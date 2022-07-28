Марадишвили о голе через себя на 94-й: «Такого может больше и не быть. Полночи не спал»

рассказал, как удалось забить на 94-й минуте игры 2-го тура Мир .

– «Локомотив» выдал ярчайший матч с «Ростовом» (2:2), отыгравшись в меньшинстве благодаря твоему удару через себя. Какие впечатления остались?

– Сперва хотел бы поблагодарить всех болельщиков. И тренерский штаб за то, что доверил время в этой встрече. Нам удалось взять дома важное очко.

Если честно, я полночи не спал. Гол правда получился хорошим. Эмоции сумасшедшие! Такого гола в карьере может больше и не быть...

Это действительно самый запоминающийся и эмоциональный мяч для меня.

– Как ты вообще принял решение для такого удара?

– С отцом раньше всегда тренировали удары через себя на пляже. Он все время мне накидывал, а я бил. Я никогда не стеснялся таких решений, всегда был готов к этой ситуации.

Кстати, за три дня до матча с «Ростовом» мы играли в теннисбол. У нас собралась молодая команда из ребят 2001 и 2002 годов рождения. Мы проиграли несколько игр подряд, а я все пробовал бить через себя. Вроде получалось, но мы все равно проигрывали.

Перенес это на матч с «Ростовом» – и сразу забил, – сказал хавбек.

Марадишвили через себя на 94-й – так «Локомотив» вдесятером спас ничью против «Ростова»