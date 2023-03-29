Карпин о Дзюбе в сборной: «К чему эти вопросы? Два раза собирались его вызывать, но он говорил, что не готов. Ко мне какие претензии?» 

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин ответил на вопрос о перспективе вызова Артема Дзюбы в сборную России.

– Можете сказать, кого пригласили бы из категории 30 плюс при наличии спортивной составляющей?

– Нет, не могу.

– Очевидно, что Дзюба не в сборной из-за возраста. По чисто футбольным качествам он прямо сейчас оказался бы в команде?

– Прямо сейчас, наверное, нет – провел, по-моему, пять матчей за последние полгода. Если бы продолжал играть, забивать и все это на дистанции - не исключено. Но все разговоры, что Карпин якобы не вызывает Дзюбу... Слушайте, два раза это уже было. Было ведь?

– Сто процентов.

– Ну и к чему тогда вопросы про Дзюбу? Два раза мы собирались его вызывать. Он говорил, что не готов: сначала физически, потом по семейным обстоятельствам.

Ко мне какие претензии могут быть? Сейчас решили не приглашать людей старше 30 лет. Поэтому за теми, кто попадает под эту категорию, и не следим. За остальными – следим, – сказал тренер сборной России.

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30 комментариев

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Karel
Ответ Groondler
Тут Карпин прав Когда человек ДВА РАЗА (!!!) отказывается под какими-то выдуманными предлогами... Дзюба: "Мечтаю забить тот последний гол, который выведет меня в лучшие бомбардиры сборной" А вот нефиг было два раза отказываться... сейчас бы уже давно забил бы тот заветный гол
Карпин, скоре, себе в ногу стреляет - а ты думаешь так и радуешься тому, что Карпин хорошую подлянку Дзюбе сделал )
Я в этом не уверен. Дзюба это вроде очень спокойно воспринимает.
Возрастные футболисты вообще не очень хотят за сборную играть. Просто побаиваются отказываться.

