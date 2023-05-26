У Адамова есть предложения от клубов, но защитник хочет остаться в «Зените» (Metaratings)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Арсен Адамов Футбол

У защитника «Зенита» Арсена Адамова есть другие варианты продолжения карьеры.

При этом, по данным Metaratings.ru, 23-летний игрок планирует остаться в петербургском клубе на следующий сезон.

В 11 матчах уходящего сезона на счету Адамова 2 голевые передачи. Подробнее его статистика – здесь.

Контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.

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24 комментария

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fil_spb
Ответ VyacheslavLoveDi
Вообще понять не могу зачем он нужен)
Сутормина видимо не будут продлевать. Так что будет подменой Караваеву. Да и в целом, если не учитывать явной переплаты при переходе из Урала, тут уж ничего не изменишь, он когда выходил, смотрелся не то чтобы плохо. Хорошо вышел против Ахмата, когда мы в меньшинстве отбивались. С Химками так даже победный голевой пас сварганил.
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VyacheslavLoveDi
Вообще понять не могу зачем он нужен)
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Нас и тут неплохо кормят, добавил Адамов
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Уральский Спартаковец
Гениальная продажа Урала
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Циник Петербургский
Ответ Вадим Симонов
Желание остаться понятно,а когда играть начнёт?
Для защитника 23 года - возраст невеликий. А возможность расти, играя рядом с такими игроками, как Барриос и Вендел, у него, безусловно, есть.
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Катя СПб
Не понимаю хейта в его сторону. Неплохо выходит на замену. Караваева посадить на лавку сложно, но замена ему нужна. Это почти аналогия Круговой - Сантос.
Или у вас есть кто-то из ПЗ еще на примете?
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Игорь Пичугин
Ответ Уральский Спартаковец
Гениальная продажа Урала
Ай да Гриша Иванов, ай да Уральский гений, как и Шамиль Газизов.
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Доктор Верховцев
Я всё время забываю, что в Зените есть Адамов.
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Игорь Пичугин
Ещё бы он не хотел остаться. Сидит на лавке, лавэшки капают, а в другом клубе придётся бегать.
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Нурбол Жумаскалиев
не знал что Ромка до сих пор играет. его пас из центрального крута до сих пор в наших сердцах
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Орыс-орыс онбаган
ясен пень - а кто не хочет)
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Сергей Жарковский
Амплуа этого защитника скамейка запасных!
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Мексиканская песня
А он играл?
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Olajuvon
Ромка, давай в Уралан!!!
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Вадим Симонов
Желание остаться понятно,а когда играть начнёт?
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SMART789
Ответ VyacheslavLoveDi
Вообще понять не могу зачем он нужен)
Делать голевые передачи за 10 минут на Сергеева
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munchen_fest
Ответ Игорь Пичугин
Ещё бы он не хотел остаться. Сидит на лавке, лавэшки капают, а в другом клубе придётся бегать.
бегать еще ладно, в Зените он на премиальных намного больше заработает, нежели в другом клубе.
В Зените премиальные бешеные, так еще и 80 процентов матчей побеждают - прикинь какие деньги он сшибает сидя на лавке.
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