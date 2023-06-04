Шавло о «Спартаке»: «Надо работать над обороной и дисциплиной. Моменты не реализуются, забивают в основном лишь Соболев и Промес»

Сергей Шавло высказался о проблемах «Спартака» по итогам прошедшего сезона.

— Третье место для «Спартака» — это не место. Красно-белые всегда стремятся быть выше, но если брать прошлый сезон, то сделан большой шаг вперед.

С другой стороны, «Спартак» вылетел из Кубка России. Первую половину провели хорошо, играли отлично, забивали много. Неизвестно, почему во второй части чемпионата все обрушилось. Игры у «Спартака» не было, она появлялась отрезками. Общего плана не было.

К сожалению, вторую половину сезона нельзя назвать положительной. Сегодняшняя игра [c «Крыльями»] это доказала. «Спартак» не может забить. В команде в основном забивают два игрока – и . Остальные никак не могут забить. Если так и продолжится, то команда не сможет ни на что рассчитывать.

— Над чем надо работать «Спартаку» в следующем сезоне?

— В основном – оборона. В матче с «Крыльями» оборонялись пять человек, но они дают зайти игроку в штрафную площадь. Это большая проблема. Если бы не Максименко, то могло бы залететь еще пару мячей.

Моменты, которые есть у «Спартака» не реализуются. Надо работать над дисциплиной. Не может такого быть, чтобы в новом сезоне игроки были дисквалифицированы. Это касается Соболева и Джикии. Они должны понимать, за какую команду играют. Выходя на поле, они должны по-спортивному отвечать, а не в драке. Бывают эмоции, но надо понимать, что после них будет, – сказал бывший гендиректор « ».

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