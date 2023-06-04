Комличенко – лидер РПЛ по заработанным фолам, Карраскаль – по обводкам. Малком в топ-4 в обеих категориях

Только Малком входит в топ-5 по обводкам и заработанным фолам в Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 на полузащитнике « » 57 раза нарушили правила – это второй результат в лиге. Также на его счету 44 удачные обводки – больше лишь у троих.

Лидеры сезона по заработанным фолам:

1. («Ростов») – 62;

2. Малком («Зенит») – 57;

3. Роман Зобнин («Спартак») – 55;

4. («Краснодар») – 54;

5-6. (« ») – 49;

5-6. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 49;

7-8. Даниил Уткин («Ростов») – 47;

7-8. Милсон («Пари НН») – 47;

9. Кирилл Щетинин («Ростов») – 46;

10. Александр Соболев («Спартак») – 43.

Лидеры сезона по удачным обводкам:

1. Хорхе Карраскаль (ЦСКА) – 63;

2. Бернард Бериша («Ахмат») – 54;

3. Олакунле Олусегун («Краснодар») – 47;

4. Малком («Зенит») – 44;

5. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 42;

6. Дмитрий Скопинцев («Динамо») – 39;

7. Лукас Вера («Оренбург») – 38;

8-9. Мойзес Барбоза (ЦСКА) – 37;

8-9. Лечи Садулаев («Ахмат») – 37;

10-11. Роман Зобнин («Спартак») – 33;

10-11. Квинси Промес («Спартак») – 33.

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