Хавбек «Атлетика» Нико Уильямс назвал Карима Бензема лучшим игроком в Ла Лиге.

«Атлетик» и «Реал» сыграли вничью на «Сантьяго Бернабеу» в заключительном туре (1:1). Бензема сравнял счет в матче, реализовав пенальти на 72-й минуте, забив свой 19-й гол в Ла Лиге в сезоне-2022/23.

«Лучший игрок, которого я видел в Ла Лиге – это », – сказал .

Матч против «Атлетика» стал последним для Бензема в составе «Реала». Ранее клуб объявил, что форвард покинет клуб по окончании сезона.

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