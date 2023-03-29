Карпин о Дзюбе в сборной: «К чему эти вопросы? Два раза собирались его вызывать, но он говорил, что не готов. Ко мне какие претензии?»
Валерий Карпин ответил на вопрос о перспективе вызова Артема Дзюбы в сборную России.
– Можете сказать, кого пригласили бы из категории 30 плюс при наличии спортивной составляющей?
– Нет, не могу.
– Очевидно, что Дзюба не в сборной из-за возраста. По чисто футбольным качествам он прямо сейчас оказался бы в команде?
– Прямо сейчас, наверное, нет – провел, по-моему, пять матчей за последние полгода. Если бы продолжал играть, забивать и все это на дистанции - не исключено. Но все разговоры, что Карпин якобы не вызывает Дзюбу... Слушайте, два раза это уже было. Было ведь?
– Сто процентов.
– Ну и к чему тогда вопросы про Дзюбу? Два раза мы собирались его вызывать. Он говорил, что не готов: сначала физически, потом по семейным обстоятельствам.
Ко мне какие претензии могут быть? Сейчас решили не приглашать людей старше 30 лет. Поэтому за теми, кто попадает под эту категорию, и не следим. За остальными – следим, – сказал тренер сборной России.
Я в этом не уверен. Дзюба это вроде очень спокойно воспринимает.
Возрастные футболисты вообще не очень хотят за сборную играть. Просто побаиваются отказываться.
А футбольная цель у Дзюбы вполне еще есть. Лучший бомбардир по прежнему Кержаков, до него еще что-то чуть больше десятка мячей.
но даже два - это чересчур
Он говорил, что не готов: сначала физически, потом по семейным обстоятельствам.
Он говорил, что не готов: сначала физически, потом по семейным обстоятельствам.
Приглашали? Да. Поехал? Нет.
А дальше уже его забота что-то там объяснять.
Детский сад какой-то. На пацанов смотрят миллионы, хотят победы и хорошей игры, а у руля сборной обида
Карпин уже для таких как ты всё давно ответил, ты случайно не депутат?
Уровень вопросов и акул пера соответствует друг другу