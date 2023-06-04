Постекоглу близок к назначению в «Тоттенхэм». Сделку могут закрыть в ближайшие дни
Главный тренер «Селтика» Эндж Постекоглу близок к переходу в АПЛ.
Как сообщает The Athletic, австралийский специалист скоро может быть назначен на соответствующую должность в «Тоттенхэме». Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.
За два года в шотландском клубе Постекоглу выиграл пять трофеев. Вчера «Селтик» в 8-й раз в истории оформил домашний требл.
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Перед уходом Конте лондонский середняк был высоко в таблице) После его ухода скатился вниз) Вот и все подтверждение)
Не важно, что он начал токсить и проиграл Милану) Факт в том, что он поднял безтрофейник в таблице) И если бы не бревна, которых он тренировал, то все было бы норм) Он тренер требовательный) И таких лоботрясов, как в ттх, не выносит)
Жозе умеет бросать себе вызовы) Захотелось ему лондонского безтрофейника тренировать и Рому, он это и сделал) И с Ромой взял трофей)
он же не топ клуб возглавляет сейчас и вряд ли уже возглавит.
если проследить его карьеру, видно что он идёт по наклонной всё к более слабому и слабому клубу.
Возглавляя пенсов, Реал и МЮ перешёл к шпорам и Роме. Поступательное движение вниз.
Это и есть сбитый лётчик
)))
Почему бы и нет, раз с топом типа Конте не получилось