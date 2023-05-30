Тренер «Ариса» о Кокорине: «Ребята Сашу очень уважают. В раздевалке он всегда топ. И на поле все выполнил. Отличные показатели!»

Главный тренер «Ариса» рассказал, что игроки уважают Александра Кокорина.

– после побед мы знаем – веселый, улыбается. А как он себя показал в сложные времена?

– Ребята Сашу очень уважают. В раздевалке он всегда топ. И на поле все выполнил. Отличные показатели! Мы же смотрим объемы, Саша в полном порядке. И, случалось, даже превосходил наших самых скоростных футболистов.

– Кокорин никогда так не играл: выходит на позиции центрфорварда, но часто смещается в глубину, разводит атаки, кажется, что он свободный художник.

– Саша для меня игрок центральной оси. Может действовать в полуфланговых коридорах. Но он не фланговый игрок, хотя в предыдущих командах его так использовали. Саша нуждается в комфортном расположении на поле. У него первое касание, чувство партнера, оценка игровой ситуации на сумасшедшем уровне. С ним выбегаем в атаку идеально, – сказал .

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