«Реал» вернет Браима из «Милана» по окончании сезона. С 23-летним хавбеком хотят продлить контракт до 2027-го

Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Марко Асенсио Браим Диас Футбол

Браим Диас вернется в «Реал» по окончании сезона.

По данным Relevo, полузащитник, выступавший на правах аренды за «Милан» проведет следующий сезон в составе мадридского клуба, несмотря на то, что «Милан» был заинтересован в его выкупе.

«Реал» прорабатывает условия продления контракта с Браимом, истекающего в 2025 году, до 2027-го.

Сообщается, что решение вернуть Браима не связано с возможным уходом Марко Асенсио, поскольку хавбек может играть как на фланге, так и в полузащите.

В текущем сезоне Браим провел за «Милан» 32 матча в Серии А, забив 6 голов и отдав 7 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.

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32 комментария

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Гениальный камень
Лучше бы в Милане остался
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Cristiano Ronaldo
Сейчас на меня выльют ушат помоев свои же болельщики Милана, но я считаю, что Диас один из самых бесполезных игроков команды. Он выдаёт один фееричный матч и три последующих проваливает, полностью растворяясь на поле, как Погба. Чем-то в этом, он напоминает Кастильехо, так что его уход должен положительно отразится на всей команде. Очень плохо в начале матча ощущать, что на поле десять игроков, а не одиннадцать. Именно такое чувство меня посещало, когда со старта выходил Диас! Удачи ему в мадридском Реале! 🐣
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Bolvan
Думаю хорошое решение
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Schiaff1no
Ответ Cristiano Ronaldo
Сейчас на меня выльют ушат помоев свои же болельщики Милана, но я считаю, что Диас один из самых бесполезных игроков команды. Он выдаёт один фееричный матч и три последующих проваливает, полностью растворяясь на поле, как Погба. Чем-то в этом, он напоминает Кастильехо, так что его уход должен положительно отразится на всей команде. Очень плохо в начале матча ощущать, что на поле десять игроков, а не одиннадцать. Именно такое чувство меня посещало, когда со старта выходил Диас! Удачи ему в мадридском Реале! 🐣
Да я думаю, что большинство согласится.
По крайней тратить на него 25 млн в текущих условиях - явный перебор.
Сравнение с Кастильехо оскорбительно, все же порой был светлым лучиком, работоспособный и техничный, но когда игра не шла- просто желе, а не игрок, а каких-то киллер-фич вроде мощного удара или паса, чтобы это скрыть у него нет. Может быть в менее жестком футболе Испании и системе Реала с футболистами, которые в стенку сыграть способны у него и получится. Удачи и спасибо. А нам бесплатного Камады хватит
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Mr. Galacticos
вот это - хорошая новость!
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bo_larson
Ответ Айрат Ситдиков
Так у Милана вся команда такая, но ты почему-то решил только его выделить)
мб потому что про него эта новость?)
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HI MARS
Лучше бы лавочника Асенсио оставили
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Ренат Губайдуллин
Станет новым Асенсио)
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Никита Тугарёв
Ответ Cristiano Ronaldo
Сейчас на меня выльют ушат помоев свои же болельщики Милана, но я считаю, что Диас один из самых бесполезных игроков команды. Он выдаёт один фееричный матч и три последующих проваливает, полностью растворяясь на поле, как Погба. Чем-то в этом, он напоминает Кастильехо, так что его уход должен положительно отразится на всей команде. Очень плохо в начале матча ощущать, что на поле десять игроков, а не одиннадцать. Именно такое чувство меня посещало, когда со старта выходил Диас! Удачи ему в мадридском Реале! 🐣
я такого же мнения
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зак
Ответ Cristiano Ronaldo
Сейчас на меня выльют ушат помоев свои же болельщики Милана, но я считаю, что Диас один из самых бесполезных игроков команды. Он выдаёт один фееричный матч и три последующих проваливает, полностью растворяясь на поле, как Погба. Чем-то в этом, он напоминает Кастильехо, так что его уход должен положительно отразится на всей команде. Очень плохо в начале матча ощущать, что на поле десять игроков, а не одиннадцать. Именно такое чувство меня посещало, когда со старта выходил Диас! Удачи ему в мадридском Реале! 🐣
кто дотягивает по уровню игры в Милане к Диасу? Леау и Тео, все остальные сплошной колхоз, с кем ему играть?
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Marcus-light
Ответ Cristiano Ronaldo
