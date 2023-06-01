«Реал» вернет Браима из «Милана» по окончании сезона. С 23-летним хавбеком хотят продлить контракт до 2027-го

Браим Диас вернется в «Реал» по окончании сезона.

По данным Relevo, полузащитник, выступавший на правах аренды за «Милан» проведет следующий сезон в составе мадридского клуба, несмотря на то, что « » был заинтересован в его выкупе.

« » прорабатывает условия продления контракта с Браимом, истекающего в 2025 году, до 2027-го.

Сообщается, что решение вернуть не связано с возможным уходом , поскольку хавбек может играть как на фланге, так и в полузащите.

В текущем сезоне Браим провел за «Милан» 32 матча в Серии А, забив 6 голов и отдав 7 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.

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