Тер Стеген набрал 47% голосов болельщиков «Барсы» в опросе про нового капитана от Mundo Deportivo. У Араухо – 26%, у де Йонга, Роберто, Левандовского – менее 7%

Теги Барселона Ла Лига рейтинги болельщики Серджи Бускетс Роберт Левандовски Жорди Альба Марк-Андре тер Стеген Серджи Роберто Френки де Йонг Рональд Араухо Футбол

Болельщики «Барселоны» хотят, чтобы Марк-Андре тер Стеген стал капитаном команды.

В связи с тем, что по окончании сезона клуб покинут Серджи Бускетс и Жорди Альба, новым капитаном сине-гранатовых должен стать Серджи Роберто. Однако он не пользуется популярностью у болельщиков.

Читатели Mundo Deportivo считают, что постоянным капитаном «Барселоны» должен стать немецкий вратарь. За тер Стегена к этой минуте в опросе проголосовали 47,16%.

Второй по популярности – защитник Рональд Араухо, за него отдали голоса 26,37% респондентов. Френки де Йонг замыкает тройку (6,62%).

В первую пятерку также вошли Серджи Роберто (6,31%) и Роберт Левандовски (5,25%).

Ранее сообщалось, что Левандовски и Араухо могут стать новыми капитанами «Барсы» – у клуба их традиционно четыре.

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28 комментариев

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Куй Покагорячев
Так будет правильно. Роберто играет не всегда к тому же
+20
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rigobersong
Ответ Vlad
Комментарий удален модератором
Не так грубо же:) Нельзя людей которые учились в специальной школе так называть:)
+12
-2
+10
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Егор Остроухов
Я считаю, что Тер Стеген заслуживает капитанство. Роберто не всегда выходит в основе, а Араухо ещё немного молодой.
+9
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+9
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blaugrano
Заслуженно. Во-первых, провёл фантастический сезон и мог поставить пару знаковых рекордов, если бы не плюшевый настрой защиты в трёх последних играх.
Во-вторых, если не ошибаюсь, после ухода Бускетса и Альбы у него наибольшее число игр за блауграну (у Роберто примерно столько же).
+9
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Kaloyan Yalamov
Оборона этого заслуживает.
+5
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Vlad
Роберто будет капитаном когда играть будет, а так тер штеген будет основным
+5
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AnMe
Марк - 100%! Заслужил
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Adilet Jumabekov
Ответ Куй Покагорячев
Так будет правильно. Роберто играет не всегда к тому же
Да Тер Стеген заслужил !
+3
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Экселлент
1.МАТШ
2.ФРЕНКИ
3.АРАУХО
Поляка близко не подпускать к повязке
+4
-2
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ML26
В Барсе же по выслуге лет дают, как и в Реале, нет? Значит Тер-Штеген будет, если Роберто на банке
+1
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DolJun
Ответ rigobersong
Что за Владос, твой новый друг?:)
тот, с кем ты заигрываешь на этой ветке)
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Vlad
Ответ DolJun
нет, а ты?
Я наверно нет, а ты точно да. Если ты считаешь что кристенсен лучший защитник барсы, то наверняка у тебя что то с головой не то
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Vlad
Ответ DolJun
кристенсен наиболее достоин капитанства барсы. как никак пришел и сходу показал себя как сильнейший защитник в истории блауграны
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Yen Bedder
Полностью заслуженно.
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XavIniesta2008-2015
Тер Штеген и так будет вице-капитаном Барселоны по принципу проведённого времени и матчей за клуб. Учитывая,что Роберто-игрок ротации, чаще всего команду с повязкой будет выводить именно Марк-Андре
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London.is.blue
Так капитаны в Барсе и Реале по количеству матчей определяются, разве нет?
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Arthurino
А разве в Испании традиционно повязку не тот игрок носит, который больше матчей провел за команду? Причем здесь Левандовски или Араухо? Или Барса решила отказаться от этой традиции?
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Eden Hazard
Тут даже сторонним лицам понятно что Тер Штеген должен капитанить)
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Бронислав Каминский
Если Месси не вернется,то МАТШ так и так будет капитаном,у него почти 400 матчей за Барсу
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Ихарь Окенфэйлов
А ведь действительно, так вот незаметно и не осталось в команде никого из старого состава кроме Тер Штегена, да Серхи Роберто. Эх, время летит
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