Арсен Адамов перед «Уралом»: «Против «Зенита» все играют так, будто это матч года. Докажем, что мы на ходу»

Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Арсен Адамов Футбол

Арсен Адамов высказался в преддверии матча «Зенита» с «Уралом» в Мир РПЛ.

— В этом году «Зенит» дважды сыграл вничью с «Уралом» в контрольных матчах. У екатеринбуржцев только что завершилась мощная беспроигрышная серия. Нас ждет очень непростая игра?

— Конечно. Против нас все соперники играют так, как будто для них это матч года. Стараются проявить себя, убиваются на поле. «Урал» к тому же здорово усилился. Пришел новый тренер, новые игроки. Они показывают очень хороший футбол и не проигрывали 16 матчей подряд. Думаю, нас ждет прекрасная игра.

— Стилистически «Урал» сильно изменился, если сравнивать с периодом, когда за эту команду играли вы?

— Пришли 8–9 новых футболистов, они поменяли схему, а с ней и стиль. Гончаренко очень сильный тренер. Я разговаривал с пацанами: он требует от них играть длинными передачами и подавать с флангов. Раньше «Урал» действовал по-другому.

— Давит ли на «Зенит» психологически вылет из Кубка и поражение в игре с ЦСКА?

— Нет, все знают, что бывают такие моменты. Ничего страшного не произошло, впереди нас ждут очень хорошие матчи, и 1 апреля мы докажем всем, что команда на ходу, – сказал защитник «Зенита».

6 комментариев

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Циник Петербургский
Если ближайшие преследователи свои матчи не сольют, то и зенитовцы выйдут на свою игру не на расслабоне ;))
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Ol Iva
Урал всегда был очень крепким середняком ,независимо от состава и тренеров .
Думаю , что Зениту не стоит расслабляться .
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Кирилл.С-Пб
Ответ Любовь Мелехова
Зачем же так пессимистично! Из последних 14 противостояний с Уралом у Зенита на своем поле была только одна ничья и 13 побед.
Я ж говорю, день сегодня такой...
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Alex Chernov
Оренбург услышав это многозначительно заулыбался... 🙃
+1
-5
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Любовь Мелехова
Ответ Кирилл.С-Пб
Как бы в ничейку не сыграть в праздничный день...
Зачем же так пессимистично! Из последних 14 противостояний с Уралом у Зенита на своем поле была только одна ничья и 13 побед.
+3
0
+3
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Кирилл.С-Пб
Как бы в ничейку не сыграть в праздничный день...
0
-1
-1
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