Защитник «Арсенала» Тирни интересен «Ньюкаслу». За него могут предложить более 30 млн фунтов

Киран Тирни летом может перейти в «Ньюкасл».

Как сообщает The Telegraph, одним из приоритетов «Ньюкасла» на предстоящее трансферное окно является подписание левого защитника. В подписании защитника « » Тирни заинтересован лично главный тренер « » . Сообщается, что стоимость трансфера может превысить 30 миллионов фунтов.

Соглашение Тирни с «Арсеналом» действует до конца июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний защитник провел в 17 матчей, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.