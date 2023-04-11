Фигуристка Радионова: «Мне бы было интересно поучаствовать в коллаборации с ЦСКА. Я уже была у них в студиях и всегда открыта для сотрудничества»

Теги ЦСКА женское катание Елена Радионова Константин Кучаев Фигурное катание

Фигуристка Елена Радионова рассказала о желании сотрудничать с ЦСКА.

«Пока предложений для сотрудничества и коллаборации с футбольными клубами не поступало. Несколько дней назад выступала на матче хоккейного клуба «Авангард». У нас было много различных коллабораций, поэтому я всегда открыта для сотрудничества.

Какой клуб мне было интересно представлять? Думаю, что я ассоциируюсь с ЦСКА. Так как я там каталась и болею за футбольный клуб армейцев, потому что у меня там играет молодой человек (Константин Кучаев – Sports.ru).

Мне бы было интересно поучаствовать в коллаборации с ЦСКА. Я уже до этого была несколько раз у них в студиях и всегда открыта для сотрудничества», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

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3 комментария

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Toba Door
Пускай кучаев поговорит с руководством ЦСКА, чем Лена хуже жени, которая говорит что выбрала Динамо потому что синий, а синий цвет, цвет её команды, которая проиграла команде красных, но не Спартаку
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Назар Игорь
Понятие коллаборация включает в себя и обмен опытом. Вряд ли хоккеистам будет полезен опыт фигуристки и наоборот.
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encaro_one
Это действующий или популярный спортсмен на пенсии? Если нет, то кому интересен в этой "коллаборации"?
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