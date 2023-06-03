Фанат «МЮ» арестован за футболку с номером 97 и надписью «недостаточно». Это сочли оскорблением погибших болельщиков «Ливерпуля» в давке на «Хиллсборо»
Фанат «МЮ» арестован за футболку, оскорбляющую память жертв давки на «Хиллсборо».
«Манчестер Юнайтед» сегодня уступил «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии (1:2).
Один болельщик «Юнайтед» пришел на «Уэмбли» в футболке с номером 97 и словами Not Enough («недостаточно») на спине вместо фамилии.
В полиции сочли это указанием на количество болельщиков «Ливерпуля», погибших из-за давки на стадионе в Шеффилде 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» во время полуфинала Кубка Англии с «Ноттингем Форест».
Мужчина был арестован за нарушение общественного порядка.
Фото: twitter.com/uknip247
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так что странно, что свои же не наваляли, ибо можно как угодно относиться к скаузерам, но вроде как память о Мюнхене и Хиллсборо с обеих сторон чтут
тут же налицо призыв к насилию