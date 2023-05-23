Абаскаль и Эшуорт не сходятся во взглядах на трансферы «Спартака». Тренер хочет усилить атаку, спортивный директор считает проблемной опорную зону

У Гильермо Абаскаля и Пола Эшуорта возникли разногласия по вопросу трансферов «Спартака».

Как сообщает Metaratings, считает, что команде нужны центральный атакующий полузащитник и скоростной левоногий форвард, который бы отличался по функционалу от .

Спортивный директор «Спартака» полагает, что команда должна усилиться, в первую очередь, в опорной зоне, поскольку сроки восстановления остаются неясными, а может покинуть команду летом.

Сообщается, что Эшуорт настаивал на своих кандидатурах в разговоре с Абаскалем, в связи с чем главный тренер красно-белых выразил руководству недовольство.

«Спартаку» выделили 15-20 млн евро на трансфер атакующего игрока. Он должен быть с именем, из европейской лиги и моложе 27 лет

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