Сейчас на меня выльют ушат помоев свои же болельщики Милана, но я считаю, что Диас один из самых бесполезных игроков команды. Он выдаёт один фееричный матч и три последующих проваливает, полностью растворяясь на поле, как Погба. Чем-то в этом, он напоминает Кастильехо, так что его уход должен положительно отразится на всей команде. Очень плохо в начале матча ощущать, что на поле десять игроков, а не одиннадцать. Именно такое чувство меня посещало, когда со старта выходил Диас! Удачи ему в мадридском Реале! 🐣
Согласен. Но агент хороший. Сначала в Сити устроил, потом вернул в Реал, потом в Милан. И это игрок уровня середины серии А
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Айрат Ситдиков
Ответ Cristiano Ronaldo
Сейчас на меня выльют ушат помоев свои же болельщики Милана, но я считаю, что Диас один из самых бесполезных игроков команды. Он выдаёт один фееричный матч и три последующих проваливает, полностью растворяясь на поле, как Погба. Чем-то в этом, он напоминает Кастильехо, так что его уход должен положительно отразится на всей команде. Очень плохо в начале матча ощущать, что на поле десять игроков, а не одиннадцать. Именно такое чувство меня посещало, когда со старта выходил Диас! Удачи ему в мадридском Реале! 🐣
Так у Милана вся команда такая, но ты почему-то решил только его выделить)
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джинн
Ответ Cristiano Ronaldo
Сейчас на меня выльют ушат помоев свои же болельщики Милана, но я считаю, что Диас один из самых бесполезных игроков команды. Он выдаёт один фееричный матч и три последующих проваливает, полностью растворяясь на поле, как Погба. Чем-то в этом, он напоминает Кастильехо, так что его уход должен положительно отразится на всей команде. Очень плохо в начале матча ощущать, что на поле десять игроков, а не одиннадцать. Именно такое чувство меня посещало, когда со старта выходил Диас! Удачи ему в мадридском Реале! 🐣
Болельщики Милана, кто следит за командой и так прекрасно видят, что крайне не стабильный игрок, поле не видит совершенно, опустил голову и побежал накручивать игроков, часто мяч передерживает и так далее.
Но жаль не от ухода Диаса, а то что на позицию АПЗ в том году покупали Кетеларе и по-хорошему Диас должен был его подменять, а получилось наоборот.
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Александр Радюш
Ответ Cristiano Ronaldo
Сейчас на меня выльют ушат помоев свои же болельщики Милана, но я считаю, что Диас один из самых бесполезных игроков команды. Он выдаёт один фееричный матч и три последующих проваливает, полностью растворяясь на поле, как Погба. Чем-то в этом, он напоминает Кастильехо, так что его уход должен положительно отразится на всей команде. Очень плохо в начале матча ощущать, что на поле десять игроков, а не одиннадцать. Именно такое чувство меня посещало, когда со старта выходил Диас! Удачи ему в мадридском Реале! 🐣
поддерживаю,некудышный игрочишка
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Фёдор Кузнецов
Ответ HI MARS
Если выбирать между Асенсио и Браимом,то лучше бы удовлетворить требования по зарплате первого,а второго продать Милану за условные 20 млн
Кому лучше? 6 миллионов Марко неоправданная цена
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Иван Абланов
Ответ Фёдор Кузнецов
Его хотели оставить, но он хотел 6 миллионов в год
а в псж все 10 будет получать
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Фёдор Кузнецов
Ответ HI MARS
Лучше бы лавочника Асенсио оставили
Его хотели оставить, но он хотел 6 миллионов в год
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Бродяга-симпатяга
слава богу
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xheo
Новость написали так, будто Милан уже достал кошелек и вывалил 25 млн, но тут Реал решил оставить Браима себе ) Милан-то может и был заинтересован в выкупе, но на каких-то своих условиях. Поэтому и не срослось. В любом случае все в этой ситуации молодцы. Конечно, возможно, играй на месте Диаса в Милане кто-то более крутой, результаты могли бы быть лучше, но и так грех жаловаться. Стал чемпионом Италии и попал в 1/2 ЛЧ.
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Блуждающий странник
Милан молодцы, что не стали его выкупать. Слишком высокая цена, а игрок средний. Помогал местами, но за 30 это слишком
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Dikki Shelton
Для скамейки запасных сгодится. Там тоже кто-то сидеть должен.☺
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Геннадий Чеботарев
вот и трансферы)))) этот,потом с эспаньела,ещё Гарсия и фермино!!!!! вот уже и 4 трансфера!!!! это позор.
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MajestySport
Напоминает Сусо, так же играл под настроение.
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Эдуард Элверс
И хорошо! У него один огенный матч, а потом десяток унылых. Крайне нестабилен.
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Хазяин
Более универсальный чем Асенсио но вот нет удара и скорости. Больше Васкес чем Асенсио
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