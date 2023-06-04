Постекоглу близок к назначению в «Тоттенхэм». Сделку могут закрыть в ближайшие дни

Теги Селтик премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Главный тренер «Селтика» Эндж Постекоглу близок к переходу в АПЛ.

Как сообщает The Athletic, австралийский специалист скоро может быть назначен на соответствующую должность в «Тоттенхэме». Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.

За два года в шотландском клубе Постекоглу выиграл пять трофеев. Вчера «Селтик» в 8-й раз в истории оформил домашний требл.

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41 комментарий

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Savarona25
Перспективный 57-летний австралийский грек с опытом работы в японском и шотландском футболе - самый подходящий кандидат, чтобы вытащить ТХХ на вершину АПЛ.
+58
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+53
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Акира_1
Ответ Kane575
Интересный вариант, но не похоже, что это тренер для трофеев. Если их вообще реально в АПЛ зацепить при текущей форме Манчестер Сити.
С каких пор Тоттенхэм претендует на трофеи? ) Да и вообще почему не для трофеев тренер, если он с трофеем на фото? 😅😅
+25
-4
+21
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igls54
Как иглой по стеклу - Постекоглу
+17
-2
+15
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Святослав Федорович
Эх, а разговоров было... Нагельсман, Индзаги, Де Дзерби...
+8
-1
+7
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Aggrrist
Кейну и Сону пора собирать вещи
+5
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nxvgsh4mfr
Ответ Savarona25
Перспективный 57-летний австралийский грек с опытом работы в японском и шотландском футболе - самый подходящий кандидат, чтобы вытащить ТХХ на вершину АПЛ.
Хотят повторит успех соседей с Венгером
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Андрюха с района
Ответ Vitto
Были когда-то, и то Конте с оговоркой т.к. постоянно в ЕК позорился. Работа в ТТХ это только подтвердила.
Они есть топ-тренеры) Относительно недавно брали трофеи) Всеми силами пытались лондонского середняка поднять) Но этот мешок с бревнами никакой топ-тренер не осилит) Даже Пеп будет бессилен что-либо изменить)

Перед уходом Конте лондонский середняк был высоко в таблице) После его ухода скатился вниз) Вот и все подтверждение)
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Pucheslav
Ответ Savarona25
Перспективный 57-летний австралийский грек с опытом работы в японском и шотландском футболе - самый подходящий кандидат, чтобы вытащить ТХХ на вершину АПЛ.
Венгер тоже из Японии приходил
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Андрюха с района
Ахаха) Решили какого-то ноунейма назначить) Да топ-тренеры уже вряд ли пойдут в этот середняк)
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Kane575
Интересный вариант, но не похоже, что это тренер для трофеев. Если их вообще реально в АПЛ зацепить при текущей форме Манчестер Сити.
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Андрюха с района
Ответ Vitto
Кому и кобыла невеста. (с) Он не был высоко, а скатился т.к. матчей сыграл больше. Плюс Антоша как обычно начал токсить, попутно вылетев от мертвого Милана. Одним словом, обосрыч.
Вроде бы 4 место занимал) Если это не высоко, тогда можешь не продолжать)

Не важно, что он начал токсить и проиграл Милану) Факт в том, что он поднял безтрофейник в таблице) И если бы не бревна, которых он тренировал, то все было бы норм) Он тренер требовательный) И таких лоботрясов, как в ттх, не выносит)
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Андрюха с района
Ответ Dm Kznts
а кто? он же не топ клуб возглавляет сейчас и вряд ли уже возглавит. если проследить его карьеру, видно что он идёт по наклонной всё к более слабому и слабому клубу. Возглавляя пенсов, Реал и МЮ перешёл к шпорам и Роме. Поступательное движение вниз. Это и есть сбитый лётчик
Если не возглавляешь топ-клуб, то уже не топ-тренер?) Смешная логика)

Жозе умеет бросать себе вызовы) Захотелось ему лондонского безтрофейника тренировать и Рому, он это и сделал) И с Ромой взял трофей)
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Dm Kznts
Ответ Андрюха с района
Совсем недавно трофей взял и вышел в финал ЛЕ с донной Ромой) Где тут "эталонный сбитый летчик"?)
а кто?
он же не топ клуб возглавляет сейчас и вряд ли уже возглавит.
если проследить его карьеру, видно что он идёт по наклонной всё к более слабому и слабому клубу.
Возглавляя пенсов, Реал и МЮ перешёл к шпорам и Роме. Поступательное движение вниз.
Это и есть сбитый лётчик
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Андрюха с района
Ответ Экочёрт 4000
Ну, Конте нет, конечно А Моуриньо - эталонный сбитый лётчик
Совсем недавно трофей взял и вышел в финал ЛЕ с донной Ромой) Где тут "эталонный сбитый летчик"?)
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Андрюха с района
Ответ Vitto
А кто?
Топ-тренеры они)
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Okaka
Ответ Андрюха с района
Ахаха) Решили какого-то ноунейма назначить) Да топ-тренеры уже вряд ли пойдут в этот середняк)
Постекоглу норм тренер, был кандидатом в Брайтон
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Ответ eao79rus
Кто?
— Ну Звёздный Лорд. Бандит типо, гроза галактики.
)))
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Redmurza
Ответ Savarona25
Перспективный 57-летний австралийский грек с опытом работы в японском и шотландском футболе - самый подходящий кандидат, чтобы вытащить ТХХ на вершину АПЛ.
Сказал человек, который и минуты игры Селтика в этом сезоне не видел
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Alex8007
Шпоры не хотят выше 10 места подниматься, в чем проблемы
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Средний палец Кирана Тирни
Кейна продают) Ттх откатывается на борьбу за 7-8 место с Виллой и Бренфордом.
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Mr@k
видать неустойку небольшую запросил, потому и подошёл
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deadjoker
ТТХ в своем репертуаре
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Экочёрт 4000
Примерно то же самое, что и Тен Хаг
Почему бы и нет, раз с топом типа Конте не получилось
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Jeneverbes Naalden
Интересно будет посмотреть на него в более серьёзном клубе
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DaniZero
После Мауренье и Конте, придет Постекоглу не солидно Леви видать уже совсем руки опустил, до этого делал вид что рассчитывает на что то, а с этим тренером ....
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