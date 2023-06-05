Тер Стеген впервые выиграл трофей Саморы, меньше всех пропустив в среднем за матч в Ла Лиге

Теги Барселона Ла Лига рейтинги Марк-Андре тер Стеген Рикардо Самора Футбол

Марк-Андре тер Стеген впервые выиграл трофей Саморы в прошедшем чемпионате Испании.

Награда, учрежденная газетой Marca в честь легендарного испанского вратаря Рикардо Саморы, присуждается вратарю, имеющему наименьший показатель пропущенных мячей в среднем за игру в Ла Лиге.

В 38 матчах сезона-2022/23 голкипер «Барселоны» пропустил 18 голов – 0,47 в среднем за игру.

Это повторение рекорда Примеры, установленного Пако Лианьо («Депортиво») в чемпионате-1993/94. Такой же показатель был и у Яна Облака («Атлетико») в сезоне-2015/16.

Кроме того, в минувшем чемпионате на счету тер Стегена 26 матчей на ноль – это повторение рекорда Лианьо в сезоне-1993/94.

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4 комментария

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Абдул Абакаев
но всё таки как же барса просрала два потенциальных рекорда после чемпионства
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Akezhan Kutvarov
Как же защита Барсы слила рекорд Тёр Штегена, Гарсия особый фрукт в этом деле!
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Achilles 21
Ответ Charles Leclerc
Его заменили чтобы 19ый не пропустил ? 😂 раньше у Барсы были яйца .. а сейчас вратаря ради рекорда меняют. Вот что значит футбол стал медийным ресурсом в первую очередь. Жаль
а могли после чемпионства вообще не ставить или на 10 минуте менять и был бы рекорд,так что отдыхай школяр)))))
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