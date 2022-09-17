Тер Стеген стал 3-м по числу матчей за «Барселону» среди иностранцев, обогнав Маскерано. Лишь у Месси и Алвеса игр больше

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Для вратаря Марка-Андре тер Стегена игра с «Эльче» стала 335-й за «Барселону».

Немец вышел на чистое третье место по количеству матчей за «блауграну» среди иностранных футболистов. Больше лишь у форварда Лионеля Месси, покинувшего команду в 2021 году, и защитника Дани Алвеса, ушедшего минувшим летом, – 778 и 408 игр соответственно.

30-летний вратарь сегодня опередил экс-защитника Хавьера Маскерано (334 матча).

Тер Стеген выступает за «Барселону» с сезона-2014/15. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Эльче». 2:0 – Депай забил. Онлайн-трансляция

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