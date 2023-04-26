Премию Winline Герои РПЛ будут вручать ежегодно. В зале «Барвиха» 4 июня пройдет первая церемония

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Мир РПЛ при поддержке компании Winline учредила новую ежегодную футбольную премию .

Впервые премию Winline Герои РПЛ вручат по итогам сезона-2022/23 – церемония пройдет 4 июня 2023 года в концертном зале «Барвиха» в Москве.

Обладателями награды станут лучшие футболисты, тренеры, менеджеры и другие представители футбольной индустрии.

Механика выбора обладателей премии охватит все футбольное сообщество страны. К голосованию для определения лучших будут привлечены болельщики, журналисты, футбольные эксперты, клубные менеджеры и руководители, а также главные тренеры и капитаны команд РПЛ.

«Новая премия должна стать не только самым статусным торжественным событием в нашем футболе, но и новым инструментом популяризации игроков, клубов и чемпионата России в целом. Совместно с генеральным партнером РПЛ, компанией Winline мы разрабатываем линейку новых маркетинговых решений, направленных на повышение зрительского интереса к российскому футболу. Премия Winline Герои РПЛ – один из таких продуктов», – сказал Антон Фетисов, директор департамента маркетинговых коммуникаций РПЛ.

Голосование пройдет в три этапа с 12 мая по 2 июня 2023 года на специальной онлайн-платформе.

На первом этапе журналисты ведущих спортивных изданий и популярные футбольные блогеры сформируют лонг-лист претендентов. По итогам второго этапа, на котором будут голосовать болельщики, а также все желающие, сформируют шорт-лист номинантов.

Победителей премии определят на третьем этапе голосования главных тренеров и капитанов команд РПЛ, а также специального жюри, в которое войдут футбольные эксперты, руководители РПЛ и РФС. Также будут учтены результаты болельщиков.

Список номинаций:

Категория «Спорт»: лучший игрок сезона (MVP), лучший тренер сезона, лучший гол сезона, лучший ассист сезона, лучший нападающий сезона, лучший полузащитник сезона, лучший вратарь сезона.

Категория «Маркетинг»: самый медийный игрок сезона, лучший комментатор сезона, лучший match day, лучшее промо к матчу, лучший социальный проект, лучший мерч.

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24 комментария

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Николай Корягин
Герои года - это те самые 200 болельщиков на матче Торпедо - Урал
+35
-1
+34
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Ответ Николай Корягин
Герои года - это те самые 200 болельщиков на матче Торпедо - Урал
Только Торпедо, а не Химки. В Химках игра проходила
+12
-1
+11
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Mega• Battman
а где лучший защитник? А где лучший болельщик или болельщики?
будет ли награда для женского футбола? очень много вопросов? но кто на них ответит?
+9
-2
+7
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Геннадий Киселев
Ответ Mega• Battman
а где лучший защитник? А где лучший болельщик или болельщики? будет ли награда для женского футбола? очень много вопросов? но кто на них ответит?
Для женского футбола лучшая награда - сам факт существования этого недоразумения.
+6
-2
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avcgloronalduMU
уже не знают куда засунуть разного рода букмекеров
+4
-1
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jonnysilverhand01
Сколько же людей проигрывают бабок в этом винлайне …
+2
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Ответ Ахимассс
Премия "Лудоман года" будет?
Получит фрибет на две тысячи )))
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Николай Корягин
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Только Торпедо, а не Химки. В Химках игра проходила
Да, точно. Спасибо за уточнение
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avAngard
Ответ Mega• Battman
а где лучший защитник? А где лучший болельщик или болельщики? будет ли награда для женского футбола? очень много вопросов? но кто на них ответит?
болельщиков нет,fan id
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toldo_slava
Отлично! Молодцы. Интересная тема
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Ахимассс
Премия "Лудоман года" будет?
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Екн Лор
Неплохая идея, всяко интереснее чем списки 33 лучших и премия джентльмен года
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.ru
идея хорошая... место проведения подкачало
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Borz BZ
Нельзя лучших выбирать болельщикам, большинство из которых предвзяты из-за клубных симпатий!
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Redsox1488
Это наш золотой мяч! Как Вам уефа?
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mancity111
Ответ Геннадий Киселев
Для женского футбола лучшая награда - сам факт существования этого недоразумения.
База
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Ответ Nik-17
Тут Джикия, без вариантов
В какой из номинаций?
Если ты про поступок в ситуации с Кади, конечно, то можно было бы специальную сделать.
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Peter Parker
Если есть лучший гол, могли бы и лучшее спасение сделать
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romanisti89
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Только Торпедо, а не Химки. В Химках игра проходила
спасибо!
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Мукунку хороший
Наш «Чугунный мяч»)
+4
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