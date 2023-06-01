Асенсио в «ПСЖ» будет получать 10 млн евро в год с учетом бонусов. Он уходит из «Реала» бесплатно
«ПСЖ» предлагает Марко Асенсио 10 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что Асенсио перейдет в «ПСЖ» на правах свободного агента по истечении контракта с «Реалом». Вингер достиг соглашения о долгосрочном контракте с парижским клубом.
По информации The Athletic, в «ПСЖ» Асенсио будет зарабатывать 10 миллионов евро в год с учетом бонусов. Ожидается, что соглашение будет подписано после окончания сезона в Ла Лиге.
Сообщается, что Асенсио с начала года вел переговоры о продлении контракта с «Реалом», однако Карло Анчелотти дал испанцу понять, что он не будет основным игроком «Реала» в следующем сезоне, несмотря на то, что тренер хотел бы сохранить его в команде.
Ранее появилась информация об интересе к Асенсио со стороны «Астон Виллы», «Милана» и «Арсенала».
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Ну, а если серьёзно, Месси уходит и если замену ему брать не будут, то может поиграет.
с нашего лагеря.