Шавло о «Спартаке»: «Надо работать над обороной и дисциплиной. Моменты не реализуются, забивают в основном лишь Соболев и Промес»

Теги Спартак Сергей Шавло премьер-лига Россия Квинси Промес Александр Соболев Футбол

Сергей Шавло высказался о проблемах «Спартака» по итогам прошедшего сезона.

— Третье место для «Спартака» — это не место. Красно-белые всегда стремятся быть выше, но если брать прошлый сезон, то сделан большой шаг вперед.

С другой стороны, «Спартак» вылетел из Кубка России. Первую половину провели хорошо, играли отлично, забивали много. Неизвестно, почему во второй части чемпионата все обрушилось. Игры у «Спартака» не было, она появлялась отрезками. Общего плана не было.

К сожалению, вторую половину сезона нельзя назвать положительной. Сегодняшняя игра [c «Крыльями»] это доказала. «Спартак» не может забить. В команде в основном забивают два игрока – Соболев и Промес. Остальные никак не могут забить. Если так и продолжится, то команда не сможет ни на что рассчитывать.

— Над чем надо работать «Спартаку» в следующем сезоне?

— В основном – оборона. В матче с «Крыльями» оборонялись пять человек, но они дают зайти игроку в штрафную площадь. Это большая проблема. Если бы не Максименко, то могло бы залететь еще пару мячей.

Моменты, которые есть у «Спартака» не реализуются. Надо работать над дисциплиной. Не может такого быть, чтобы в новом сезоне игроки были дисквалифицированы. Это касается Соболева и Джикии. Они должны понимать, за какую команду играют. Выходя на поле, они должны по-спортивному отвечать, а не в драке. Бывают эмоции, но надо понимать, что после них будет, – сказал бывший гендиректор «Спартака».

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4 комментария

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Ленид Вилькин
Единственное,что поможет команде:справедливая критика тренера и команды,невзирая на лица. Шавло во многом прав.Думаю,что Абаскаль к концу сезона чуток поплыл из за неудач команды,да и игроки ,,на психе,,Думаю начальнику команды нужно провести с командой и тренером серьезную воспитательную работу.Джикию,может временно,отстранить от капитанства.Медиалига игроков отвлекает,понижая их уровень.К сожалению,уровень большинства игроков средний.....С Промесом неясная ситуация....Но все на усмотрение высшего руководства команды,им все и решать......
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Михаил1970
РПЛ отвлекает спартаковских игроков от медиалиги.
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Den_84
Все как обычно. Завалили второй круг, причины явно неспортивные, да и состав соответствующий. Спартак медийный бренд, меняются у кормушки люди, только Саня царь переживает что ему не достанется))).
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