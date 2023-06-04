Шпилевский продлил контракт с «Арисом» Кокорина до 2026-го. Тренера связывали с «Динамо»

«Арис» объявил о продлении контракта с Дмитрием Шпилевским.

Новое соглашение тренера с кипрским клубом рассчитано до 2026 года. Также « » продлил контракты с остальными членами тренерского штаба Шпилевского.

Ранее сообщалось, что в услугах белорусского специалиста заинтересовано московское « ».

В сезоне-2022/23 «Арис» под руководством Шпилевского досрочно стал чемпионом Кипра впервые в своей истории. Отметим, что за клуб на правах аренды у «Фиорентины» выступает , признанный лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра.

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