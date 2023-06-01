Агбонлахор включил Мудрика, Вегорста, Антони и Ришарлисона в сборную провалов АПЛ

Габриэль Агбонлахор составил символическую сборную худших игроков сезона в АПЛ.

В сборную провалов по версии вошли , (оба – « »), , Михаил Мудрик, (все – «Челси»), , Ришарлисон (оба – « »), (« »), (« »), и (оба – «Манчестер Юнайтед»).

Экс-игрок «Астон Виллы» выразил уверенность, что Михаил Мудрик проведет следующий сезон в «Челси» лучше, несмотря на включение его в сборную провалов.

Капитаном своей символической команды Агбонлахор назначил , назвав его «худшим подписанием в истории АПЛ.

Кроме того, экс-форвард раскритиковал игру Ваута Вегорста в составе «МЮ».

«Очень и очень неудачное подписание. 17 матчей и ноль голов в АПЛ. Это просто не тот уровень. С тем же успехом можно было взять цыпленка без головы, и он бегал бы точно так же, не представляя угрозы в атаке», – сказал Агбонлахор в эфире talkSPORT.

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