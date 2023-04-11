Фигуристка Радионова: «Мне бы было интересно поучаствовать в коллаборации с ЦСКА. Я уже была у них в студиях и всегда открыта для сотрудничества»

Фигуристка Елена Радионова рассказала о желании сотрудничать с ЦСКА.

«Пока предложений для сотрудничества и коллаборации с футбольными клубами не поступало. Несколько дней назад выступала на матче хоккейного клуба «Авангард». У нас было много различных коллабораций, поэтому я всегда открыта для сотрудничества.

Какой клуб мне было интересно представлять? Думаю, что я ассоциируюсь с . Так как я там каталась и болею за футбольный клуб армейцев, потому что у меня там играет молодой человек ( – Sports.ru).

Мне бы было интересно поучаствовать в коллаборации с ЦСКА. Я уже до этого была несколько раз у них в студиях и всегда открыта для сотрудничества», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.