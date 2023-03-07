Защитник «Арсенала» Тирни интересен «Ньюкаслу». За него могут предложить более 30 млн фунтов

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Эдди Хау Киран Тирни деньги Футбол

Киран Тирни летом может перейти в «Ньюкасл».

Как сообщает The Telegraph, одним из приоритетов «Ньюкасла» на предстоящее трансферное окно является подписание левого защитника. В подписании защитника «Арсенала» Тирни заинтересован лично главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. Сообщается, что стоимость трансфера может превысить 30 миллионов фунтов.

Соглашение Тирни с «Арсеналом» действует до конца июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний защитник провел в АПЛ 17 матчей, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.

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4 комментария

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Ashot Kafka
Хотелось бы, конечно, чтобы остался в клубе - все-таки именно как защитник он топ абсолютный, и в этом плане значительно сильнее Зинченко. Ну и 30 лямов за него это копейки по сути
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Микель Венгер
если честно, не понимаю, зачем его продают. отличный игрок, трудолюбивый, на отсутствие игрового времени не жалуется, в общем отличный бэкап
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Quintin07
3 года по контракту, возможно игрок выиграет АПЛ, игра в лиге чемпионов, тут минимум 40-50 будут просить у Ньюкасла, а не 30ть.
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Wekil Halylow
Тирни харош но он не подходит к Артету жалько его отпустит лучше Тавареша продат
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