Асенсио перейдет в «ПСЖ» из «Реала». Контракт – на 4-5 лет (As)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Марко Асенсио Футбол

Хавбек «Реала» Марко Асенсио близок к переходу в «ПСЖ».

По информации As, 27-летний испанец в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ», если не возникнут непредвиденные сложности в переговорах с парижанами. Асенсио подпишет контракт сроком на 4-5 лет.

Полузащитником интересовались «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Вилла», но предложение «ПСЖ» понравилось ему больше всего.

«Реал» пытался удержать Марко в команде и предлагал продлить истекающий в этом сезоне контракт, но игроку не нравилась роль запасного.

В этом сезоне Асенсио забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 30 матчах Ла Лиги. Его подробная информация – здесь.

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57 комментариев

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Ебздрогыч
По степени турнирных амбиций и расслабону это как Саудовская Аравия, только денег поменьше, зато живешь в Париже
+70
-8
+62
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Екн Лор
Очередной Хесе/Сарабия/Дракслер и т.д.? Лучше бы Малкома взяли
+44
-9
+35
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Romeo Yankovich
Ответ Сережа Геймер
Не лига 1 в топ 5 лиг и там можно бороться за еврокубки
за еврокубки......)))))))
+22
-2
+20
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Сережа Геймер
Ответ Ебздрогыч
По степени турнирных амбиций и расслабону это как Саудовская Аравия, только денег поменьше, зато живешь в Париже
Не лига 1 в топ 5 лиг и там можно бороться за еврокубки
+14
-5
+9
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Romeo Yankovich
Ответ Екн Лор
Очередной Хесе/Сарабия/Дракслер и т.д.? Лучше бы Малкома взяли
что Малком в Барселоне показал??? это в рпл он топарь, а в Европе...... будь так нужен топам давно бы была за ним охота и стоил бы он прилично. Асенсио довольно таки неплох
+14
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+6
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Budabuda
Ну теперь пусть фанаты ПСж будут довольны. Вместо Месси приходит топ игрок, усиление под уничтожения Баварии и Ман Сити в ЛЧ ахахахах
+7
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+5
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Угараю_с_вас
Ответ Екн Лор
Очередной Хесе/Сарабия/Дракслер и т.д.? Лучше бы Малкома взяли
Ну не)) он их все посильнее явно будет, главное что бы травм не было.
+7
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Макс Кидалов
Ответ Yavich
Как-то неожиданно. А как он в последнее время играл то, есть эксперты?
Ну вообщем он не умеет обводить игроков, на фланге скорости у него нет чтобы делать рывки. Только удары дальние с левой ноги у него неплохо получаются. А так как игрок на команду совсем не влияет, почти не заметен в играх, только если мяч к нему попадает, может пробить с левой и забить если повезёт. В важных играх он никогда не забивает, только когда игра сделана, тогда может добить какой нибудь гол очередной, из за этого и стата у него набита в этом году, но почти все голы забиты уже когда Реал уже сделал игру, либо когда уже ведёт в счёте, ход матчей его голы не изменяли. Это типичная вся его игра уже 3-4 года
+4
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titov-and-trubach
Ответ Макс Кидалов
Ну вообщем он не умеет обводить игроков, на фланге скорости у него нет чтобы делать рывки. Только удары дальние с левой ноги у него неплохо получаются. А так как игрок на команду совсем не влияет, почти не заметен в играх, только если мяч к нему попадает, может пробить с левой и забить если повезёт. В важных играх он никогда не забивает, только когда игра сделана, тогда может добить какой нибудь гол очередной, из за этого и стата у него набита в этом году, но почти все голы забиты уже когда Реал уже сделал игру, либо когда уже ведёт в счёте, ход матчей его голы не изменяли. Это типичная вся его игра уже 3-4 года
Вот именно. Это абсолютно серый бесполезный для ПСЖ игрок, который во Франции будет оперативно затопчен неграми в первых же 5-7 играх. Даже у Головина было больше шансов успешно заиграть в Лиге1 за счет двужильности и навыков подач со стандартов.
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Ильгар Ага-Тагиев
Куда куда, но только не в ПСЖ...
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Sergey Kuznetsov
Они покупают игроков под тренера, которого еще даже не выбрали. Вроде грамотно!
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Mr. Galacticos
зачехляйте парнишку,новый для псж а-ля андер эррера и другие скамеечники
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Сережа Геймер
Ответ Romeo Yankovich
за еврокубки......)))))))
Там хотя бы есть еврокубки и клубы которые может бороться за них
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BARCA_10
ПСЖ принципиально всегда берет атакующих игроков/фланговых. Кого угодно, только не хорошего игрока в центр поля
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llolishe
Топ варик для Асенсио
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Бегут С реала по страшному
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Dima Demchenko
Второй Хесе
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Сережа Геймер
Ответ Анвар Масимов
Этот закончится и обгонит ,
Для этого нужно показать результаты в еврокубках а сейчас Аякс не играет в Лч а фейнорд и псв вряд ли далеко пойдут
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Spartan_big_bang
Реал ничего не потеряет, Ассенсио пророчили великое будущее, а получился обычный середняк. Пусть уезжает, кирпичик в основу трансфера Мбаппе
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Геннадий Чеботарев
Ответ Андрей Хенто
Отличный вариант для продолжения карьеры. Если бы Марко поумерил аппетиты, то принял бы два предложения Мадрида, решил пойти по пути Рамоса.
ты позоришь имя легенды Реала.
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Молодой Френки
Псж видимо хочет опять не взять ЛЧ. Игрок чисто на лавку
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Yavich
Как-то неожиданно. А как он в последнее время играл то, есть эксперты?
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moldfan
Эх как жаль. Все было, чтобы стать прямо очень большим игроком.
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Сережа Геймер
Ответ Анвар Масимов
Друг, рейтинг УЕФА считается за последние 5 лет . Так что в новом сезоне Франции в топ 5ине будет
Это не будет проблемы игроки все равно придут в лигу 1 чем в ера дивизии даже если лига 1 не в топ 5 лиг
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BARCA_10
Ответ Romeo Yankovich
сказал фанат игрока, фаны которого в прошлом сезоне опорником его сделали
кого его ?
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