМ
+10
-2
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Дмитрий Комаров
Ответ Gepard_GRIN
В последние годы только ЧМ и ЧЕ. Этого достаточно, чтобы понимать, чем игра дышит.
А,ну тоесть один турнир в два года. Действительно достаточно
+7
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Nick Crosier
Это выбор простой,кто-то наслаждается гонками,Ф1, кто-то кайфует от шахмат. Некоторые любят рыбалку. Зачем спорить о популярности.У каждого спорта есть своя аудитория.
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Михаил1970
На постоянной основе следящих, что за футболом, что за фигуркой и вообще спортом не так то и много. У меня есть знакомый коллекционирующий монеты и он искренне уверен, что нумизматов в стране больше чем любителей спорта.
+5
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Валерий Петров
Ответ Сашуля П
Смотреть скучный матч тоже такое себе), да и выступление в фк, даже если скучное, намного короче). А вообще странно сравнивать эти два вида спорта, даже в формате популярности, что-то более непохожее сложно придумать.
Тоже не понимаю, почему журналисты так любят сравнивать абсолютно разные виды спорта, а потом задавать об этом вопросы? Почему бы не сравнивать например что-то близкое/похожее типа шахмат и шашек, биатлон и лыжи, и т.д?
+5
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Ильдар Исмагилов
Ответ Metalloid
Ща толпа разгневанных домохозеек набежит, но я искренне не понимаю, как эту фигурку можно смотреть, если ты не озабоченный мужик, любящий маленьких девочек или не фанатка дома 2.
В итоге первым прибежал сюда ты, а не они;)
+7
-4
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Сергей Фетисов
Фигурное катание для большинства ,просто красивая картинка.Мало кто отличает разницу в прыжках.Это искусство.Как и балет.Зато футбол понятен всем.Потому-что большинство гоняло мяч.
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-4
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Гаммаглобулин
А смысл сравнивать 2 абсолютно разных вида спорта? Скучные соревнования любого вида - фигня.
+2
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AIBOLIT66
ну это как еж и колючая проволока...кто еж, а кто проволока никто не знает, но доказывают что лучше...
+2
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brace
Фигурка - токсичный вид спорта...
А комменты в некоторых новостях,
плавят даже Gorilla Glass
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Vladimir Rybakoff
Ответ Metalloid
Ща толпа разгневанных домохозеек набежит, но я искренне не понимаю, как эту фигурку можно смотреть, если ты не озабоченный мужик, любящий маленьких девочек или не фанатка дома 2.
Если не понимаешь, то зачем тогда сидеть и комментировать новости фигурки?)))))
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Сашуля П
Ответ Валерий Петров
Тоже не понимаю, почему журналисты так любят сравнивать абсолютно разные виды спорта, а потом задавать об этом вопросы? Почему бы не сравнивать например что-то близкое/похожее типа шахмат и шашек, биатлон и лыжи, и т.д?
Просто берут те виды спорта, от столкновения лбами которых можно получить больше хайпа и острых комментариев)
+2
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Michael Boldyrev
Я был ребенком, когда на ТВ попало много фигурки: раньше мы видели только прокаты ТОП-6 на мировом чемпионате и Олимпиаде, а здесь включили "всех".
Там была жесть... У 15-летнего китайца реально развалились коньки и была остановка на сбор болтов со льда. А еще был латвиец...Там молодой парень прыгал и падал каждый раз. Помню реакцию моего дедушки у экрана - он прямо умолял его больше не прыгать... Но сборник Латвии выдал добивку: прыгнул, упал на бок, в таком состоянии докатился до бортика и стукнулся об него головой...встал и поехал на еще один заход.

По описанию следящие за фигуркой, думаю, могут точно указать соревнование и год (что-то из 90-х).

Так, вот... Из-за массовости спорта тот уровень, который оказывается, в те времена был на 20 - 30-х позициях в мировых соревнованиях...в футболе был на начальных этапах "Кожаного мяча". И на такое смотрят или родители-друзья, или в коротком ролике под веселую музыку.

Ну, а топы и в фигурке топы.
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justbored
Ответ Максим Медов
Нельзя сравнивать фигурное катание с игровым видом спорта. ФК никогда не будет популярно в прямом смысле этого слова. Это не плохо и не хорошо, это специфика этого вида спорта. ФК не для широких масс. Думаю, что 90% зрителей не могут отличить один элемент от другого.
Элитарное зрелище, безусловно (почему его смотрит лишь аудитория Первого канала).

Отличить тулуп от сальхова требует невероятных интеллектуальных затрат. Даже шахматы куда проще в этом плане.
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Промах Мораты
Ответ HI MARS
Фигурное катание даже не спорт.Скорее театральное представление
Барселона: так, стоп
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Олег Кузнецов
Ответ Идеальный шторм
Главное отличие: футбольная команда - это семья. Особенно - ПФК ЦСКА. А в фигурном катании, как в Большом театре - пауки в банке, грызня, склоки, интриги
Что фигурное катание популярнее футбола считают только фигуристы.)
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