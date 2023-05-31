«Ливерпулю» интересен защитник «Вольфсбурга» ван де Вен. Немцы хотят минимум 40 млн евро за игрока (Wolfsburger Allgemeine)
«Ливерпулю» интересен Микки ван де Вен.
По информации Wolfsburger Allgemeine, главный тренер «красных» Юрген Клопп высоко оценивает качества защитника «Вольфсбурга». Новый спортивный директор клуба Йорг Шмадтке, ранее работавший в «Вольфсбурге», тоже дал игроку хорошую характеристику.
Считается, что ван де Вен может рассматриваться как более дешевая альтернатива Йошко Гвардиолу – отступные игрока «Лейпцига» составляю 112 миллионов евро.
В контракте Микки отступных нет. «Волки» хотели бы получить за трансфер игрока как минимум 40 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Бундеслиги 22-летний футболист провел 33 матча. Подробную статистику ван де Вена можно найти здесь.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
4 комментария