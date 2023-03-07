Защитник «Арсенала» Тирни интересен «Ньюкаслу». За него могут предложить более 30 млн фунтов
Киран Тирни летом может перейти в «Ньюкасл».
Как сообщает The Telegraph, одним из приоритетов «Ньюкасла» на предстоящее трансферное окно является подписание левого защитника. В подписании защитника «Арсенала» Тирни заинтересован лично главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. Сообщается, что стоимость трансфера может превысить 30 миллионов фунтов.
Соглашение Тирни с «Арсеналом» действует до конца июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний защитник провел в АПЛ 17 матчей, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.
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