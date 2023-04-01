Арсен Адамов перед «Уралом»: «Против «Зенита» все играют так, будто это матч года. Докажем, что мы на ходу»

высказался в преддверии матча «Зенита» с «Уралом» в Мир .

— В этом году «Зенит» дважды сыграл вничью с « » в контрольных матчах. У екатеринбуржцев только что завершилась мощная беспроигрышная серия. Нас ждет очень непростая игра?

— Конечно. Против нас все соперники играют так, как будто для них это матч года. Стараются проявить себя, убиваются на поле. «Урал» к тому же здорово усилился. Пришел новый тренер, новые игроки. Они показывают очень хороший футбол и не проигрывали 16 матчей подряд. Думаю, нас ждет прекрасная игра.

— Стилистически «Урал» сильно изменился, если сравнивать с периодом, когда за эту команду играли вы?

— Пришли 8–9 новых футболистов, они поменяли схему, а с ней и стиль. Гончаренко очень сильный тренер. Я разговаривал с пацанами: он требует от них играть длинными передачами и подавать с флангов. Раньше «Урал» действовал по-другому.

— Давит ли на «Зенит» психологически вылет из Кубка и поражение в игре с ЦСКА?

— Нет, все знают, что бывают такие моменты. Ничего страшного не произошло, впереди нас ждут очень хорошие матчи, и 1 апреля мы докажем всем, что команда на ходу, – сказал защитник « ».