«Ньюкасл» уверен, что купит Тирни. «Арсенал» хочет свыше 30 млн фунтов

Теги Ньюкасл Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Киран Тирни Футбол

Киран Тирни со следующего сезона может стать игроком «Ньюкасла».

По данным The Times, «сороки» уверены, что смогут приобрести защитника «Арсенала». Также на шотландца претендует «Астон Вилла».

Лондонский клуб планирует продать Тирни и ряд других игроков без постоянного места в составе. За Кирана «канониры» хотят получить свыше 30 млн фунтов. Приобретен он был примерно за 25 млн в 2019-м.

В текущем сезоне защитник провел 27 матчей в АПЛ и отдал один результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ manchester united
В след сезоне "сорокам" так далеко не залезть в таблице, но можно хоть пошуметь в ЛЕ после вылета из главного турнира
Больше удивлюсь провала Ньюкасла чем провалу МЮ
+8
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Максим Ларченков
Пол Тирни не продается!
+3
0
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Nickolay Lyskov
Правильно. Только к Тирни надо еще Кавану купить в пару, а то эти двое от рук отбились, и судят без оглядки на шейхов. Если б не они, благодаря их коллегам в АПЛ мог бы в этом сезоне быть другой чемпион.
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