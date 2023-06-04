«Челси» может продать Кукурелью или отдать в аренду. Защитника купили в 2022-м за 62 млн фунтов

Марк Кукурелья может покинуть «Челси» спустя год после трансфера.

Как сообщает Evening Standard, «синие» этим летом могут отдать испанца в аренду или продать.

24-летний игрок был приобретен за 62 млн фунтов. За 24 матча в в этом сезоне он отдал 2 голевых паса.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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