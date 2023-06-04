Асенсио подпишет контракт с «ПСЖ» до 2027-го после прощания с «Реалом» на следующей неделе

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Марко Асенсио Футбол

Марко Асенсио подпишет контракт с «ПСЖ» до 2027 года.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что контракт будет подписан на следующей неделе после прощания с болельщиками «Реала».

В этом сезоне Асенсио забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 30 матчах Ла Лиги. Его подробная информация – здесь.

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7 комментариев

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f0rmoceft
Удачи Марко в новом клубе, жаль что это ПСЖ)
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Старик Стариканов
Глоры Месси говорили вчера,после освистывания их кумира.В ПСЖ никто не пойдет.В итоге им идёт игрок который умеет забивать топ матчах.
+4
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дамьен
Игрок то добротный, не плохой джокер. Но и там скорее всего сядет на лавку. Но шанс дадут.
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дамьен
Ответ che kaif
Главное чтоб вторым Хесе не оказался
скорее всего так и будет
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Игорь Климов
Ответ Старик Стариканов
Глоры Месси говорили вчера,после освистывания их кумира.В ПСЖ никто не пойдет.В итоге им идёт игрок который умеет забивать топ матчах.
Лавочник из Реала - это для ПСЖ топ-игрок? Не смешно.
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