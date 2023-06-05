«Бензема – лучший игрок, которого я видел в Ла Лиге». Нико Уильямс о форварде «Реала»
Хавбек «Атлетика» Нико Уильямс назвал Карима Бензема лучшим игроком в Ла Лиге.
«Атлетик» и «Реал» сыграли вничью на «Сантьяго Бернабеу» в заключительном туре Ла Лиги (1:1). Бензема сравнял счет в матче, реализовав пенальти на 72-й минуте, забив свой 19-й гол в Ла Лиге в сезоне-2022/23.
«Лучший игрок, которого я видел в Ла Лиге – это Карим Бензема», – сказал Уильямс.
Матч против «Атлетика» стал последним для Бензема в составе «Реала». Ранее клуб объявил, что форвард покинет клуб по окончании сезона.
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У каждого свой вкус. Человек может болеть за какого-то Сашу из клуба в Анапе и считать его лучшим. А это тем более Карим, который построил очень достойную карьеру.
при всем уважении к Бензема.