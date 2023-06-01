Асенсио перейдет в «ПСЖ» из «Реала». Контракт – на 4-5 лет (As)
Хавбек «Реала» Марко Асенсио близок к переходу в «ПСЖ».
По информации As, 27-летний испанец в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ», если не возникнут непредвиденные сложности в переговорах с парижанами. Асенсио подпишет контракт сроком на 4-5 лет.
Полузащитником интересовались «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Вилла», но предложение «ПСЖ» понравилось ему больше всего.
«Реал» пытался удержать Марко в команде и предлагал продлить истекающий в этом сезоне контракт, но игроку не нравилась роль запасного.
В этом сезоне Асенсио забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 30 матчах Ла Лиги. Его подробная информация – здесь.
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