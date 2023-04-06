Терюшков о Дзюбе: «Сборная при тренере с набором гражданств для него не комильфо. Артем пусть сохраняет патриотический настрой, признание будет обеспечено»
Депутат Госдумы Роман Терюшков посоветовал Артему Дзюбе сохранять патриотический настрой
Бывший член попечительского совета «Химок» высказался о шансах форварда «Локомотива» попасть в сборную России на фоне удачной игры в московском клубе.
«Темпу, который взял Артем на старте весенней части сезона, позавидуют многие – шесть голов и передача в четырех турах. Такой игрой он дал ответ многим скептикам относительно своего возвращения в наш футбол и своей формы. Высокая результативность подтверждает профессиональный статус Артема.
Футболиста из сборной выгнать можно, но сборную из футболиста – нет. Сборная при действующем тренере с набором гражданств для Дзюбы не комильфо – расходятся они во взглядах.
Артем пусть не снижает темп и сохраняет патриотический настрой, признание и реализация будут обеспечены», – сказал Терюшков.
Депутат Терюшков о Карпине: «Выдавливать лозунги ни к чему, если страна, где работаешь, у тебя 3-4-я в списке гражданств. Станет Россия единственной – придут золотые времена сборной»
"Тактика, главное в футболе тактика" (с) -Лосяш
"Патриотизм и православие- залог победы" - депутат Терюшков.
2) вы амеба путенская рабская, увы
Депутат Терюшков сын депутата Терешковой?
Да, Дзюбу уже раз удалили из сборной и результат - с ветерком мимо Катара!
А ведь никого не уволили - ни Карпина, ни Алаева, ни Митрофанова. Просто чудеса!
Сейчас видимо будем мимо Азии, а значит мимо отбора чм26 и ЛЧ через Азию. Кого нибудь уволят изруководителей РФС ? Чего то я сомневаюсь, видимо судьба нашего футбола никому не интересна. Но деньги то в футболе крутятся огромные. А они ох как сейчас нужны на СВО.
А то что Дзюбу лучшего игрока России прессовали, а рфс молча наблюдали я не удивлён- позвоночник у Дзюбы не прогибаемый, парень с характером и по завершении футбольной карьеры может отобрать руководящее кресло или в рфс или в РПЛ, да сделает полную смену сотрудников рфс которых за последние 10 лет набрал Алаев.
эстонский русофоб скорее вызовет в сборную очередного заргаряна или джабраилова, чем Артёма Дзюбу
Эти все про спорт?