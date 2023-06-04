Асенсио подпишет контракт с «ПСЖ» до 2027-го после прощания с «Реалом» на следующей неделе

Марко Асенсио подпишет контракт с «ПСЖ» до 2027 года.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что контракт будет подписан на следующей неделе после прощания с болельщиками «Реала».

В этом сезоне Асенсио забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 30 матчах . Его подробная информация – здесь.

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