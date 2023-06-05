«Ахмат» недоволен итогами премии РПЛ: «Почему в номинантах нет Ташуева, Шелии, голов Конате или Тодоровича? Система нуждается в совершенствовании»

В «Ахмате» недовольны итогами премии «Winline Герои РПЛ».

Вручение наград состоялось 4 июня. После церемонии вручения в телеграм-канале « » было опубликовано видео голами грозненской команды.

«Сегодня вечером в Москве состоялось награждение лауреатов главной футбольной премии года. В числе других был определен победитель в номинации «Лучший гол сезона».

Система определения лучших, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании. Достаточно посмотреть на три гола, вошедшие в финал, чтобы не понять: почему среди них нет голов или ?

Выбор болельщиков, ответят нам. В том и вопрос: выбор болельщиков, принимая аудиторию Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, должен учитываться как один балл. А не прямой подсчет голосов. Иначе нет логики.

Как нет ее и в том, почему в числе номинантов на звание лучшего тренера года не оказалось , лидирующего среди коллег по всем статистическим показателям. Или вратаря Гиорги Шелии, одного из лучших в сезоне в своем амплуа», – написал клуб в своем телеграм-канале.

Лучшим в этом сезоне Мир был признан гол Константина Марадишвили ударом через себя в ворота «Ростова» во 2-м туре. Лучшим тренером был признан главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, лучшим вратарем – Игорь Акинфеев.

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