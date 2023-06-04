Комличенко – лидер РПЛ по заработанным фолам, Карраскаль – по обводкам. Малком в топ-4 в обеих категориях

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Ахмат Факел Оренбург Краснодар Роман Зобнин Квинси Промес Николай Комличенко Джон Кордоба Дмитрий Скопинцев Пари НН Бернард Бериша Малком Хорхе Карраскаль Мойзес Барбоза Ираклий Квеквескири Даниил Уткин Александр Соболев Лукас Вера I Лечи Садулаев Эдуард Сперцян Кирилл Щетинин Милсон Олакунле Олусегун Футбол

Только Малком входит в топ-5 по обводкам и заработанным фолам в Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 на полузащитнике «Зенита» 57 раза нарушили правила – это второй результат в лиге. Также на его счету 44 удачные обводки – больше лишь у троих.

Лидеры сезона по заработанным фолам:

1. Николай Комличенко («Ростов») – 62;

2. Малком («Зенит») – 57;

3. Роман Зобнин («Спартак») – 55;

4. Джон Кордоба («Краснодар») – 54;

5-6. Ираклий КвеквескириФакел») – 49;

5-6. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 49;

7-8. Даниил Уткин («Ростов») – 47;

7-8. Милсон («Пари НН») – 47;

9. Кирилл Щетинин («Ростов») – 46;

10. Александр Соболев («Спартак») – 43.

Лидеры сезона по удачным обводкам:

1. Хорхе Карраскаль (ЦСКА) – 63;

2. Бернард Бериша («Ахмат») – 54;

3. Олакунле Олусегун («Краснодар») – 47;

4. Малком («Зенит») – 44;

5. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 42;

6. Дмитрий Скопинцев («Динамо») – 39;

7. Лукас Вера («Оренбург») – 38;

8-9. Мойзес Барбоза (ЦСКА) – 37;

8-9. Лечи Садулаев («Ахмат») – 37;

10-11. Роман Зобнин («Спартак») – 33;

10-11. Квинси Промес («Спартак») – 33. 

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11 комментариев

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onegin2007
Кто по ныркам выиграл Соболь или Комличенко?
+23
-10
+13
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2vdhrvmmzf
Ответ Ростов-на-Дону
Комличенко неудержим! Только ценой красной карточки аозможно остановить этот степной ураган!
В штрафной площади останавливает дуновение ветра
+8
-3
+5
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EvgenGor
Не удивительно, что Комличенко 1ый)
+8
-4
+4
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0mertas626
а ведь Милсон из Пари НН только полсезона отыграл..
его дриблинг на скорости хорош был
+5
-1
+4
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Ростов-на-Дону
Комличенко неудержим!
Только ценой красной карточки аозможно остановить этот степной ураган!
+6
-5
+1
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Edo Milanian
Малком в топ-4, а Сперцян в топ-5)
+2
-1
+1
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Peter Parker
Забавно, что у Зобнина, который вечно с опущенной головой бегает и полотера Промеса одинаковые числа по дриблингу при таком подсчете. Хотя Рома максимум там корпусом может развернуться или на скорости пройти. В то время как Квинси может "на носовом платке" развернуться.
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muslim95
Комличенко даже не в десятке по обводкам, а по фолам на 1 месте, вот и вся харектеристика этого дельфина
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