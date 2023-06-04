Комличенко – лидер РПЛ по заработанным фолам, Карраскаль – по обводкам. Малком в топ-4 в обеих категориях
Только Малком входит в топ-5 по обводкам и заработанным фолам в Мир РПЛ.
В сезоне-2022/23 на полузащитнике «Зенита» 57 раза нарушили правила – это второй результат в лиге. Также на его счету 44 удачные обводки – больше лишь у троих.
Лидеры сезона по заработанным фолам:
1. Николай Комличенко («Ростов») – 62;
2. Малком («Зенит») – 57;
3. Роман Зобнин («Спартак») – 55;
4. Джон Кордоба («Краснодар») – 54;
5-6. Ираклий Квеквескири («Факел») – 49;
5-6. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 49;
7-8. Даниил Уткин («Ростов») – 47;
7-8. Милсон («Пари НН») – 47;
9. Кирилл Щетинин («Ростов») – 46;
10. Александр Соболев («Спартак») – 43.
Лидеры сезона по удачным обводкам:
1. Хорхе Карраскаль (ЦСКА) – 63;
2. Бернард Бериша («Ахмат») – 54;
3. Олакунле Олусегун («Краснодар») – 47;
4. Малком («Зенит») – 44;
5. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 42;
6. Дмитрий Скопинцев («Динамо») – 39;
7. Лукас Вера («Оренбург») – 38;
8-9. Мойзес Барбоза (ЦСКА) – 37;
8-9. Лечи Садулаев («Ахмат») – 37;
10-11. Роман Зобнин («Спартак») – 33;
10-11. Квинси Промес («Спартак») – 33.
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