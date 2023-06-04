«Реал» об уходе Бензема: «Одна из величайших легенд клуба. Карим был ключевым игроком в золотые годы нашей истории»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига трансферы Футбол

«Реал» назвал Карима Бензема одной из величайших легенд в истории клуба.

Испанский клуб опубликовал заявление в связи с уходом французского нападающего из команды по окончании сезона.

«Реал» и наш капитан Карим Бензема договорились завершить его блестящий и незабываемый период в качестве игрока нашего клуба.

«Реал» хочет выразить свою благодарность и признательность тому, кто уже является одной из наших величайших легенд.

Бензема пришел в наш клуб в 2009 году, когда ему был всего 21 год. Он был ключевым игроком в золотые годы нашей истории.

За четырнадцать сезонов, в которых он защищал нашу эмблему и нашу форму, он выиграл 25 титулов – рекордное количество для «Реала».

Карьера Бензема в «Реале» была примером поведения и профессионализма, представляла ценности нашего клуба. Карим Бензема заслужил право решать свое будущее.

Мадридисты и болельщики по всему миру наслаждались его волшебным и уникальным футболом. Это сделало его одной из величайших легенд нашего клуба и одной из величайших легенд мирового футбола.

«Реал» всегда был и будет его домом. Мы желаем ему и всей его семье всего наилучшего в новом этапе его жизни», – говорится в заявлении мадридского клуба.

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76 комментариев

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RG26
Великий Бензема! Навсегда в истории Реала
+106
-5
+101
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JENNINGS
Легенда! Спасибо за эти невероятные 14 лет! Успехов!
+47
-4
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Talgat Ergeshov
в прошлом году распрощались с каземиро после победы в ЛЧ,а в этом году тоже были близки и быть может с ним что-то да получилось бы,в этом уходит бензема...грустновато как-то((( какая же перестройка ждет теперь мадрид,учитывая,что через год не будет крооса и модрича((((
+34
-4
+30
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Он Самый
Как-то стало грустно!
Спасибо и удачи!!!!
+21
0
+21
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Cruel Snake
Предложение Саудовской Аравии для Бензема:

• Нет налогов
• 100% прав на изображение
• Может выбрать любой клуб и город
• Коммерческие сделки
• Любые предметы роскоши, которые он хочет
• Сделка на 2 года
• 100 млн евро за сезон
От того не отказываются, он это заслужил!

