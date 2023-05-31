«Гладбах» хочет 40-45 млн евро за Коне. «Ливерпуль» связывался с представителями хавбека

Теги Боруссия Менхенгладбах Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Куадио Коне Футбол

«Ливерпуль» ведет работу над трансфером Куадио Коне.

Ранее стало известно, что мерсисайдцы уже начали переговоры о трансфере полузащитника с менхенгладбахской «Боруссией». 

По информации Bild, английский клуб связывался с представителями игрока и сообщил о серьезных намерениях относительно трансфера. «Красные» также узнали у «Боруссии», сколько денег она хочет получить за продажу хавбека. Немецкий клуб назвал цену в 40-45 миллионов евро.

Отмечается, что «Гладбах» хотел бы продать игрока за максимально возможную сумму, но переговорный процесс из-за этого может затянуться, мешая работе клуба на трансферном рынке.

В текущем сезоне Коне провел 30 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Kossuth
Можно, но 25-30
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+2
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Ded Delvin
Ответ Sergey boogaloo
Игрок неплохой...Но провал с Наби Кейта наводит на мысли о целесообразности приглашения очередного темнокожего Хава из Бундеслиги.
точно, надо только белых рыжих или высоких блондинов брать
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