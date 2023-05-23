Александр Кокорин вступил в перепалку с недоброжелателем в соцсетях.

«Санек, ты же прекрасно понимаешь, что «Арис» на Кипре как беспородная собака. Когда есть « » и , вы никто», – написал болельщик на странице форварда в Instagram.

«Никто – это ты, а мы чемпионы», – ответил ему российский футболист, признанный лучшим игроком чемпионата.

«Арис» Кокорина стал чемпионом Кипра – впервые в истории

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