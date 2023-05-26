Тер Стеген набрал 47% голосов болельщиков «Барсы» в опросе про нового капитана от Mundo Deportivo. У Араухо – 26%, у де Йонга, Роберто, Левандовского – менее 7%

Болельщики «Барселоны» хотят, чтобы Марк-Андре тер Стеген стал капитаном команды.

В связи с тем, что по окончании сезона клуб покинут и , новым капитаном сине-гранатовых должен стать . Однако он не пользуется популярностью у болельщиков.

Читатели Mundo Deportivo считают, что постоянным капитаном «Барселоны» должен стать немецкий вратарь. За к этой минуте в опросе проголосовали 47,16%.

Второй по популярности – защитник , за него отдали голоса 26,37% респондентов. замыкает тройку (6,62%).

В первую пятерку также вошли Серджи Роберто (6,31%) и (5,25%).

Ранее сообщалось, что Левандовски и Араухо могут стать новыми капитанами «Барсы» – у клуба их традиционно четыре.

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