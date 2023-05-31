«Ливерпулю» интересен защитник «Вольфсбурга» ван де Вен. Немцы хотят минимум 40 млн евро за игрока (Wolfsburger Allgemeine)

Теги Вольфсбург Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Микки ван де Вен Футбол

«Ливерпулю» интересен Микки ван де Вен.

По информации Wolfsburger Allgemeine, главный тренер «красных» Юрген Клопп высоко оценивает качества защитника «Вольфсбурга». Новый спортивный директор клуба Йорг Шмадтке, ранее работавший в «Вольфсбурге», тоже дал игроку хорошую характеристику. 

Считается, что ван де Вен может рассматриваться как более дешевая альтернатива Йошко Гвардиолу – отступные игрока «Лейпцига» составляю 112 миллионов евро.

В контракте Микки отступных нет. «Волки» хотели бы получить за трансфер игрока как минимум 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бундеслиги 22-летний футболист провел 33 матча. Подробную статистику ван де Вена можно найти здесь

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4 комментария

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Sabrer
Один из быстрейших цз в прошедшем сезоне БЛ
+12
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+12
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Антон Чугунов
Больше земляков в пару к Вирджелу
+5
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vladimir.kostrichko
Шматко своих стал тянуть)как Соколова)
0
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za_vsu_xypmy
у ливерпуля в это ТО каждый трансфер это "более дешевая альтернатива" первоначального более звездного выбора)
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