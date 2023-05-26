У Адамова есть предложения от клубов, но защитник хочет остаться в «Зените» (Metaratings)

У защитника «Зенита» Арсена Адамова есть другие варианты продолжения карьеры.

При этом, по данным Metaratings.ru, 23-летний игрок планирует остаться в петербургском клубе на следующий сезон.

В 11 матчах уходящего сезона на счету 2 голевые передачи. Подробнее его статистика – здесь.

Контракт защитника с « » рассчитан до лета 2026 года.

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