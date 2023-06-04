Адамов может уйти из «Зенита» в аренду в клуб из топ-5 РПЛ. Его дед подтвердил наличие предложений

Защитник Арсен Адамов может покинуть «Зенит».

По информации Metaratings.ru, футболиста могут отдать в аренду – к нему проявляют интерес клубы топ-5 Мир РПЛ. Адамов готов рассмотреть такой вариант продолжения карьеры.

Вопрос об уходе Адамова поднимался еще зимой, но « » тогда не отпустил защитника. Сейчас в клубе тоже сомневаются в целесообразности такого шага, поскольку не хотел бы лишиться игрока ротации.

В прошлом сезоне РПЛ Адамов провел 9 матчей. Из них игрок всего лишь раз выходил на поле в стартовом составе – в игре против «Сочи» в предпоследнем туре чемпионата.

, дедушка защитника «Зенита», подтвердил, что у футболиста есть предложения от других клубов.

«Предложения есть, но уйдет из «Зенита» или нет, – это клубы будут решать только между собой», – сказал Алханов для Sport24.

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