А футбольная цель у Дзюбы вполне еще есть. Лучший бомбардир по прежнему Кержаков, до него еще что-то чуть больше десятка мячей.
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shpppi
Нормальный подход на самом деле. Пусть те кому до 30 играют. У них хоть глаза горят, ну а Дзюбе откровенно это не интересно, это игрок которому нужен вызов, что-то доказывать, а что сейчас доказывать в сборной?
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xomamb
хорошо, когда в сборной вообще нет самовлюбленных персонажей
но даже два - это чересчур
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Егор Егор
Ответ Russ Ivan
А что значит собирались его вызывать? Либо был вызов и Дзюба его отклонил, либо вызова не было. Я вот тоже в космос собираюсь...
Он говорил, что не готов: сначала физически, потом по семейным обстоятельствам.
Он говорил, что не готов: сначала физически, потом по семейным обстоятельствам.
Он говорил, что не готов: сначала физически, потом по семейным обстоятельствам.
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Антон Ивонов
Ответ Stas Efimov
Дзюбу 2 раза вызывали, а он заднюю втыкал
Эскалоп, "фтыкающий заднюю" - это же просто манифест для ЛГБТ+БДСМ...
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Кеша
Мне кажется журналюгам нужен хайп и сенсация . Достали уже Карпина с Дзюбой . Надо оставить обоих в покое .
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Russ Ivan
А что значит собирались его вызывать? Либо был вызов и Дзюба его отклонил, либо вызова не было. Я вот тоже в космос собираюсь...
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Михаил Хромаков
Ответ Groondler
Тут Карпин прав Когда человек ДВА РАЗА (!!!) отказывается под какими-то выдуманными предлогами... Дзюба: "Мечтаю забить тот последний гол, который выведет меня в лучшие бомбардиры сборной" А вот нефиг было два раза отказываться... сейчас бы уже давно забил бы тот заветный гол
поэтому он рвался сыграть с Мальтой и Кипром, а вот со со Словенией Словакий - фу, не буду, не в форме...
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МИХАЛЫЧ
Да Валера павлин как Дзюба,, но только Комличенко вообще мёртвый и не лучше Артёма на данный момент
+4
-1
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Pelerin
Ответ Alex1104
Чтобы оценивать предлоги Дзюбы нужно быть в курсе всех деталей.
В смысле? Почему кто-то должен разбираться в этой кучке самолюбия, зависти и лицемерия?
Приглашали? Да. Поехал? Нет.
А дальше уже его забота что-то там объяснять.
+12
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Stas Efimov
Ответ Ильяс Ф.
в сборной должны играть лучшие а не про протекции футбольных агентов за долю малую игроки Ростова и Спартака
Дзюбу 2 раза вызывали, а он заднюю втыкал
+19
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goshforever
Ответ Игорь Бурлаченко
Интересно сколько можно задавать один и тот же тупой вопрос?
Пока Дзюба будет класть мячи и демонстрировать высокий уровень мотивации (а сборная играть в уныние с Комличенко с минимумом голов), этот вопрос будет неизменно всплывать.
+1
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S-V-D
Ответ инок
Делай ставку на молодых, Карпин. Этот Дзюба уже отработанный материал.
Зато Письякова нужно наигрывать?
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SuperDubina
Не защищаю Дзюбу, но Шунина в 36 в сборную приглашают))
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.ru
вот уже ставшая классической цепочка... Валера, идисюдабль.. - поговорить - Валера, верим
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goshforever
Феде Чалову, видимо, тоже уже за 30. Бывает
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Carver
Ответ ТТД Бубнова
🤦‍♂️ Карпин уже для таких как ты всё давно ответил, ты случайно не депутат?
Да не, просто считаю Валеру клоуном и лицемером уже лет так 13)
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Николай Еременко
Ответ Игорь Бурлаченко
Интересно сколько можно задавать один и тот же тупой вопрос?
Уровень журналистики таков)
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Ильяс Ф.
в сборной должны играть лучшие а не про протекции футбольных агентов за долю малую игроки Ростова и Спартака
+2
-6
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Бенисио Дель Пьеро
В этой ситуации любой адекватный человек поддержит Карпина. Хоть я и не со всеми его заявлениями согласен, но здесь даже спорить не о чем. Дзюба отказывался ехать в сборную, когда его звали. То есть Карпин публично предложил зарыть топор войны ради сборной. А питерский лев отказался. А сейчас у Нобеля на интервью поёт, что в сборной футболист должен быть мотивирован всегда и он лично горд играть за свою страну. Что это если не лицемерие и двойные стандарты ?
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инок
Делай ставку на молодых, Карпин. Этот Дзюба уже отработанный материал.
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Tpy6kaMerlina
В чём проблема вызвать его в третий раз? В пятый? В десятый? Это как-то подрывает авторитет тренера, отказы эти дзюбинские?
Детский сад какой-то. На пацанов смотрят миллионы, хотят победы и хорошей игры, а у руля сборной обида
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ТТД Бубнова
Ответ Carver
Дзюба лучший нападающий страны и после полугода отсутствия (говорю это как болельщик Спартака), все эти бездари вроде Комличенко это совсем другой уровень. Так что либо пусть Карпин его вызывает в сборную, либо прямо скажет: я не вызываю его по личным причинам. Искать спортивные причины в невызове Дзюбы в сборную и постоянно юлить — банально глупо
🤦‍♂️
Карпин уже для таких как ты всё давно ответил, ты случайно не депутат?
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melmi
Ответ Игорь Бурлаченко
Интересно сколько можно задавать один и тот же тупой вопрос?
Какие журналисты -такие и вопросы
Уровень вопросов и акул пера соответствует друг другу
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ТТД Бубнова
Карпин уже давно все объяснил, а журналисты и прочие до сих пор не могут понять «почему», прям какие то Матыцины.
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