«Бензема – лучший игрок, которого я видел в Ла Лиге». Нико Уильямс о форварде «Реала»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Нико Уильямс Футбол

Хавбек «Атлетика» Нико Уильямс назвал Карима Бензема лучшим игроком в Ла Лиге.

«Атлетик» и «Реал» сыграли вничью на «Сантьяго Бернабеу» в заключительном туре Ла Лиги (1:1). Бензема сравнял счет в матче, реализовав пенальти на 72-й минуте, забив свой 19-й гол в Ла Лиге в сезоне-2022/23.

«Лучший игрок, которого я видел в Ла Лиге – это Карим Бензема», – сказал Уильямс.

Матч против «Атлетика» стал последним для Бензема в составе «Реала». Ранее клуб объявил, что форвард покинет клуб по окончании сезона.

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16 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ Karl0709
,😂😂😂😂😂пхаааа
Почему если человеку нравится не тот, кто нравится Вам, у Вас это вызывает такую бурную реакцию? Месси- это Месси, все понятно, но он же не один футболист на планете. Плюс у Карима действительно отличный футбольный арсенал, он на поле умел все, один из умнейших игроков.
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Михаил1970
Молодой, про Царя ничего не знает.
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Los Galácticos
Было время когда они с Игуаином делили игровое время поровну и даже было непонятно кто из них двоих покинет клуб, потом были все эти насмешки над его реализацией моментов, тогда я даже и на секунду не мог себе представить что он способен построить настолько великую карьеру в Реале и еще выиграть Золотой мяч.
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Fan of Sport
По факту он прав, против Месси и Роналду он не играл, так как он начал играть за основную команду Атлетика в прошлом сезоне. А из игроков Ла Лиги за последние 2 сезона лучший действительно Бензема, можно отметить и Гризманна.
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Гари Невилл
Бензема хороший пример и ориентир для молодых игроков. Можно также взять ориентир и на Месси, Роналду, Суареса (для меня он был супер игроком, впринципе он и сейчас топ), Модрич, Иньеста и многие другие
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AnMe
Ответ Андрей Хенто
Почему если человеку нравится не тот, кто нравится Вам, у Вас это вызывает такую бурную реакцию? Месси- это Месси, все понятно, но он же не один футболист на планете. Плюс у Карима действительно отличный футбольный арсенал, он на поле умел все, один из умнейших игроков.
+++
Не понимаю, почему минусуют
У каждого свой вкус. Человек может болеть за какого-то Сашу из клуба в Анапе и считать его лучшим. А это тем более Карим, который построил очень достойную карьеру.
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Алексей Ненахов
Хорошая подборка может быть у Саудитов, КриРо , Бензема, и потенциально Месси и Рамос , могли замутит своё Эль-Верблюдико из старичков Барсы и Реала ))
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Potomok Budulaya
кем надо быть ,что так сказать?
при всем уважении к Бензема.
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MonkeyMeister
Ответ AnMe
+++ Не понимаю, почему минусуют У каждого свой вкус. Человек может болеть за какого-то Сашу из клуба в Анапе и считать его лучшим. А это тем более Карим, который построил очень достойную карьеру.
Какой вкус? Ты не можешь сказать, что твой сосед Петя, играющий на баяне, лучший музыкант за всю историю человечества, потому что это объективно не так. Он может быть твоим любимым музыкантом, но не лучшим. Тут то же самое.
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AnMe
Ответ MonkeyMeister
Какой вкус? Ты не можешь сказать, что твой сосед Петя, играющий на баяне, лучший музыкант за всю историю человечества, потому что это объективно не так. Он может быть твоим любимым музыкантом, но не лучшим. Тут то же самое.
Все умные люди прекрасно понимают, что заявление такого рода будет глупым. Это его вкус) главное, чтобы никому не навязывал) если навязывает и кричит, что он лучший, тогда пусть факты приводит, тогда можно дебаты устроиться. Уильямс говорил, что «он лучший игрок, которого я видел САМ», а не «Карим - самый лучший». То есть, по его наблюдению. А его наблюдение может основываться на неприязни к другим клубам типа Барселоны, может личная неприязнь к Модричу и так далее)) восхищается Каримом? Да Бога ради. Но фактом это не является. Факт здесь только в том, что Карим легендарный игрок.
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Jeremy Fraser
Ответ MonkeyMeister
Какой вкус? Ты не можешь сказать, что твой сосед Петя, играющий на баяне, лучший музыкант за всю историю человечества, потому что это объективно не так. Он может быть твоим любимым музыкантом, но не лучшим. Тут то же самое.
Но Бензема то не подходит под это сравнение, это скорее как для кого то Д. Боуи лучший музыкант, а для кого то М. Джексон, оба топовые, но лучшие для разных людей и неправых тут быть не может.
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distress of ignorance
Ответ Алексей Ненахов
Хорошая подборка может быть у Саудитов, КриРо , Бензема, и потенциально Месси и Рамос , могли замутит своё Эль-Верблюдико из старичков Барсы и Реала ))
Так они все в разных клубах будут вроде
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rigobersong
Ответ Los Galácticos
Было время когда они с Игуаином делили игровое время поровну и даже было непонятно кто из них двоих покинет клуб, потом были все эти насмешки над его реализацией моментов, тогда я даже и на секунду не мог себе представить что он способен построить настолько великую карьеру в Реале и еще выиграть Золотой мяч.
Игуаин был приговорен после того, как в сезоне с Роналду забил больше чем он, да и у Игуаина карьера после реала неплохо шла в Наполи, это он сам уже стал палки в колеса себе ставить и выбирать неверные решения:)
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