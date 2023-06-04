«Челси» может продать Кукурелью или отдать в аренду. Защитника купили в 2022-м за 62 млн фунтов
Марк Кукурелья может покинуть «Челси» спустя год после трансфера.
Как сообщает Evening Standard, «синие» этим летом могут отдать испанца в аренду или продать.
24-летний игрок был приобретен за 62 млн фунтов. За 24 матча в АПЛ в этом сезоне он отдал 2 голевых паса.
Подробно со статистикой Кукурельи можно ознакомиться здесь.
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спортдир Брайтона гений
Кстати, к слову о футболистах Брайтона: ни Кукурелья, ни Биссума в более сильных клубах себя совсем не показали. Уайт и Берн сменили позиции, уйдя с центра обороны на фланг. Поэтому большой вопрос: заиграют ли Кайседо или Макалистер в другом месте?
Если продадут за 15 млн, уже будет успех)