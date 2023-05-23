Абаскаль и Эшуорт не сходятся во взглядах на трансферы «Спартака». Тренер хочет усилить атаку, спортивный директор считает проблемной опорную зону

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Кристофер Мартинс Перейра Шамар Николсон Наиль Умяров Гильермо Абаскаль Пол Эшуорт Футбол

У Гильермо Абаскаля и Пола Эшуорта возникли разногласия по вопросу трансферов «Спартака».

Как сообщает Metaratings, Абаскаль считает, что команде нужны центральный атакующий полузащитник и скоростной левоногий форвард, который бы отличался по функционалу от Шамара Николсона.

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт полагает, что команда должна усилиться, в первую очередь, в опорной зоне, поскольку сроки восстановления Наиля Умярова остаются неясными, а Кристофер Мартинс может покинуть команду летом.

Сообщается, что Эшуорт настаивал на своих кандидатурах в разговоре с Абаскалем, в связи с чем главный тренер красно-белых выразил руководству недовольство.

«Спартаку» выделили 15-20 млн евро на трансфер атакующего игрока. Он должен быть с именем, из европейской лиги и моложе 27 лет

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91 комментарий

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Say Hello to the Robots
какая атака, у нас в защите проходной двор уже который год
+71
-4
+67
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Клирик
То есть в обороне все норм? Понятно)
+52
-2
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Peter Parker
Ответ Клирик
То есть в обороне все норм? Понятно)
Абаскаль просто понял, что оборона и Спартак это из разных миров. Видимо, проще заатаковать атакой 😄
+41
-2
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Руслан Узденов
Тут я как минимум соглашусь с Эшуортом.
+42
-4
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Pelerin
Ответ Клирик
То есть в обороне все норм? Понятно)
1. Metaratings - мусор
2. Если бы мне нужен был защитник, то я бы никому об этом не говорил, иначе цены задерут
+22
-4
+18
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Aleksandr Danilov
Чернов, Маслов, Дуартэ, среди таких топов усиление не нужно
+14
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Peter Parker
Ответ Руслан Узденов
Тут я как минимум соглашусь с Эшуортом.
Учитывая, что Эшуорт хотел привезти Самошникова, у него специфичный взгляд на игру в обороне
+10
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DoDidDone
Абаскаль прав на 100%.
Креативной 8-ки у нас как не было так и нет. Это особенно заметно сейчас, когда Спартак играет в комбинационный футбол с позиционными атаками. Игнатов не тянет эту роль, Зорин пока просто не готов. А вот в опорке есть Литвинов, которого могут подменять Пруцев или Мартинс.
Левоногий нападающий, желательно на правый фланг, тоже нужен давно. Если Мойзес уходит, то важность покупки растёт.
+9
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Ничего Смешного
Ответ Say Hello to the Robots
какая атака, у нас в защите проходной двор уже который год
Так это больше 20 лет так. Если команда играет в атакующих футбол, то с защитой явно будут проблемы. Якин, Кононов, Каррера пытались сушить игру и играть от защиты - ничего не вышло. Не поняли ни болельщики ни футболисты
+7
0
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ДудьСдулся
Ответ Caniball
Попахивает утятиной.
газом попахивает.
+9
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Caniball
Попахивает утятиной.
+6
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Boshetun mai*
Ответ Ничего Смешного
Так это больше 20 лет так. Если команда играет в атакующих футбол, то с защитой явно будут проблемы. Якин, Кононов, Каррера пытались сушить игру и играть от защиты - ничего не вышло. Не поняли ни болельщики ни футболисты
особенно у Карреры ничего не вышло, ага
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Demon44
что тут спорить и опорник нужен, и напад на замену растоману
+5
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Three Days Grace
центральный защитник, правый вингер (левоногий), и оттянутый плеймейкер (или просто опорник). Не благодарите
+3
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Demetrio-77
Ответ Ничего Смешного
Так это больше 20 лет так. Если команда играет в атакующих футбол, то с защитой явно будут проблемы. Якин, Кононов, Каррера пытались сушить игру и играть от защиты - ничего не вышло. Не поняли ни болельщики ни футболисты
Я за Спартак скоро будет 40 лет как болею. Всегда было так, даже в 90-е. Команда ориентирована на атаку, естественно сзади проблемы. На стоны про слабую оборону давно не обращаю внимания. Эти же люди, что стонут, предъявляют Аленичеву 7 защитников в матче, который тот между прочим выиграл.
+4
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Fjordy
Ответ Клирик
То есть в обороне все норм? Понятно)
Дуарте топчик
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Александр Романов
С атакой ещё нормально , но вот защита это коллапс
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Maxim Yevdokimov
Ответ Sinister Kid
Но как всегда, вместо опорника привезут восьмёрку с уклоном в атаку.
посредственную восьмерку*
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Виктор
Ответ DoDidDone
Абаскаль прав на 100%. Креативной 8-ки у нас как не было так и нет. Это особенно заметно сейчас, когда Спартак играет в комбинационный футбол с позиционными атаками. Игнатов не тянет эту роль, Зорин пока просто не готов. А вот в опорке есть Литвинов, которого могут подменять Пруцев или Мартинс. Левоногий нападающий, желательно на правый фланг, тоже нужен давно. Если Мойзес уходит, то важность покупки растёт.
Гризман подойдет⁷
+2
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z.e.r.o
Эшуорт когда будет тренировать, тогда и будет определять проблемные позиции
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Evincive
Чтобы мы не думали, но ТРЕНЕРУ видней.
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Сергей Бондов
Если это так, то Абаскаль выглядит профаном, как бы это громко и нелепо не звучало... Явная беда в центре поля уже несколько лет, а в нападение куча народу и по сути можно сказать, что нападение самое сильное сейчас за лет 15
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Ильдар Фарукшин
Желтуха пошла. Сейчас до следующего сезона начнётся. Будут из пальца высасывать новости о Спартаке
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Spartakus1984
Ответ Сергей Бондов
Если это так, то Абаскаль выглядит профаном, как бы это громко и нелепо не звучало... Явная беда в центре поля уже несколько лет, а в нападение куча народу и по сути можно сказать, что нападение самое сильное сейчас за лет 15
так то да,но Странно что ни Каррера,ни Тедеско,ни Ваноли и Витория как и Абаскаль не нстаивали на покупке опорника.Может мы не понимаем в футболе?
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ТимТалер
Креативный полузащитник нужен как воздух. C нестандартными ходами вообще беда. В опорной может Литвинов играть. На счет форварда не знаю, но вообще такого плана лишним не будет.
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