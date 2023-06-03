Первые стыковые матчи «Енисей» – «Факел» и «Родина» – «Пари НН» пройдут 7 июня, ответные – 10-го

Названы даты Фонбет переходных матчей между клубами Премьер-лиги и Первой лиги.

7 июня (среда)

15:00. «Енисей» – « »

18:00. «Родина» – « »

10 июня (суббота)

14:30. «Пари НН» – « »

17:30. «Факел» – « »

Все матчи будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ». Время начала игр – московское.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы