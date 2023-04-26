Премию Winline Герои РПЛ будут вручать ежегодно. В зале «Барвиха» 4 июня пройдет первая церемония

Мир РПЛ при поддержке компании Winline учредила новую ежегодную футбольную премию .

Впервые премию Winline Герои РПЛ вручат по итогам сезона-2022/23 – церемония пройдет 4 июня 2023 года в концертном зале «Барвиха» в Москве.

Обладателями награды станут лучшие футболисты, тренеры, менеджеры и другие представители футбольной индустрии.

Механика выбора обладателей премии охватит все футбольное сообщество страны. К голосованию для определения лучших будут привлечены болельщики, журналисты, футбольные эксперты, клубные менеджеры и руководители, а также главные тренеры и капитаны команд РПЛ.

«Новая премия должна стать не только самым статусным торжественным событием в нашем футболе, но и новым инструментом популяризации игроков, клубов и чемпионата России в целом. Совместно с генеральным партнером РПЛ, компанией Winline мы разрабатываем линейку новых маркетинговых решений, направленных на повышение зрительского интереса к российскому футболу. Премия Winline Герои РПЛ – один из таких продуктов», – сказал Антон Фетисов, директор департамента маркетинговых коммуникаций РПЛ.

Голосование пройдет в три этапа с 12 мая по 2 июня 2023 года на специальной онлайн-платформе.

На первом этапе журналисты ведущих спортивных изданий и популярные футбольные блогеры сформируют лонг-лист претендентов. По итогам второго этапа, на котором будут голосовать болельщики, а также все желающие, сформируют шорт-лист номинантов.

Победителей премии определят на третьем этапе голосования главных тренеров и капитанов команд РПЛ, а также специального жюри, в которое войдут футбольные эксперты, руководители РПЛ и РФС. Также будут учтены результаты болельщиков.

Список номинаций:

Категория «Спорт»: лучший игрок сезона (MVP), лучший тренер сезона, лучший гол сезона, лучший ассист сезона, лучший нападающий сезона, лучший полузащитник сезона, лучший вратарь сезона.

Категория «Маркетинг»: самый медийный игрок сезона, лучший комментатор сезона, лучший match day, лучшее промо к матчу, лучший социальный проект, лучший мерч.

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