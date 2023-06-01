Асенсио в «ПСЖ» будет получать 10 млн евро в год с учетом бонусов. Он уходит из «Реала» бесплатно

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Марко Асенсио деньги Футбол

«ПСЖ» предлагает Марко Асенсио 10 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Асенсио перейдет в «ПСЖ» на правах свободного агента по истечении контракта с «Реалом».  Вингер достиг соглашения о долгосрочном контракте с парижским клубом.

По информации The Athletic, в «ПСЖ» Асенсио будет зарабатывать 10 миллионов евро в год с учетом бонусов. Ожидается, что соглашение будет подписано после окончания сезона в Ла Лиге.

Сообщается, что Асенсио с начала года вел переговоры о продлении контракта с «Реалом», однако Карло Анчелотти дал испанцу понять, что он не будет основным игроком «Реала» в следующем сезоне, несмотря на то, что тренер хотел бы сохранить его в команде.

Ранее появилась информация об интересе к Асенсио со стороны «Астон Виллы», «Милана» и «Арсенала».

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23 комментария

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ten Hag
А в ПСЖ он стабильно в основе будет, интересно?)
+23
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<~Inter~>
Ответ ten Hag
А в ПСЖ он стабильно в основе будет, интересно?)
У ПСЖ вообще нет игроков на правый фланг
+18
-2
+16
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BZB
Ни рыба, ни мясо этот Асенсио.
+10
0
+10
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инок
Переход Асенсио со скамейки в Реале, на более высокооплачиваемую скамейку в ПСЖ..)
+7
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Олег Пирожков
Ответ ten Hag
А в ПСЖ он стабильно в основе будет, интересно?)
Зато 10 лимонов, в Мадриде видимо 5 получал бы только.
+2
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Dikki Shelton
В добрый путь Марко, и всего наилучшего.👌
+1
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Eric_Cartman
Покупка ради покупки? 🤔
+3
-3
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Bolvan
🤔🤔
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NottinghamForest79
житуха удалась
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Vikeif
+ подписной бонус. Если уж и сидеть на лавке, то за дорого, подумал Марко.
Ну, а если серьёзно, Месси уходит и если замену ему брать не будут, то может поиграет.
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Zizu 5
псж жизнь ничему не учит, неликвид из мадрида берут, хоть и за бесплатно
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Evgeniy Krapivin
Ответ Геннадий Чеботарев
ты за ПСЖ болеешь?
Нью инглэнд пэтриотс на аватере у него. он не
с нашего лагеря.
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Илнур Кара
Ответ ten Hag
А в ПСЖ он стабильно в основе будет, интересно?)
В псж будет стабильно получать 10миллионов
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10ztv
Ответ ten Hag
А в ПСЖ он стабильно в основе будет, интересно?)
если месси и неймар уйдут, то скорее всего
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Эльдар Кандаеев
Ответ инок
Переход Асенсио со скамейки в Реале, на более высокооплачиваемую скамейку в ПСЖ..)
Ахахах, неплохие такие скамейки
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Джамал Арипов
Ответ хавбек+
за шуры-муры с Вератти и Мбаппе наказали испанцев, пора бы и нормальных игроков подписывать, забирая пассажиров вроде Асенсио, Месси, Вейналдума шейхи только себя наказывают
Пасажир ты на этой ветке
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