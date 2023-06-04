«Челси» может продать Кукурелью или отдать в аренду. Защитника купили в 2022-м за 62 млн фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Марк Кукурелья Футбол

Марк Кукурелья может покинуть «Челси» спустя год после трансфера.

Как сообщает Evening Standard, «синие» этим летом могут отдать испанца в аренду или продать.

24-летний игрок был приобретен за 62 млн фунтов. За 24 матча в АПЛ в этом сезоне он отдал 2 голевых паса.

Подробно со статистикой Кукурельи можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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Красный чай
Среди фанатов Челси остались хотя бы 2 человека которые верят что у Боули есть план?
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Mr@k
это ж надо было его так впарить за 62 млн, его агент гений просто
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Давид Agabekyan
Ответ Mr@k
это ж надо было его так впарить за 62 млн, его агент гений просто
То есть Поттер?
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Акира_1
Ответ Football poet
Наверное главный развод века на защитника, покупка Магуаера за 80 млн это словно покупка Мальдини по сравнению с Кукурельей
Никакой Кукурелья не привозил в таком количестве как холодильник за 80 лямов.
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Копирайтер Заремы
Перешёл из Брайтона на понижение в Челси
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Roman
Если бы Кукурелья попал к Пепу, то сейчас был топчиком, как, например, Аке или Аканджи, которых прокачал лысый шарлатан до праймового уровня. Но Кукурелье не повезло и он уехал в синий бус за баблом
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Пирс Морган
Ответ Красный чай
Среди фанатов Челси остались хотя бы 2 человека которые верят что у Боули есть план?
Он похож на человека, у которого есть план?
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Кулёс
А сколько доплачивают?
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Arty K.
62 миллиона за ЭТО 🤦‍♀️ кто там говорил, что Боэли просто стратег века?
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Юлия Закаблукова
Может конечно при почетине заиграет
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savik-A.M.
Ответ Красный чай
Среди фанатов Челси остались хотя бы 2 человека которые верят что у Боули есть план?
Да , план его у него есть , и он его предпочитает в одиночку курить
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rigobersong
Ответ Красный чай
Среди фанатов Челси остались хотя бы 2 человека которые верят что у Боули есть план?
Должун и Шулер:)
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charly_54
Ответ manchester united
Кукурелья конечно редкостный провал
С учетом суммы дикий фейл
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Shuller18
Ответ rigobersong
Должун и Шулер:)
Нет)) Я просто горько угараю над ситуацией
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Under
Ответ Mr@k
это ж надо было его так впарить за 62 млн, его агент гений просто
так а при чём тут агент?
спортдир Брайтона гений
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charly_54
Ответ Красный чай
Среди фанатов Челси остались хотя бы 2 человека которые верят что у Боули есть план?
Ну план у него может и есть, но может он просто идиотский
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Давид Agabekyan
Ответ Красный чай
Среди фанатов Челси остались хотя бы 2 человека которые верят что у Боули есть план?
Для начала сбросить балласт
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Shuller18
Это вообще кошмар кучерявый, переплатили раз в 6 наверное.
Кстати, к слову о футболистах Брайтона: ни Кукурелья, ни Биссума в более сильных клубах себя совсем не показали. Уайт и Берн сменили позиции, уйдя с центра обороны на фланг. Поэтому большой вопрос: заиграют ли Кайседо или Макалистер в другом месте?
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Владик Кошкин
Ответ Красный чай
Среди фанатов Челси остались хотя бы 2 человека которые верят что у Боули есть план?
я тут, мой друг позже напишет
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Shuller18
Ответ Алекс Самойлов
причем тут Челси и сильный клуб ??
Наверное при том, что Кукуруза переходил в третью команду АПЛ, недавно бравшую ЛЧ?
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|Red-Blue|Pasha
Бедный челси.Столько трансферов провальных за один сезон.
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Влад Сыроежкин
Все идет по плану, все цели будут безусловно достигнуты)
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GuruFutbola
Как я и говорил, массовая распродажа со скидками до 90%)
Если продадут за 15 млн, уже будет успех)
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CriminalJoint62
Пеп кусает локти😂
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Jlaw
Ответ Mr@k
это ж надо было его так впарить за 62 млн, его агент гений просто
его сначала в МС активно сватали и тут Боули такой, плачу 60
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