«В следующий раз лимузин, оркестр предоставим. Спорт – от слова «Спарта», нужно быть скромнее». Гендиректор «Енисея» – Игнашевичу про «старый, вонючий автобус»

Генеральный директор «Енисея» ответил на претензии Сергея Игнашевича .

« » и « » сыграли вничью в 27-м туре Мелбет Первой Лиги (1:1). Перед игрой главный тренер команды из Калининграда заявил, что команде предоставили «старый, вонючий автобус с большим опозданием».

«Хочу попросить прощения от клуба за то, что подали обычный автобус У нас всегда уважительное отношение к нашим коллегам и соперникам. Мы предоставили им обычный автобус. В следующий раз нашим богатым соперникам мы предоставим лимузин, оркестр.

Произошел простой человеческий форс-мажор. Красноярск всегда славится гостеприимством. У нас удобный манеж для болельщиков и футболистов. У команды есть один прекрасный автобус, который сейчас их увезет с матча. До матча произошел простой, человеческий форс-мажор. При этом мое личное мнение, что нужно быть скромнее и все будет нормально. Сам футбол был отличный и достойный.

– от слова «Спарта». Даже не хочется говорить, что был какой-то умысел. Мы – уважающие себя специалисты. Всегда встречаем гостей на уровне», – сказал Алексей Ивахов.