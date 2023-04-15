«В следующий раз лимузин, оркестр предоставим. Спорт – от слова «Спарта», нужно быть скромнее». Гендиректор «Енисея» – Игнашевичу про «старый, вонючий автобус»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Балтика Енисей Алексей Ивахов Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор «Енисея» ответил на претензии Сергея Игнашевича .

«Енисей» и «Балтика» сыграли вничью в 27-м туре Мелбет Первой Лиги (1:1). Перед игрой главный тренер команды из Калининграда заявил, что команде предоставили «старый, вонючий автобус с большим опозданием».

«Хочу попросить прощения от клуба за то, что подали обычный автобус У нас всегда уважительное отношение к нашим коллегам и соперникам. Мы предоставили им обычный автобус. В следующий раз нашим богатым соперникам мы предоставим лимузин, оркестр.

Произошел простой человеческий форс-мажор. Красноярск всегда славится гостеприимством. У нас удобный манеж для болельщиков и футболистов. У команды есть один прекрасный автобус, который сейчас их увезет с матча. До матча произошел простой, человеческий форс-мажор. При этом мое личное мнение, что нужно быть скромнее и все будет нормально. Сам футбол был отличный и достойный.

Спорт – от слова «Спарта». Даже не хочется говорить, что был какой-то умысел. Мы – уважающие себя специалисты. Всегда встречаем гостей на уровне», – сказал Алексей Ивахов. 

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Симонов
Самый главный форс-мажор у генерального в голове,позорище.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Мы – уважающие себя специалисты...
А надо, чтобы и окружающие уважали за хорошие дела...А так вспомнил Райкина....ты меня уважаешь и я тебя уважаю, значит мы уважаемые люди...Годы идут. а ничего не меняется....тьфу...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
57s6w79qhh
Ответ dreamstep
Ну раз спорт это Спарта, будет справедливо если Енисей прилетит в аэропорт Калининграда и оттуда пойдет пешком до стадиона.
Более чем справедливо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Шевченко
Начал нормально, но в конце непонятно зачем про то, кому каким нужно быть. Ну обосрались с автобусом, бывает. На этом бы и закончил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТрактоПоктер
Ответ sasha230876
"До матча произошел простой, человеческий форс-мажор" - водитель запил, что ли?
С оркестром в лимузине )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полуэктов Пётр
Спорт - от англ. sport, далее из ср.-англ. sporten, вариант disporten, disport «развлекаться», от ст.-франц. desport (deport) «развлечение».
Никакой Спарты, как видим...
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Михайлов
Ответ sasha230876
"До матча произошел простой, человеческий форс-мажор" - водитель запил, что ли?
запел
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей-ДК
запишем про лимузин и оркестр, посмотрим ху из ху, как говорится
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Что за идиот

При чём тут Спарта

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#:~:text=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%2F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Ну раз спорт это Спарта, будет справедливо если Енисей прилетит в аэропорт Калининграда и оттуда пойдет пешком до стадиона.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Эсперов
Ответ error505
Некрасиво Енисей поступает
конкретно ген дир . сам клуб хороший
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Kanan Jarrus
новости из смехдержавы
Надо же умудрился приплести
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Спорт от слова "Спарта " -- что ? "сокращение от первоначального старофранц. desport — «игра», «развлечение») "
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Ну и встретьте нормально, чего оправдываться теперь и тупо острить
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Логинов
Да и вообще, от комфорта Гейропой за километр тянет
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
новости из смехдержавы
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Жалкие оправдания, никому не нравится старый вонючий автобус + прислать с задержкой
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sasha230876
"До матча произошел простой, человеческий форс-мажор" - водитель запил, что ли?
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
error505
Некрасиво Енисей поступает
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий