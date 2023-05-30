Кокорин снялся в постели с двумя трофеями – чемпиона Кипра и лучшего игрока лиги

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин опубликовал фотографию с двумя наградами, полученными в составе «Ариса».

32-летний нападающий был признан лучшим игроком чемпионата Кипра, а его команда впервые в истории завоевала титул.

Российский футболист, арендованный у «Фиорентины», забил 11 голов за 27 матчей в лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: instagram.com/kokorin9

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100 комментариев

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alexsem69
Саша, проснись!)))
+156
-3
+153
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Nikolai Masakov
Падёт рекорд Месси по лайкам
+99
-2
+97
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Нейтральный критик
Ответ a.sh.s.
G.O.A.T
К.О.З.Е.Л.
+69
-5
+64
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m1t9
может себе позволить, заслужил
+56
-9
+47
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R_M
Ответ alexsem69
Саша, проснись!)))
А он и не спал:)
+44
-3
+41
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kaka10
Трофейный стул не попал в кадр
+28
-1
+27
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psycho
если это не ЗМ, то тогда что?!
+28
-4
+24
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a.sh.s.
G.O.A.T
+21
-1
+20
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Оператор Дзюбы
Ответ Нейтральный критик
К.О.З.Е.Л.
за такое на зоне и спросить могут
+19
-1
+18
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Groondler
Победитель по жизни

По идее, после карьеры сможет инфоцыганом стать
+11
0
+11
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Футбол, хоккей итд
Ответ alexsem69
Саша, проснись!)))
Не будите его, он во сне говорит по телефону с ... Пересом. Анчи стоит рядом, с русско-испанским разговорником...
+11
-2
+9
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Рав. Зильберман
Альфа
+12
-5
+7
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TravenS
Ответ Водяра
Ну и мудак. Думает Кипр это топ чемп а в реальности это дворовой уровень где все матчи договорные.
Толи дело Водяра) стабильно в фифе берет лч и первые места чемпов
+8
-1
+7
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Варлампий Варлампий
11 голов за 27 матчей и это лучший игрок чемпионата? там совсем плохо?
+7
-1
+6
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Avior
Ну хоть не дрочил при этом
+6
0
+6
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Avior
Ответ Водяра
Ну и мудак. Думает Кипр это топ чемп а в реальности это дворовой уровень где все матчи договорные.
Много ли клубов из дворовых лиг доходят до 1/4 ЛЧ?
+5
0
+5
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Фут.Боль
Не сфоткался с трофеями в постели - не футболист.
+3
0
+3
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Гамарджоба Генацвале
Новость в ИК-4:
- Сашку Кокорина на Кипре в постели с двумя какими-то Трофеями видели.
- А я тебе говорил, что он #####!
+4
-1
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Крэнг
Ответ Игорь Пичугин
Вот теперь кого можно спящим называть, Ромка думаю не обидется.
Спряжения глаголов в школе не проходили?
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JENNINGS
Неповторимый оригинал )))
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dimonivanov
Ничего себе трофеи. По размеру действительно масштабные
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gninnur esrever*
Легенда.
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deadjoker
Стул может приревновать :)
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NRNG
Слабак. Вот Промес топ. ⚡ Промесу предъявлено официальное обвинение в причастности к контрабанде кокаина весом в 1370 кг: две партии наркотиков были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году — Het Parool
+1
0
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Антон Киселёв
Пришёл, увидел, победил
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