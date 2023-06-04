Адамов может уйти из «Зенита» в аренду в клуб из топ-5 РПЛ. Его дед подтвердил наличие предложений

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Хайдар Алханов Арсен Адамов Футбол

Защитник Арсен Адамов может покинуть «Зенит».

По информации Metaratings.ru, футболиста могут отдать в аренду – к нему проявляют интерес клубы топ-5 Мир РПЛ. Адамов готов рассмотреть такой вариант продолжения карьеры.

Вопрос об уходе Адамова поднимался еще зимой, но «Зенит» тогда не отпустил защитника. Сейчас в клубе тоже сомневаются в целесообразности такого шага, поскольку Сергей Семак не хотел бы лишиться игрока ротации.

В прошлом сезоне РПЛ Адамов провел 9 матчей. Из них игрок всего лишь раз выходил на поле в стартовом составе – в игре против «Сочи» в предпоследнем туре чемпионата.

Хайдар Алханов, дедушка защитника «Зенита», подтвердил, что у футболиста есть предложения от других клубов.

«Предложения есть, но уйдет Арсен из «Зенита» или нет, – это клубы будут решать только между собой», – сказал Алханов для Sport24.

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34 комментария

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kilo_gilo
Ответ Локуся
Звучит то как, топ5 рпл, аж гордость берёт 💪
Ахмат вроде в топ-5 рпл вошел в этом сезоне 😏
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Unreal Thierry
Дед-инсайдер.
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Локуся
Звучит то как, топ5 рпл, аж гордость берёт 💪
+32
-1
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Onion
Бакаева тоже в аренду. Есть как раз одна команда в первой пятерке)
+17
-1
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Александр Анучин
Ответ ks-1993
вчера зенит без Бразилов команда уровня Урала. ноль идей и креатива
Отсутствие сыгранности вчерашнего состава, слабая мотивация, автобус Факела не учитываются для подобного утверждения?
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Oleg Olegov
Ахмат?
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Назар Игорь
Ответ Andrey Maximkin
А спартаковские болельщики говорили вам, предупреждали) а вы на полном серьезе верили, что топчик перехватили)
Вполне логично, что кто топ для Спартака тот лавочник для Зенита. Вот и Бакаев только для ротации, и Адамов.
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Кирилл Захаров
Надо в аренду . Игрок по всем характеристикам не плохой
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dreamstep
2хкратным чемпионом России стал, пора и в футбол поиграть P.S. Ахмат - ровно на пятом месте, в ТОП-5 )
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Злодей Спб
Зениту нет смысла отпускать игроков в аренду из основы - это просто потеря глубины состава. Если игрок так хочет играть в основе и по нему есть интерес у другого клуба - выкупайте, а Зенит на эти деньги будет искать замену в список ротации.

А с арендой получается - игрока нет и денег за него нет, плюс на замену никого не купить в свободный слот, потому как арендованного могут не выкупить и он вернётся.
+2
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KaPZeN43
На самом деле, не понимаю, почему Богданыч дает так мало шансов Адамову. Когда выходит, картины не портит. Скорость при нем, цепкий, атаки поддерживает. Как по мне, на позицию запасного ПЗ - кандидатура Адамова куда лучше, чем перепрофилированный Сутормин.
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Фантом
Ответ Кирилл Захаров
Надо в аренду . Игрок по всем характеристикам не плохой
Не надо. Как-то кажется, что Караваеву совсем не помешает конкурент на позиции.
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Galaktika
Никакущий игрок. Таких для ротации можно и в дубле поискать.
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Пользователь Имени
Вот почему Ахмату важно было попасть в ТОП-5 в РПЛ)
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notfromrashka
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Оказывается тайный позывной миллера - это дед …
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Михаил Хромаков
думаю, в Сочи перейдет, пусть они и не в топ5
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Сергей Жарковский
Похоже что дед является агентом Адамова.
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Дмитрий Мужанов
Если из топ-5 значит это либо Ростов, либо Ахмат так как в Спартак его не отпустят а в ЦСКА эта позиция вроде не требует усиления
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Назар Игорь
В другом клубе он должен себя проявить, был лучшим в РПЛ по проценту отбора. В Зените нагрузка на защитную линию несравненно меньше чем в других клубах, поэтому и у защитников работы мало, и далеко не самая сильная вратарская линия в основном скучает.
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Xm.md
Знатный был пас Адамова на Хиддинка
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Фёдор Кузнецов
Ахмат скорее всего
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Amalfitano
В Локо ему надо.
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Andrey Maximkin
Ответ Назар Игорь
Вполне логично, что кто топ для Спартака тот лавочник для Зенита. Вот и Бакаев только для ротации, и Адамов.
Я даже плюс поставлю, насколько это смешно) мне не жалко)
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Владимир Самсонов
Ответ Назар Игорь
Вполне логично, что кто топ для Спартака тот лавочник для Зенита. Вот и Бакаев только для ротации, и Адамов.
Может и логично. Только зачем Зенит его брал-то?
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svaz
Ответ Andrey Maximkin
А спартаковские болельщики говорили вам, предупреждали) а вы на полном серьезе верили, что топчик перехватили)
никто в него не верил, это подписание тупой распил и все, еще тогда говорил это. просто отмыли бабла.
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