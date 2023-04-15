«В следующий раз лимузин, оркестр предоставим. Спорт – от слова «Спарта», нужно быть скромнее». Гендиректор «Енисея» – Игнашевичу про «старый, вонючий автобус»
Генеральный директор «Енисея» ответил на претензии Сергея Игнашевича .
«Енисей» и «Балтика» сыграли вничью в 27-м туре Мелбет Первой Лиги (1:1). Перед игрой главный тренер команды из Калининграда заявил, что команде предоставили «старый, вонючий автобус с большим опозданием».
«Хочу попросить прощения от клуба за то, что подали обычный автобус У нас всегда уважительное отношение к нашим коллегам и соперникам. Мы предоставили им обычный автобус. В следующий раз нашим богатым соперникам мы предоставим лимузин, оркестр.
Произошел простой человеческий форс-мажор. Красноярск всегда славится гостеприимством. У нас удобный манеж для болельщиков и футболистов. У команды есть один прекрасный автобус, который сейчас их увезет с матча. До матча произошел простой, человеческий форс-мажор. При этом мое личное мнение, что нужно быть скромнее и все будет нормально. Сам футбол был отличный и достойный.
Спорт – от слова «Спарта». Даже не хочется говорить, что был какой-то умысел. Мы – уважающие себя специалисты. Всегда встречаем гостей на уровне», – сказал Алексей Ивахов.
А надо, чтобы и окружающие уважали за хорошие дела...А так вспомнил Райкина....ты меня уважаешь и я тебя уважаю, значит мы уважаемые люди...Годы идут. а ничего не меняется....тьфу...
Никакой Спарты, как видим...
При чём тут Спарта
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#:~:text=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%2F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.