Кокорин снялся в постели с двумя трофеями – чемпиона Кипра и лучшего игрока лиги
Александр Кокорин опубликовал фотографию с двумя наградами, полученными в составе «Ариса».
32-летний нападающий был признан лучшим игроком чемпионата Кипра, а его команда впервые в истории завоевала титул.
Российский футболист, арендованный у «Фиорентины», забил 11 голов за 27 матчей в лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: instagram.com/kokorin9
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По идее, после карьеры сможет инфоцыганом стать
- Сашку Кокорина на Кипре в постели с двумя какими-то Трофеями видели.
- А я тебе говорил, что он #####!