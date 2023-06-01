Агбонлахор включил Мудрика, Вегорста, Антони и Ришарлисона в сборную провалов АПЛ

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Габриэль Агбонлахор составил символическую сборную худших игроков сезона в АПЛ.

В сборную провалов по версии Агбонлахора вошли Дэнни Уорд, Юри Тилеманс (оба – «Лестер»), Марк Кукурелья, Михаил Мудрик, Жоау Феликс (все – «Челси»), Давинсон Санчес, Ришарлисон (оба – «Тоттенхэм»), ФабиньоЛиверпуль»), Уэстон МаккенниЛидс»), Антони и Ваут Вегорст (оба – «Манчестер Юнайтед»).

Экс-игрок «Астон Виллы» выразил уверенность, что Михаил Мудрик проведет следующий сезон в «Челси» лучше, несмотря на включение его в сборную провалов.

Капитаном своей символической команды Агбонлахор назначил Ришарлисона, назвав его «худшим подписанием в истории АПЛ.

Кроме того, экс-форвард раскритиковал игру Ваута Вегорста в составе «МЮ».

«Очень и очень неудачное подписание. 17 матчей и ноль голов в АПЛ. Это просто не тот уровень. С тем же успехом можно было взять цыпленка без головы, и он бегал бы точно так же, не представляя угрозы в атаке», – сказал Агбонлахор в эфире talkSPORT.

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40 комментариев

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blaugrano
Ответ Ilia Maksiokov
Вегорст конечно супер нап . За 17 игр 0 голов. Даже Мудрика переплюнул. Ну и главный провал как по мне это Кукурелья.
У Мудрика 0 голов в 15 матчах, вот только Вегхорст в ЛЕ и кубке Англии забивал и обошёлся в 3 ляма, а украинский кудесник во все 100.
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FanLFC
Ответ Фарид Харисов
А за что Ришарлисона так поливают? Не сильно дорого же обошёлся Тоттенхэму, ну не получилось в первом сезоне, но прям настолько плох что-ли?
60 миллионов и 2 гола это не провал?))
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psycho
Агбонлахора включили в миротворец
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Dmitry Orlov
Ответ **Iscander**
Антони тут каким боком?
4+2 - вероятно, маловато для игрока атаки, купленного за 95 миллионов евро?
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ML26
Ответ **Iscander**
Антони тут каким боком?
100 лямов и 8+3 во всех турнирах. Ответ очевиден
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Pucheslav
Ответ Никита Алексеев
Мнение великого эксперта очень важно, спасибо ему огромное Ну и конечно он не мог обойти Ливерпуль
Фабинь все таки правда большую часть сезона провел плохо
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no_one_perfect
Ответ Фарид Харисов
А за что Ришарлисона так поливают? Не сильно дорого же обошёлся Тоттенхэму, ну не получилось в первом сезоне, но прям настолько плох что-ли?
Уровень ожиданий от его предыдущих выступлений в АПЛ, плюс форма в сборной позволяют утверждать, что Ттх он действительно не сильно подошел, во всяком случае не смог даже стать реальным конкурентом для уже имеющихся игроков атаки Ттх
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Павел Ларичев
От Вегорста вряд ли кто-то ждал голевой феерии.
Брали его для мощи, черновой работы и подыгрыша.
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ML26
Ответ **Iscander**
Вот с мудриком всё очевидно.
А почему Антони больше чем Мудрик сделал? У него на пол года так то больше времени было
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Dan Kennedy
Ответ Никита Алексеев
Мнение великого эксперта очень важно, спасибо ему огромное Ну и конечно он не мог обойти Ливерпуль
Ужас то какой, целого одного игрока Ливерпуля включили.
Там как бы два игрока из МЮ, который выше финишировал. Или два из Тоттенхэма, который не сильно ниже.
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yurist Cherchesova
Филлипс, Артур и Коутиньо типа норм сыграли?
Как футболист днище был так и эксперт из него такой же
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Колено решфорда
Ответ Dmitry Orlov
4+2 - вероятно, маловато для игрока атаки, купленного за 95 миллионов евро?
Ну во всех турнирах вроде 8+3, да и вроде не бомбардир он изначально. Это была хотелка тренера, ему так надо для структуры игры, да и под занавес окна, поэтому дорого так.
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Ilia Maksiokov
Ответ blaugrano
У Мудрика 0 голов в 15 матчах, вот только Вегхорст в ЛЕ и кубке Англии забивал и обошёлся в 3 ляма, а украинский кудесник во все 100.
Мудрик всё же не ЦН
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Isa Babaev
Ответ blaugrano
У Мудрика 0 голов в 15 матчах, вот только Вегхорст в ЛЕ и кубке Англии забивал и обошёлся в 3 ляма, а украинский кудесник во все 100.
Много пользы принесли его голы в кубке Англии и ЛЕ? Сколько голов в АПЛ?
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Адекватник
Ответ Бухгалтер2021
кто такой Агбонлахор и что он добился?
Норм игрочок был в симпатичной вилле. Очень быстрый, прямо таки реактивный. Бежал как усейн болт. Правда кроме этого мало что умел, но в целом игрок не бездарный был. В своем прайме несколько сезонов подряд забивал 10+ голов в АПЛ. У них в банде были эшли янг, джемс миллнер, фабиан делф. В последствии все в манчестерах оказались. В общем, вполне неплохой игрочок был. Хотя и не звезда конечно.
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Токсик
Ответ Александр Колосов
Вегорст кстати вполне нормально сыграл. Не впечатлил, но и не провалился. Взяли как опцию в недорогую аренду. Адекватный трансфер
Днище. Худший нападающий, от которого пытается избавиться сам Бёрнли. Даже аренда толстяка Игало вышла в 10 раз полезней деревяшки
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a-fon
Агбонлахор чернокожий, ему можно включать мудрика.
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Том
Ришарлиссон, Антони и Кукурелья если не ошибаюсь прошлым летом в сборной лучших подписаний
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Nikolay Sakhon
И это составляет нападающий, который за карьеру сыграл 400 матчей и забил 75 голов? Эксперт млRть... Он сам является провалом футбола.. Прости господи...
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Юлия Закаблукова
Вся трансферная политика челси провал
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WeAreChelsea
Помню времена когда ржали над Торресом и его статистикой. Сейчас Торрес был бы самым топарем в команде, если не считать Канте.
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Александр Колосов
Вегорст кстати вполне нормально сыграл. Не впечатлил, но и не провалился. Взяли как опцию в недорогую аренду. Адекватный трансфер
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АРХАТ
Вергост конечно недорого обошёлся, но от напа МЮ 0+1 в 17 играх((
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Александр Колосов
Агбонлахор до последнего хотел включить Роналду, громко кричал и хлопал в ладоши, но его с трудом уговорили на Антони и Вегорста.
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Никита Алексеев
Мнение великого эксперта очень важно, спасибо ему огромное
Ну и конечно он не мог обойти Ливерпуль
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