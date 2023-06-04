«Реал» об уходе Бензема: «Одна из величайших легенд клуба. Карим был ключевым игроком в золотые годы нашей истории»
«Реал» назвал Карима Бензема одной из величайших легенд в истории клуба.
Испанский клуб опубликовал заявление в связи с уходом французского нападающего из команды по окончании сезона.
«Реал» и наш капитан Карим Бензема договорились завершить его блестящий и незабываемый период в качестве игрока нашего клуба.
«Реал» хочет выразить свою благодарность и признательность тому, кто уже является одной из наших величайших легенд.
Бензема пришел в наш клуб в 2009 году, когда ему был всего 21 год. Он был ключевым игроком в золотые годы нашей истории.
За четырнадцать сезонов, в которых он защищал нашу эмблему и нашу форму, он выиграл 25 титулов – рекордное количество для «Реала».
Карьера Бензема в «Реале» была примером поведения и профессионализма, представляла ценности нашего клуба. Карим Бензема заслужил право решать свое будущее.
Мадридисты и болельщики по всему миру наслаждались его волшебным и уникальным футболом. Это сделало его одной из величайших легенд нашего клуба и одной из величайших легенд мирового футбола.
«Реал» всегда был и будет его домом. Мы желаем ему и всей его семье всего наилучшего в новом этапе его жизни», – говорится в заявлении мадридского клуба.
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От того не отказываются, он это заслужил!
Спасибо за всё, легенда! Мадридист! Навсегда в ♥ болельщиков!
Надеюсь Легенде устроят роскошные проводы и ждем прощальный гол сегодня