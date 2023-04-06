Терюшков о Дзюбе: «Сборная при тренере с набором гражданств для него не комильфо. Артем пусть сохраняет патриотический настрой, признание будет обеспечено»

Депутат Госдумы Роман Терюшков посоветовал Артему Дзюбе сохранять патриотический настрой

Бывший член попечительского совета «Химок» высказался о шансах форварда « » попасть в сборную России на фоне удачной игры в московском клубе.

«Темпу, который взял Артем на старте весенней части сезона, позавидуют многие – шесть голов и передача в четырех турах. Такой игрой он дал ответ многим скептикам относительно своего возвращения в наш футбол и своей формы. Высокая результативность подтверждает профессиональный статус .

Футболиста из сборной выгнать можно, но сборную из футболиста – нет. Сборная при действующем тренере с набором гражданств для Дзюбы не комильфо – расходятся они во взглядах.

Артем пусть не снижает темп и сохраняет патриотический настрой, признание и реализация будут обеспечены», – сказал Терюшков.

Депутат Терюшков о Карпине: «Выдавливать лозунги ни к чему, если страна, где работаешь, у тебя 3-4-я в списке гражданств. Станет Россия единственной – придут золотые времена сборной»