«Ньюкасл» уверен, что купит Тирни. «Арсенал» хочет свыше 30 млн фунтов

Киран Тирни со следующего сезона может стать игроком «Ньюкасла».

По данным The Times, «сороки» уверены, что смогут приобрести защитника « ». Также на шотландца претендует « ».

Лондонский клуб планирует продать и ряд других игроков без постоянного места в составе. За Кирана «канониры» хотят получить свыше 30 млн фунтов. Приобретен он был примерно за 25 млн в 2019-м.

В текущем сезоне защитник провел 27 матчей в и отдал один результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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