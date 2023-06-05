«Тоттенхэм» договорился с Постекоглу о назначении. Тренер «Селтика» подпишет контракт по схеме «2+1»

Тренер «Селтика» Эндж Постекоглу может вскоре возглавить «Тоттенхэм».

По информации инсайдера , «шпоры» устно договорились с австралийцем, что он возглавит клуб. Специалист подпишет контракт сроком на два года с возможностью продления еще на один.

Теперь « » начнет переговоры с «Селтиком».

За два года в шотландском клубе выиграл пять трофеев. 3 июня « » в 8-й раз в истории оформил домашний требл.

«Тоттенхэм» занял 8-е место в завершившемся сезоне и впервые за 14 лет не вышел в еврокубки.

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