«Ньюкасл» уверен, что купит Тирни. «Арсенал» хочет свыше 30 млн фунтов
Киран Тирни со следующего сезона может стать игроком «Ньюкасла».
По данным The Times, «сороки» уверены, что смогут приобрести защитника «Арсенала». Также на шотландца претендует «Астон Вилла».
Лондонский клуб планирует продать Тирни и ряд других игроков без постоянного места в составе. За Кирана «канониры» хотят получить свыше 30 млн фунтов. Приобретен он был примерно за 25 млн в 2019-м.
В текущем сезоне защитник провел 27 матчей в АПЛ и отдал один результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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