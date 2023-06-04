Зампред Госдумы Жуков о сезоне «Спартака»: «Средненько»
Александр Жуков подвел итоги сезона для «Спартака».
– Явное преимущество «Зенита». По сути во второй части сезона команды боролись за второе-третье место, но «Спартак» удачно начал чемпионат, неплохо играл до перерыва.
– Каким одним словом можно было бы описать этот сезон для «Спартака»?
– Средненько», – сказал заместитель председателя Госдумы и болельщик «Спартака».
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