Тренер «Зенита» Оливейра о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: «Это знак уважения. Россия – мощная страна, здорово быть частью этого. История с налогами – глупость»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вильям Оливейра натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Тренер «Зенита» объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ.

– Зачем Малкому и Клаудиньо российские паспорта?

– Это знак уважения к стране. И благодарность. Для нас, бразильцев, очень приятно стать гражданином другого государства. Это большая гордость.

Россия – большая, мощная страна с огромной историей и культурой, здорово быть частью этого. А история с налогами – глупость. Никаких преференций они не получили.

Будут ли теперь учить русский? У Малкома с этим чуть лучше – он многое понимает, старается говорить. У Клаудиньо не так хорошо. Но я с ними пообщаюсь на этот счет, – сказал помощник Сергея Семака Вильям Оливейра

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24 комментария

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Криштиану Роналду
Особенно мощная сейчас в Белгородской области.
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Гамарджоба Генацвале
Платили 30% с зп, будут 13%.Вот и все уважение.
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Виктор
Ответ Любовник Евы Браун
каких стран ? 🤡
Голландии например.
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Любовник Евы Браун
Ответ Луизао фром мексика
Ребятам из дружественных стран можно спокойно дать паспорта
каких стран ? 🤡
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Andy Tucker
это не уважение к русским из бывшего СССР, которые годами паспорт не могут получить. Уважить могли бы, выучив язык. Особенно Малком, который первый год провёл в Эрмитаже по рассказам пиар Зенита
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Андрей Андреев
Жители Белгородской области прямо сейчас в полной могут прочуствавать на себе мощь России.
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ws357
Ответ Луизао фром мексика
Ребятам из дружественных стран можно спокойно дать паспорта
Ребята из бывших южных республик их и так спокойно получают
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Луизао фром мексика
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Ребятам из дружественных стран можно спокойно дать паспорта
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Vatikan
Конечно, при чем тут налоги, об этом никто и не думал
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igls54
Лучшие среди россиян, однозначно
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Джиза
Получать паспорт в знак уважения?)) что за больная логика))) Выучите язык, всем в Бразилии рассказывайте как у нас хорошо - вот это уважение. А паспорт им нужен для налогов.
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Ковид 07.10.52
Очередная ложь из риобурга....учителя хорошие...быстро врать научили...
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Ксяоми Ноутов
К чему это лицемерие?
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Уся Ваткин
Смехдержава одним словом
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Burel
Ответ Криштиану Роналду
Особенно мощная сейчас в Белгородской области.
зато в игрушку миллера бюджетные миллиарды вкачивают
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