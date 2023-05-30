Кокорин снялся в постели с двумя трофеями – чемпиона Кипра и лучшего игрока лиги

Александр Кокорин опубликовал фотографию с двумя наградами, полученными в составе «Ариса».

32-летний нападающий был признан лучшим игроком чемпионата Кипра, а его команда впервые в истории завоевала титул.

Российский футболист, арендованный у «Фиорентины», забил 11 голов за 27 матчей в лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: instagram.com/kokorin9

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