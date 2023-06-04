Постекоглу близок к назначению в «Тоттенхэм». Сделку могут закрыть в ближайшие дни

Главный тренер «Селтика» Эндж Постекоглу близок к переходу в АПЛ.

Как сообщает The Athletic, австралийский специалист скоро может быть назначен на соответствующую должность в « ». Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.

За два года в шотландском клубе Постекоглу выиграл пять трофеев. Вчера « » в 8-й раз в истории оформил домашний требл.

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