Кокорин – фанату, сравнившему «Арис» с беспородной собакой: «Никто – это ты, а мы чемпионы»

Теги болельщики высшая лига Кипр АПОЭЛ Омония Арис Лимасол Александр Кокорин соцсети Футбол

Александр Кокорин вступил в перепалку с недоброжелателем в соцсетях.

«Санек, ты же прекрасно понимаешь, что «Арис» на Кипре как беспородная собака. Когда есть «Омония» и АПОЭЛ, вы никто», – написал болельщик на странице форварда в Instagram.

«Никто – это ты, а мы чемпионы», – ответил ему российский футболист, признанный лучшим игроком чемпионата.

«Арис» Кокорина стал чемпионом Кипра – впервые в истории

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67 комментариев

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BigPapa
Кто посмел оскорбить футбольного Бога?)
+146
-6
+140
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Zizu_2004Zinnedin
кокорин конечно противоречивый перс, но комментатор сам умом дальше не ушел, если беспородная собака берет чемп - значит у нее мотивации больше чем у остальных королевских борзых, и это не то что стоит осуждать
+138
-2
+136
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ BigPapa
Кто посмел оскорбить футбольного Бога?)
Главного номинанта на золотой мяч
+52
-4
+48
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Теннисный абсолют
База от одного из лучших русских форвардов 21 века
+31
-3
+28
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Тиджани Бабангида
Ответил по факту
+32
-5
+27
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deadjoker
Последний, кто задавал Сане неприятные вопросы получил стулом. Так что фанат еще легко отделался.
+26
0
+26
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OldRedWhite
Ответ BigPapa
Кто посмел оскорбить футбольного Бога?)
Повезло этому хаму , что Саша давно и твердо стал на путь исправления !
+26
-3
+23
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инок
Тут Саня прав. Кокорин провёл хороший сезон на Кипре и внёс большой вклад в заслуженное чемпионство Ариса.
+27
-4
+23
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Этот Райола хочет денег
Ответ Zizu_2004Zinnedin
кокорин конечно противоречивый перс, но комментатор сам умом дальше не ушел, если беспородная собака берет чемп - значит у нее мотивации больше чем у остальных королевских борзых, и это не то что стоит осуждать
Они друг друга достойны. Разводить срач известному футболисту в соцсетях с анонимными хейтерами это тоже не от большого ума. Надеюсь стул в экран не запустил
+16
-7
+9
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porosenochek
Написавший болельщик - гл. тренер Апоэла...
+9
0
+9
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Назар Игорь
Смейтесь, ребятки, смейтесь. А тем временем Кокоша живëт на прекрасном острове, обожаем фанатами, признан лучшим футболистом Кипра и зарабатывает
2 млн. €.
+5
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Гамарджоба Генацвале
Ответ BigPapa
Кто посмел оскорбить футбольного Бога?)
Никто!
+5
0
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Ален Делон
Никто,это тот,кто считает,что нужно отсидеть и остаться кретином.
+11
-7
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санчос пономоревский
Кто посмел дерзить Искандеру Кипрскому?
+4
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Aleksey Yashin
А мне подводка нравится:
Александр Кокорин вступил в пересылку с недоброжелателем)
+4
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zzzeeerrrooo
Санек не Винисиус
Может и ответить
+3
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Vladiator88
Судя по ответу, ничему Кокорина жизнь не учит
+1
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Qazan
Ответ Zizu_2004Zinnedin
кокорин конечно противоречивый перс, но комментатор сам умом дальше не ушел, если беспородная собака берет чемп - значит у нее мотивации больше чем у остальных королевских борзых, и это не то что стоит осуждать
Шавка оборзела.
Но на самом деле собака - друг человека.
+1
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Vera Berg
Завоевал - имеет право.
+1
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Tydeus
Ответ Zizu_2004Zinnedin
кокорин конечно противоречивый перс, но комментатор сам умом дальше не ушел, если беспородная собака берет чемп - значит у нее мотивации больше чем у остальных королевских борзых, и это не то что стоит осуждать
Ну если что, писать Кокорину «Санёк» – это слишком как-то, не?
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Qazan
Что плохого в беспородных собаках?
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Aleksey Yashin
А мне подводка нравится: Александр Кокорин вступил в пересылку с недоброжелателем)
Переписка… Перепалка… Все как-то не так звучит
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Jan Vorontsov
Ответ Алексей Фирстов
Комментарий удален модератором
Ого, откуда ты так хорошо знаешь того, кто написал Александру?
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d1jen
Ответ Jan Vorontsov
Ого, откуда ты так хорошо знаешь того, кто написал Александру?
Он и писал, похоже
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lyublyu Costornaya
узнаю настоящего Кокору
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