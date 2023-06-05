«Тоттенхэм» договорился с Постекоглу о назначении. Тренер «Селтика» подпишет контракт по схеме «2+1»

Теги высшая лига Шотландия Селтик премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Фабрицио Романо Футбол

Тренер «Селтика» Эндж Постекоглу может вскоре возглавить «Тоттенхэм».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» устно договорились с австралийцем, что он возглавит клуб. Специалист подпишет контракт сроком на два года с возможностью продления еще на один.

Теперь «Тоттенхэм» начнет переговоры с «Селтиком».

За два года в шотландском клубе Постекоглу выиграл пять трофеев. 3 июня «Селтик» в 8-й раз в истории оформил домашний требл.

«Тоттенхэм» занял 8-е место в завершившемся сезоне АПЛ и впервые за 14 лет не вышел в еврокубки.

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11 комментариев

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BARCA_10
в этой лиге и Джеррард выигрывал, а потом в АПЛ) Ну в принципе Тоттенхэм продолжит быть Тоттенхэмом)
+16
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Vvild
Леви, видимо, всерьёз решил сделать всё, чтобы его ненавидели, несмотря на стадион и в целом успешные 10-е годы. Брать 57-летнего тренера, который до Селтика тренировал в полулюбительских лигах Австралии и Японии - ну что ж, удачи-удачи. Особенно интересно, как команда будет справляться без Кейна и Сона, которые посмотрят на это дело и свалят в закат, и будут абсолютно правы.
+9
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MK
ТТХ нашел того тренера, кто не отказал)
+8
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Heisenberg
Люди которые никогда не смотрели на команды Постекоглу уже сделали о нем вывод.
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ẞADIM TM
хз кто это
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Yarik Grunt
Тот самый момент, когда Ттх всегда останется Ттх..кого ни назначай, в «Залечь на дно в Брюгге» все сказано.
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0
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Alexander Baskakov
В лучшем случае 7 место
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Zalupechkin
Отрицание , гнев , торг , депрессия , принятие ........
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Branshtain
Ответ Vvild
Леви, видимо, всерьёз решил сделать всё, чтобы его ненавидели, несмотря на стадион и в целом успешные 10-е годы. Брать 57-летнего тренера, который до Селтика тренировал в полулюбительских лигах Австралии и Японии - ну что ж, удачи-удачи. Особенно интересно, как команда будет справляться без Кейна и Сона, которые посмотрят на это дело и свалят в закат, и будут абсолютно правы.
На самом деле, все варианты спорные.
На бумаге, австралиец не выглядит лучшим кандидатом.
Но Слот продлился, а Энрике это тоже не гарантия успеха.
Так что будем смотреть футбол.
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Руслан Лукьяненко
Ответ Heisenberg
Люди которые никогда не смотрели на команды Постекоглу уже сделали о нем вывод.
на какие его команды нужно смотреть?😂
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