«Реал» вернет Браима из «Милана» по окончании сезона. С 23-летним хавбеком хотят продлить контракт до 2027-го
Браим Диас вернется в «Реал» по окончании сезона.
По данным Relevo, полузащитник, выступавший на правах аренды за «Милан» проведет следующий сезон в составе мадридского клуба, несмотря на то, что «Милан» был заинтересован в его выкупе.
«Реал» прорабатывает условия продления контракта с Браимом, истекающего в 2025 году, до 2027-го.
Сообщается, что решение вернуть Браима не связано с возможным уходом Марко Асенсио, поскольку хавбек может играть как на фланге, так и в полузащите.
В текущем сезоне Браим провел за «Милан» 32 матча в Серии А, забив 6 голов и отдав 7 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.
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По крайней тратить на него 25 млн в текущих условиях - явный перебор.
Сравнение с Кастильехо оскорбительно, все же порой был светлым лучиком, работоспособный и техничный, но когда игра не шла- просто желе, а не игрок, а каких-то киллер-фич вроде мощного удара или паса, чтобы это скрыть у него нет. Может быть в менее жестком футболе Испании и системе Реала с футболистами, которые в стенку сыграть способны у него и получится. Удачи и спасибо. А нам бесплатного Камады хватит
Но жаль не от ухода Диаса, а то что на позицию АПЗ в том году покупали Кетеларе и по-хорошему Диас должен был его подменять, а получилось наоборот.