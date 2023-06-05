«Тоттенхэм» договорился с Постекоглу о назначении. Тренер «Селтика» подпишет контракт по схеме «2+1»
Тренер «Селтика» Эндж Постекоглу может вскоре возглавить «Тоттенхэм».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» устно договорились с австралийцем, что он возглавит клуб. Специалист подпишет контракт сроком на два года с возможностью продления еще на один.
Теперь «Тоттенхэм» начнет переговоры с «Селтиком».
За два года в шотландском клубе Постекоглу выиграл пять трофеев. 3 июня «Селтик» в 8-й раз в истории оформил домашний требл.
«Тоттенхэм» занял 8-е место в завершившемся сезоне АПЛ и впервые за 14 лет не вышел в еврокубки.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
На бумаге, австралиец не выглядит лучшим кандидатом.
Но Слот продлился, а Энрике это тоже не гарантия успеха.
Так что будем смотреть футбол.