Тер Стеген впервые выиграл трофей Саморы, меньше всех пропустив в среднем за матч в Ла Лиге

тер Стеген впервые выиграл трофей Саморы в прошедшем чемпионате .

Награда, учрежденная газетой Marca в честь легендарного испанского вратаря , присуждается вратарю, имеющему наименьший показатель пропущенных мячей в среднем за игру в Ла Лиге.

В 38 матчах сезона-2022/23 голкипер «Барселоны» пропустил 18 голов – 0,47 в среднем за игру.

Это повторение рекорда Примеры, установленного Пако Лианьо («Депортиво») в чемпионате-1993/94. Такой же показатель был и у Яна Облака («Атлетико») в сезоне-2015/16.

Кроме того, в минувшем чемпионате на счету тер Стегена 26 матчей на ноль – это повторение рекорда Лианьо в сезоне-1993/94.

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