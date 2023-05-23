Кокорин – фанату, сравнившему «Арис» с беспородной собакой: «Никто – это ты, а мы чемпионы»
Александр Кокорин вступил в перепалку с недоброжелателем в соцсетях.
«Санек, ты же прекрасно понимаешь, что «Арис» на Кипре как беспородная собака. Когда есть «Омония» и АПОЭЛ, вы никто», – написал болельщик на странице форварда в Instagram.
«Никто – это ты, а мы чемпионы», – ответил ему российский футболист, признанный лучшим игроком чемпионата.
«Арис» Кокорина стал чемпионом Кипра – впервые в истории
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Александр Кокорин вступил в пересылку с недоброжелателем)
Может и ответить
Но на самом деле собака - друг человека.