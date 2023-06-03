Фанат «МЮ» арестован за футболку, оскорбляющую память жертв давки на «Хиллсборо».

« » сегодня уступил « » в финале Кубка Англии (1:2).

Один болельщик «Юнайтед» пришел на « » в футболке с номером 97 и словами Not Enough («недостаточно») на спине вместо фамилии.

В полиции сочли это указанием на количество болельщиков « », погибших из-за давки на стадионе в Шеффилде 15 апреля 1989 года на стадионе « » во время полуфинала Кубка Англии с «Ноттингем Форест».

Мужчина был арестован за нарушение общественного порядка.

Фото: twitter.com/uknip247

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