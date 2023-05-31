«Гладбах» хочет 40-45 млн евро за Коне. «Ливерпуль» связывался с представителями хавбека
«Ливерпуль» ведет работу над трансфером Куадио Коне.
Ранее стало известно, что мерсисайдцы уже начали переговоры о трансфере полузащитника с менхенгладбахской «Боруссией».
По информации Bild, английский клуб связывался с представителями игрока и сообщил о серьезных намерениях относительно трансфера. «Красные» также узнали у «Боруссии», сколько денег она хочет получить за продажу хавбека. Немецкий клуб назвал цену в 40-45 миллионов евро.
Отмечается, что «Гладбах» хотел бы продать игрока за максимально возможную сумму, но переговорный процесс из-за этого может затянуться, мешая работе клуба на трансферном рынке.
В текущем сезоне Коне провел 30 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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