Шпилевский продлил контракт с «Арисом» Кокорина до 2026-го. Тренера связывали с «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Алексей Шпилевский Футбол

«Арис» объявил о продлении контракта с Дмитрием Шпилевским.

Новое соглашение тренера с кипрским клубом рассчитано до 2026 года. Также «Арис» продлил контракты с остальными членами тренерского штаба Шпилевского.

Ранее сообщалось, что в услугах белорусского специалиста заинтересовано московское «Динамо».

В сезоне-2022/23 «Арис» под руководством Шпилевского досрочно стал чемпионом Кипра впервые в своей истории. Отметим, что за клуб на правах аренды у «Фиорентины» выступает Александр Кокорин, признанный лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра.

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7 комментариев

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psycho
надо выкупать Сашку у "Фиорентины", и творить историю
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Peter Parker
Хорошо работают. Уволить уволили динамовцы и даже никаких предварительных переговоров не вели? Скоро уже на сборы надо будет ехать, программу подготовки иметь, состав знать, а тут…
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deadjoker
Шпилевский без кокорина деньги на ветер
+1
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argentina10
минус еще Шпилевский....вообще хоть какие тренеры остались в мире, кто Бувачу подходит???
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1футбол1
А когда Кокорин успел купить Арис? Вроде просто играл там🤔
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Viktor Martunov
Ответ argentina10
минус еще Шпилевский....вообще хоть какие тренеры остались в мире, кто Бувачу подходит???
Вот тëплый Кипр на восточную Европу менять?посмотрел бы на желаюших.
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Viktor Martunov
Ответ 1футбол1
А когда Кокорин успел купить Арис? Вроде просто играл там🤔
А что мало заработал? Эти футболисты в сельское хозяйство не вкладываются.
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