Спасибо за всё, легенда! Мадридист! Навсегда в ♥ болельщиков!
+20
-1
+19
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Bohdan Kravets
Респект Бензема, что уходит на пике. Совершенно не смазал впечатление от своей игры. В следующем сезоне мог начаться спад и тогда появились бы вопросы. А так, безусловно - один из лучших игроков в истории Реала, и начала XXI века в целом.
+15
0
+15
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Донат Голицин
Ответ Talgat Ergeshov
в прошлом году распрощались с каземиро после победы в ЛЧ,а в этом году тоже были близки и быть может с ним что-то да получилось бы,в этом уходит бензема...грустновато как-то((( какая же перестройка ждет теперь мадрид,учитывая,что через год не будет крооса и модрича((((
Скорее всего если бы был Казимиро кдб бы не смог ударить из центральной зоны перед штрафной, и много таких микро моментов было бы, что да и сити могли пройти
+16
-3
+13
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Йозеф Блаттер
Матч Реал-Атлетик моментально приобрёл статус исторического.
+7
0
+7
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Михаил Шаповалов
А сколько его с дерьмом смешивали. Хотя он стабильно каждый год клал 20+. Шикарный футболист.
+7
0
+7
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Жавохир Абдугапаров
Ответ Он Самый
Как-то стало грустно! Спасибо и удачи!!!!
До слёз
+6
0
+6
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Евгений Коростелёв
Ответ Fan of Sport
Начо, Асенсио, Мариано, Азар, Бензема, минус 100+ миллионов зарплатной ведомости, плюс все игроки уже не молодые.
А Начо когда успел уйти?
+5
0
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Теперь ждём прощальный перформанс с Бильбао
+7
-3
+4
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VuNePonimaete
Как же будет непривычно без Карима теперь.
Надеюсь Легенде устроят роскошные проводы и ждем прощальный гол сегодня
+4
0
+4
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Fan of Sport
Начо, Асенсио, Мариано, Азар, Бензема, минус 100+ миллионов зарплатной ведомости, плюс все игроки уже не молодые.
+4
0
+4
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Иван Петров
Ответ Fan of Sport
Начо, Асенсио, Мариано, Азар, Бензема, минус 100+ миллионов зарплатной ведомости, плюс все игроки уже не молодые.
Ассенсио вполне молодой.
+3
0
+3
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Жавохир Абдугапаров
Ответ RG26
Великий Бензема! Навсегда в истории Реала
Очень жалко что уходит😭😭
+3
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Moscwow
Легендище. Многие (и я) над ним смеялись за нелепые промахи в пустые ворота, но каждый тренер в него безоговорочно верил и не зря, под закат карьеры вышел на пик и был просто совершенным игроком без слабых мест. Удачи
+2
0
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Botikool
Ответ No Names
Приход Кейна вместо Карима, будет идеальним развитием события.
Спорно, совершенно другого типа игрок
+2
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MrTAV
Ответ Talgat Ergeshov
в прошлом году распрощались с каземиро после победы в ЛЧ,а в этом году тоже были близки и быть может с ним что-то да получилось бы,в этом уходит бензема...грустновато как-то((( какая же перестройка ждет теперь мадрид,учитывая,что через год не будет крооса и модрича((((
Рано или поздно с каждым клубом такое случается. Посмотри на Барсу. Ушли все кого так любили и ценили. Все это неизбежно.
+2
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Футбол, хоккей итд
Вот теперь трансфер Кейна вполне возможен, а может даже и реален.
+1
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ДИЛЬШАТ Садыров
Спасибо Карим за те годы которые ты подарил нам, за свою игру, за терпение которое ты проявлял и никогда не спорил не с тренером, не с одноклубниками. Ты ЛЕГЕНДА. Я РАД ЧТО СМОГ ВИДЕТЬ ТВОЮ ИГРУ. ВСЕГО ТЕБЕ САМОГО ЛУЧШЕГО, ГДЕ БЫ ТЫ НЕ НАХОДИЛСЯ.
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дамьен
Ну что ж, не хуже, чем Феномен. А по клубным титулам даже превзошел. Спасибо, легенда!
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Konvicted
Карим красавчик! Отдал клубу все что мог, выиграл все возможные трофеи, стал легендой одного из величайших клубов, так еще и пару сотен миллионов на закате карьеры заработает в СА. Идеальная карьера.
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TBFTT
Ответ ZamoRano
Остались только Карвахаль, Кроос и Модрич из той великой команды...😭🧯
Еще Начо Фернандес, Лукас Васкес. Так же по одному разу в чемпионском составе тех времен присуствовали Диас и Вальехо.
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Nicolas Erfe
19 лет я Мадридиста из них 14 лет, ты Каримка, был в составе моего любимого клуба. Спасибо за то, что посвятил лучшие годы клубу, не будучи основным нападающим. Спасибо, за то, что остался с клубом в сложный момент и вытащил его из кризиса. Спасибо за твое молчаливое трудолюбие, скромность и самопожертвование. И на закате карьеры карма наградила тебя сполна за все хорошие поступки, коих в твоей жизни было очень много. Я не плакал, когда уходил Касильяс, Рамос, Роналду, Марсело, но сейчас я позволю себе эту слабость. Это не слезы обиды и горечи, но благодарности и гордости, ведь сегодня наш клуб покидает скромный работяга, который стал одним из самых величайших игроков в истории такого клуба как Реал Мадрид. И лишь слегка это слезы печали, что время неумолимо идёт вперёд и вот настала и твоя очередь уходить. Люблю тебя, мадридиста, и хорошей пенсии тебе. Ты это заслужил.
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