Тер Стеген набрал 47% голосов болельщиков «Барсы» в опросе про нового капитана от Mundo Deportivo. У Араухо – 26%, у де Йонга, Роберто, Левандовского – менее 7%
Болельщики «Барселоны» хотят, чтобы Марк-Андре тер Стеген стал капитаном команды.
В связи с тем, что по окончании сезона клуб покинут Серджи Бускетс и Жорди Альба, новым капитаном сине-гранатовых должен стать Серджи Роберто. Однако он не пользуется популярностью у болельщиков.
Читатели Mundo Deportivo считают, что постоянным капитаном «Барселоны» должен стать немецкий вратарь. За тер Стегена к этой минуте в опросе проголосовали 47,16%.
Второй по популярности – защитник Рональд Араухо, за него отдали голоса 26,37% респондентов. Френки де Йонг замыкает тройку (6,62%).
В первую пятерку также вошли Серджи Роберто (6,31%) и Роберт Левандовски (5,25%).
Ранее сообщалось, что Левандовски и Араухо могут стать новыми капитанами «Барсы» – у клуба их традиционно четыре.
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Во-вторых, если не ошибаюсь, после ухода Бускетса и Альбы у него наибольшее число игр за блауграну (у Роберто примерно столько же).
2.ФРЕНКИ
3.АРАУХО
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