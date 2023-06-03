Первые стыковые матчи «Енисей» – «Факел» и «Родина» – «Пари НН» пройдут 7 июня, ответные – 10-го
Названы даты Фонбет переходных матчей между клубами Премьер-лиги и Первой лиги.
7 июня (среда)
15:00. «Енисей» – «Факел»
18:00. «Родина» – «Пари НН»
10 июня (суббота)
14:30. «Пари НН» – «Родина»
17:30. «Факел» – «Енисей»
Все матчи будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ». Время начала игр – московское.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Воронеж - Москва - Санкт-Петербург, несколько игроков отравились перед игрой, интенсивный матч с Зенитом, затем перелёт в Красноярск
Лишние сутки против команды, у которой последний матч был домашним, на вес золото
Но то же и про Пари НН можно сказать, но чуть в меньшей степени. Логичное решение сдвинуть на сутки матч. Да и в субботу игры соберут больше людей, нежели в пятницу
Пари НН остаётся в РПЛ
с другой - в Краснодар или Ростов и не полетаешь ;(
а в Калининград - столько же по времени, сколько в Красноярск..