Тренер «Енисея» Ивахов перед стыками с «Факелом»: «От своей комбинационной игры отказываться не станем»
Главный тренер «Енисея» высказался в преддверии стыковых матчей с «Факелом».
Команды разыграют право выступать в следующем сезоне в Мир РПЛ.
«Факел» так «Факел». Кого хотели? Неприятен был бы любой соперник из трех возможных, предпочтений не было.
Конечно, мы понимаем, что будет твориться в Воронеже в ответном матче. Это мегафутбольный город. Но это, наоборот, приятно – сыграть при такой аудитории, это будет нас подогревать.
В качестве главного я уже выигрывал в гостях у «Факела» в 2015-м – 1:0. Помню, была жара, много народа на трибунах, а забил тогда Низамутдинов. Так что это фартовый для меня город.
Конечно, команда Евсеева очень сильна, духовита. Но победит тот, кто будет лучше играть в футбол. Мы от своей комбинационной игры отказываться не станем», – сказал Алексей Ивахов.
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