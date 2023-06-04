Зампред Госдумы Жуков о сезоне «Спартака»: «Средненько»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Жуков Государственная дума Политика Спорт-Экспресс Футбол

Александр Жуков подвел итоги сезона для «Спартака».

– Явное преимущество «Зенита». По сути во второй части сезона команды боролись за второе-третье место, но «Спартак» удачно начал чемпионат, неплохо играл до перерыва.

– Каким одним словом можно было бы описать этот сезон для «Спартака»?

– Средненько», – сказал заместитель председателя Госдумы и болельщик «Спартака». 

Красно-белые с 54 очками заняли 3-е место в Мир РПЛ. 

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8 комментариев

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Sinister Kid
Мнение Жукова по Спартак: «Неважненько»
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несахар
это наверно главный болельщик спартака.
и ведь какого депутата и чиновника ни возьми, все вдруг стали спортивными болельщиками
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Добрый Ретроград
Ответ несахар
это наверно главный болельщик спартака. и ведь какого депутата и чиновника ни возьми, все вдруг стали спортивными болельщиками
И ортодоксальными "христианами"᛫ Им свои грехи за 10 жизней не замолить.
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jqzn88xn6n
На бронзочку)
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Андрей Петров
Ответ jqzn88xn6n
На бронзочку)
Не провали они после зимы отрезок, всё равно отстали бы от зенита,так что пофиг на самом деле средненько или нормальненко
+1
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Erhff
Ответ несахар
это наверно главный болельщик спартака. и ведь какого депутата и чиновника ни возьми, все вдруг стали спортивными болельщиками
Так они заботятся о нашем спорте, вон и скоро фан айди усилят против беспредела
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