«Ливерпулю» интересен защитник «Вольфсбурга» ван де Вен. Немцы хотят минимум 40 млн евро за игрока (Wolfsburger Allgemeine)

«Ливерпулю» интересен Микки ван де Вен.

По информации Wolfsburger Allgemeine, главный тренер «красных» Юрген Клопп высоко оценивает качества защитника « ». Новый спортивный директор клуба Йорг Шмадтке, ранее работавший в «Вольфсбурге», тоже дал игроку хорошую характеристику.

Считается, что ван де Вен может рассматриваться как более дешевая альтернатива Йошко Гвардиолу – отступные игрока «Лейпцига» составляю 112 миллионов евро.

В контракте отступных нет. «Волки» хотели бы получить за трансфер игрока как минимум 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бундеслиги 22-летний футболист провел 33 матча. Подробную статистику ван де Вена можно найти здесь.

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