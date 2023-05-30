Тренер «Ариса» о Кокорине: «Ребята Сашу очень уважают. В раздевалке он всегда топ. И на поле все выполнил. Отличные показатели!»

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Алексей Шпилевский Футбол

Главный тренер «Ариса» рассказал, что игроки уважают Александра Кокорина.

Александра Кокорина после побед мы знаем – веселый, улыбается. А как он себя показал в сложные времена?

– Ребята Сашу очень уважают. В раздевалке он всегда топ. И на поле все выполнил. Отличные показатели! Мы же смотрим объемы, Саша в полном порядке. И, случалось, даже превосходил наших самых скоростных футболистов.

– Кокорин никогда так не играл: выходит на позиции центрфорварда, но часто смещается в глубину, разводит атаки, кажется, что он свободный художник.

– Саша для меня игрок центральной оси. Может действовать в полуфланговых коридорах. Но он не фланговый игрок, хотя в предыдущих командах его так использовали. Саша нуждается в комфортном расположении на поле. У него первое касание, чувство партнера, оценка игровой ситуации на сумасшедшем уровне. С ним выбегаем в атаку идеально, – сказал Алексей Шпилевский.

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4 комментария

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Mechel**
Молодец среди овец
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10ztv
если не будут уважать, то стул за него заступится
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Жан Поль Бельманда
Без шуток. Ему лучше там до конца карьеры оставаться, нашел себя вроде он …
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Барсик Юрана
Блатной
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