Фанат «МЮ» арестован за футболку с номером 97 и надписью «недостаточно». Это сочли оскорблением погибших болельщиков «Ливерпуля» в давке на «Хиллсборо»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии происшествия болельщики Уэмбли Хиллсборо игровая форма Футбол

Фанат «МЮ» арестован за футболку, оскорбляющую память жертв давки на «Хиллсборо».

«Манчестер Юнайтед» сегодня уступил «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии (1:2).

Один болельщик «Юнайтед» пришел на «Уэмбли» в футболке с номером 97 и словами Not Enough («недостаточно») на спине вместо фамилии.

В полиции сочли это указанием на количество болельщиков «Ливерпуля», погибших из-за давки на стадионе в Шеффилде 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» во время полуфинала Кубка Англии с «Ноттингем Форест».

Мужчина был арестован за нарушение общественного порядка.

Фото: twitter.com/uknip247

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39 комментариев

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Rehcuhcs
Отсылка к сезону-2019, когда Ливерпулю не хватило 97 очков для титула, не?
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Aleksandr Dubovik
Ну так то к этой цифре все что угодно притянуть можно, но если он реально настолько отбитый, то все правильно
+74
-6
+68
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окечуква
Если это действительно намек на трагедию, то это мерзко. Есть вещи которые выше любого соперничества. Хотя, смысл цифр и надписи может означать что угодно, на самом деле.
+27
0
+27
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Under
Ответ Aleksandr Dubovik
Ну так то к этой цифре все что угодно притянуть можно, но если он реально настолько отбитый, то все правильно
можно, но тут цифра и надпись, так что выглядит как комбо
так что странно, что свои же не наваляли, ибо можно как угодно относиться к скаузерам, но вроде как память о Мюнхене и Хиллсборо с обеих сторон чтут
+12
0
+12
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Денис Давыдов
Ответ Rehcuhcs
Отсылка к сезону-2019, когда Ливерпулю не хватило 97 очков для титула, не?
в этом и беда всяких таких тупых футболок их можно интерпретировать как угодно.
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воробей джек
Скверный поступок.
+15
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Under
Ответ Remedy
Не знаю какие помыслы были у этого чела, ну а как же свобода слова? 😏
вы не поверите, но свобода слова не должна противоречить как минимум уголовному кодексу
тут же налицо призыв к насилию
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Любезный Коссутий
идиот, если так. надеюсь, МЮ его забанит на своих матчах. как и Ливер, собственно
+4
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Streetbor
97% спирта содержится в медицинском спирте. Недостаточно!
+7
-4
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igor0432
Может он фанат МаКдевида из нхл и имел ввиду недостаточно очков набрал)) а по уму, это точно перебор, шутить над этим
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manchester united
Эта уже было в блогах на трибуне несколько часов назад после матча, но Игорь Новиков решил срач устроить в комментах, молодец
+3
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manchester united
Если новость создал тот же самый Игорь Новиков, который гадит в комментах, то тогда понятно
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#SharkTeam
Ответ Денис Давыдов
ну так полиция восприняла по своему если реально имел в виду очки, то он просто тупица,который не подумал к чему может ещё отсылать, если же думал, то людоед. Но вряд-ли в обоих случаях ему что либо ещё окромя краткосрочного задержания для выяснения обстоятельств грозит.
да какая разница, сами придумали сами оскорбились. Так можно и за 14 и за 88 цифры закрывать всех
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red hikkikomori
Ответ 44ndfwwgbr
97 мм его член. Недостаточно. )
откуда инфа?)
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Чёрный тюльпан
Ответ Under
можно, но тут цифра и надпись, так что выглядит как комбо так что странно, что свои же не наваляли, ибо можно как угодно относиться к скаузерам, но вроде как память о Мюнхене и Хиллсборо с обеих сторон чтут
Как раз таки очень даже не чтут. Стабильно друг другу напоминают постерами и кричалками на матчах.
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Кирилл Павлюченко
Запрещённый приём. Карма прилетит.
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Денис Давыдов
Ответ QWertY
Поступок полицейских? Согласен
в том матче на Хиллсборо? Согласен
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Nacho13
Последователь отбитых дурачков со спортса.
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Mypta3uh23
Ответ Remedy
Не знаю какие помыслы были у этого чела, ну а как же свобода слова? 😏
если под твоим окном в час ночи будут орать, что ты ...., ты ведь просто скажешь, что свобода слова?
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Under
Ответ Pigmalion
Ну так уголовный кодекс и ограничивает свободу слова в недемократических странах.
вы тёплое с мягким путаете
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#SharkTeam
Ответ manchester united
Если новость создал тот же самый Игорь Новиков, который гадит в комментах, то тогда понятно
игореша такой, наверно еще и всех в чс покидал
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Денис Давыдов
Ответ #SharkTeam
А почему все уже именно про трагедию думают. Может дело все же в том что 97 очков недостаточно для титула? Чуваку просто придумали обвинение и вкинули в прессу, а может все не так. Мало ли что эта цифра реально значит для него
фан мю пришел в футболке с достижением Сити на матч с Сити 🤣 Для него же счастьем будет оказаться просто оказаться тупицей, но настолько тупицей каких ещё свет не видывал. Но это конечно все равно намного лучше чем быть людоедом.
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Remedy
Ответ Under
вы не поверите, но свобода слова не должна противоречить как минимум уголовному кодексу тут же налицо призыв к насилию
Если заложен именно этот смысл- то без вопросов. А кто знает🤷‍♂️
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Эмиль Гафаров
какой то террорист..
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#SharkTeam
Ответ Rehcuhcs
Отсылка к сезону-2019, когда Ливерпулю не хватило 97 очков для титула, не?
реально на больше на очки похоже
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