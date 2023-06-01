Агбонлахор включил Мудрика, Вегорста, Антони и Ришарлисона в сборную провалов АПЛ
Габриэль Агбонлахор составил символическую сборную худших игроков сезона в АПЛ.
В сборную провалов по версии Агбонлахора вошли Дэнни Уорд, Юри Тилеманс (оба – «Лестер»), Марк Кукурелья, Михаил Мудрик, Жоау Феликс (все – «Челси»), Давинсон Санчес, Ришарлисон (оба – «Тоттенхэм»), Фабиньо («Ливерпуль»), Уэстон Маккенни («Лидс»), Антони и Ваут Вегорст (оба – «Манчестер Юнайтед»).
Экс-игрок «Астон Виллы» выразил уверенность, что Михаил Мудрик проведет следующий сезон в «Челси» лучше, несмотря на включение его в сборную провалов.
Капитаном своей символической команды Агбонлахор назначил Ришарлисона, назвав его «худшим подписанием в истории АПЛ.
Кроме того, экс-форвард раскритиковал игру Ваута Вегорста в составе «МЮ».
«Очень и очень неудачное подписание. 17 матчей и ноль голов в АПЛ. Это просто не тот уровень. С тем же успехом можно было взять цыпленка без головы, и он бегал бы точно так же, не представляя угрозы в атаке», – сказал Агбонлахор в эфире talkSPORT.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Брали его для мощи, черновой работы и подыгрыша.
Там как бы два игрока из МЮ, который выше финишировал. Или два из Тоттенхэма, который не сильно ниже.
Как футболист днище был так и эксперт из него такой же
Ну и конечно он не мог обойти Ливерпуль