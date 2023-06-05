«Ахмат» недоволен итогами премии РПЛ: «Почему в номинантах нет Ташуева, Шелии, голов Конате или Тодоровича? Система нуждается в совершенствовании»

Теги премьер-лига Россия рейтинги Ахмат Сергей Ташуев Гиорги Шелия Дарко Тодорович Мохамед Конате Футбол

В «Ахмате» недовольны итогами премии «Winline Герои РПЛ».

Вручение наград состоялось 4 июня. После церемонии вручения в телеграм-канале «Ахмата» было опубликовано видео  голами грозненской команды.

«Сегодня вечером в Москве состоялось награждение лауреатов главной футбольной премии года. В числе других был определен победитель в номинации «Лучший гол сезона».

Система определения лучших, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании. Достаточно посмотреть на три гола, вошедшие в финал, чтобы не понять: почему среди них нет голов Мохамеда Конате или Дарко Тодоровича?

Выбор болельщиков, ответят нам. В том и вопрос: выбор болельщиков, принимая аудиторию Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, должен учитываться как один балл. А не прямой подсчет голосов. Иначе нет логики.

Как нет ее и в том, почему в числе номинантов на звание лучшего тренера года не оказалось Сергея Ташуева, лидирующего среди коллег по всем статистическим показателям. Или вратаря Гиорги Шелии, одного из лучших в сезоне в своем амплуа», – написал клуб в своем телеграм-канале.

Лучшим в этом  сезоне Мир РПЛ был признан гол Константина Марадишвили ударом через себя в ворота «Ростова» во 2-м туре. Лучшим тренером был признан главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, лучшим вратарем – Игорь Акинфеев.

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23 комментария

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Барсик Юрана
Один на один пригожин выходи мы одни придем
+33
-6
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Slavnov
Ахмат здорово провел весну,каких то футболистов,выделить сложно,но тренерская работа на высоте и как то выделить тушуева стоило бы,тренер красавчик
+19
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Владимир Владимирович
Не знаю как там с премиями, но пятое место Ахмата это удивление, а Ташуев тихо молча стал для меня открытием . 5 место для такого состава супер
+16
-2
+14
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Виталий Попов
Ответ banchik1
Давно не смешно уже.
извиняюсь!
+9
-1
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ciao.ragazzi.2519
на счёт тренера согласен , хороший сезон
+6
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Гамарджоба Генацвале
Зато Сафонов был в тройке номинантов на лучшего вратаря сезона.
+4
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-= Masteryuga =-
... и напоследок автору премии сообщили: "Дай знать, где ты находишься! Только один приходи, мы тоже одни придем!")
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Рашпель793
Да всегда и везде, во всех чемпионатах по окончанию сезонов составляют символические сборные, которые вызывают споры. Всегда у людей возникают вопросы, что почему нет этого, почему не наминировали того и т.д.
Всем не угодишь.
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Теннисный абсолют
жюри продажные, козлы вы
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banchik1
Ответ Виталий Попов
извиняемся!
Давно не смешно уже.
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Shadow1882
Ну вообще по факту. В сборной оказался условный Джикия, лишь потому что у Спартака болельщиков больше. Ташуев обязан быть в номинантах. В Ахмате правы
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Виталий Попов
извиняемся!
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RAMIK
Согласен. Ташуев и Шелия сильный сезон провели очень.
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Невский баклан
Ташуев отличный специалист, особенно на фоне лалалалаева, но он мало провел времени чтобы оценить насколько он хорош или нет.
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Новый тренер ФК Спартак
удивился что там не все из голубоватого клуба победители
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Антимосковский
всем по на ахмат, даже его болельщикам, о 5 месте команды не говорил вообще никто как и об их играх в течение сезона, это о многом говорит, клуб на который ходит 1.5 согнанных калеки и (хорошая) селекция на деньги аллаха, даже если они выиграют титул всем будет все равно, не повод ли это отправить чай в пердив?
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Kirkoroff
Ответ Барсик Юрана
Один на один пригожин выходи мы одни придем
??
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Kirkoroff
Химки: почему нет Садыгова, Гогниева и терюшкова?
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