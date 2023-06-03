Первые стыковые матчи «Енисей» – «Факел» и «Родина» – «Пари НН» пройдут 7 июня, ответные – 10-го

Теги премьер-лига Россия телевидение РФС Первая лига Енисей Факел Пари НН календарь Матч ТВ Родина Москва Футбол

Названы даты Фонбет переходных матчей между клубами Премьер-лиги и Первой лиги.

7 июня (среда)

15:00. «Енисей» – «Факел»

18:00. «Родина» – «Пари НН»

10 июня (суббота)

14:30. «Пари НН» – «Родина»

17:30. «Факел» – «Енисей»

Все матчи будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ». Время начала игр – московское.

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12 комментариев

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Redmurza
Конечно, СРАЗУ назначить нормальные даты не представлялось возможным
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Shadow1882
У Факела лето началось тяжело, конечно
Воронеж - Москва - Санкт-Петербург, несколько игроков отравились перед игрой, интенсивный матч с Зенитом, затем перелёт в Красноярск

Лишние сутки против команды, у которой последний матч был домашним, на вес золото

Но то же и про Пари НН можно сказать, но чуть в меньшей степени. Логичное решение сдвинуть на сутки матч. Да и в субботу игры соберут больше людей, нежели в пятницу
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Британский шпион
Ответ goshforever
Пожалуй, с такими претендентами пусть лучше останутся Воронеж и Нижний Новгород.
Чем вам Енисей не нравится?
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goshforever
Пожалуй, с такими претендентами пусть лучше останутся Воронеж и Нижний Новгород.
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Redmurza
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Искренне желаю победы Енисею. Вперёд Красноярск.
Тупо за пожелание победы заминусили, какие же воронежцы токсы
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TowelieRU
Что там насчёт FANID на этих матчах, он требуется?
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manchester united
Да зажжется факел родины, пари енисей!
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Павел Колесников
Хорошо, что хотя бы один день на выходной вынесли, но игры в 14:30 и в 15:00, когда на улице к 30 градусам подбирается, - такое себе удовольствие

Пари НН остаётся в РПЛ
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0mertas626
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Искренне желаю победы Енисею. Вперёд Красноярск.
с одной стороны - далеко летать в Красноярск.
с другой - в Краснодар или Ростов и не полетаешь ;(
а в Калининград - столько же по времени, сколько в Красноярск..
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Oleg Kolesnikov
Ответ Redmurza
Тупо за пожелание победы заминусили, какие же воронежцы токсы
Мы-то те ещё токсы. Приедет ваша команда в Воронеж 10-го числа - вообще очешуеют, какие мы негостеприимные токсы))
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