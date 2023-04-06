Терюшков о Дзюбе: «Сборная при тренере с набором гражданств для него не комильфо. Артем пусть сохраняет патриотический настрой, признание будет обеспечено»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Роман Терюшков Футбол

Депутат Госдумы Роман Терюшков посоветовал Артему Дзюбе сохранять патриотический настрой

Бывший член попечительского совета «Химок» высказался о шансах форварда «Локомотива» попасть в сборную России на фоне удачной игры в московском клубе.

«Темпу, который взял Артем на старте весенней части сезона, позавидуют многие – шесть голов и передача в четырех турах. Такой игрой он дал ответ многим скептикам относительно своего возвращения в наш футбол и своей формы. Высокая результативность подтверждает профессиональный статус Артема.

Футболиста из сборной выгнать можно, но сборную из футболиста – нет. Сборная при действующем тренере с набором гражданств для Дзюбы не комильфо – расходятся они во взглядах.

Артем пусть не снижает темп и сохраняет патриотический настрой, признание и реализация будут обеспечены», – сказал Терюшков.

Депутат Терюшков о Карпине: «Выдавливать лозунги ни к чему, если страна, где работаешь, у тебя 3-4-я в списке гражданств. Станет Россия единственной – придут золотые времена сборной»

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33 комментария

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Pavelaznaurov
Терюшков превзошёл самого себя…. Не человек а рвотный порошок
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Spartakus1984
Ну депутаты с набором гражданств, причем США, сидят в думе и ничо.
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Princev
"Главное в футболе настрой" (с) -Копатыч
"Тактика, главное в футболе тактика" (с) -Лосяш
"Патриотизм и православие- залог победы" - депутат Терюшков.
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Dinamik1
Сколько раз писал что как футболист дзюба ниже среднего а как человек г...
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Alexander Kochet
Ответ СИ
Терюшков, молодец- побольше бы таких депутатов! Да, Дзюбу уже раз удалили из сборной и результат - с ветерком мимо Катара! А ведь никого не уволили - ни Карпина, ни Алаева, ни Митрофанова. Просто чудеса! Сейчас видимо будем мимо Азии, а значит мимо отбора чм26 и ЛЧ через Азию. Кого нибудь уволят изруководителей РФС ? Чего то я сомневаюсь, видимо судьба нашего футбола никому не интересна. Но деньги то в футболе крутятся огромные. А они ох как сейчас нужны на СВО. А то что Дзюбу лучшего игрока России прессовали, а рфс молча наблюдали я не удивлён- позвоночник у Дзюбы не прогибаемый, парень с характером и по завершении футбольной карьеры может отобрать руководящее кресло или в рфс или в РПЛ, да сделает полную смену сотрудников рфс которых за последние 10 лет набрал Алаев.
1) сво нет, есть преступное военное вторжение
2) вы амеба путенская рабская, увы
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Abid_88
Хм 🤔
Депутат Терюшков сын депутата Терешковой?
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Kot Kubanskiy
Надеюсь придёт то время, когда таким терюшковым найдётся отдельный столб и верёвка
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СИ
Терюшков, молодец- побольше бы таких депутатов!
Да, Дзюбу уже раз удалили из сборной и результат - с ветерком мимо Катара!
А ведь никого не уволили - ни Карпина, ни Алаева, ни Митрофанова. Просто чудеса!
Сейчас видимо будем мимо Азии, а значит мимо отбора чм26 и ЛЧ через Азию. Кого нибудь уволят изруководителей РФС ? Чего то я сомневаюсь, видимо судьба нашего футбола никому не интересна. Но деньги то в футболе крутятся огромные. А они ох как сейчас нужны на СВО.
А то что Дзюбу лучшего игрока России прессовали, а рфс молча наблюдали я не удивлён- позвоночник у Дзюбы не прогибаемый, парень с характером и по завершении футбольной карьеры может отобрать руководящее кресло или в рфс или в РПЛ, да сделает полную смену сотрудников рфс которых за последние 10 лет набрал Алаев.
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bogdan21101987@icloud.com
Алло, редакция Спортс, это Роман Терюшков ! Я еще по этому поводу не высказывался. Записывайте …
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Francev
Мне кажется Терюшков не комильфо
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foreverSKA
Пропишите уже Терюшкову каждодневный утренний приём галоперидола ....
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Ivan Balashov
Ответ VladislavZ
Фронтмэны спортсру: терюшков, зарема, васяуткин, шубоносец тихонов. Эти все про спорт?
Уткин-то точно про спорт. Как-никак, один из главных спортивных комментаторов в истории России.
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Джа-Джа Бинкс
Ответ August Milevic
Спортс, без шуток. Вы ему рейтинг создаете публикациями
Спортс себе рейтинг создаёт в первую очередь. Знают же, что Терюшков генерирует здесь трафик.
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4eburan71
Тем слаще будет тот долгожданный день когда все эти организмы переобуются в воздухе и развернутся на 180
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Павел Мельников
Еще надо посмотреть, будет ли в будущем признание самому Терюшкову, который гражданства высчитывает.
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RWMen
Так вот кому дзюба видео на камеру записывал...
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Hong Kil
Эта сборная вообще никому не интересна. Медленная эстонская сборная. Закончится бан будет нормальный тренер.
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Ковид 07.10.52
Как надоели эти тыловые крысы, простите патриоты...даже к Дзюбе привязал...тьфу...
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Tollie
всё по факту, как и всегда👍

эстонский русофоб скорее вызовет в сборную очередного заргаряна или джабраилова, чем Артёма Дзюбу
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Фанат Сан-Марино
Спасибо, блеванул
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Recreated
Ответ August Milevic
Спортс, без шуток. Вы ему рейтинг создаете публикациями
Так он им платит и очень хорошо платит, не просто же так Химки внизу таблицы и всякая клоунада вокруг клуба!
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костянчик1918
Ответ Kyancey
Интервью Терюшкова опять... Куда блевать?
Пока мы будем комментировать его интервью ) спортс так и будет их постить ) так что блюйте на себя .
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VladislavZ
Фронтмэны спортсру: терюшков, зарема, васяуткин, шубоносец тихонов.
Эти все про спорт?
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Melnikov1968
Да хорош уже здесь Дзюбу разгонять. Его успехи говорят только о том, что у нас нет нормальных футболистов.
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Михаил Сафонов
Откуда эти тупейшие мысли у них в головах?
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