Абаскаль и Эшуорт не сходятся во взглядах на трансферы «Спартака». Тренер хочет усилить атаку, спортивный директор считает проблемной опорную зону
У Гильермо Абаскаля и Пола Эшуорта возникли разногласия по вопросу трансферов «Спартака».
Как сообщает Metaratings, Абаскаль считает, что команде нужны центральный атакующий полузащитник и скоростной левоногий форвард, который бы отличался по функционалу от Шамара Николсона.
Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт полагает, что команда должна усилиться, в первую очередь, в опорной зоне, поскольку сроки восстановления Наиля Умярова остаются неясными, а Кристофер Мартинс может покинуть команду летом.
Сообщается, что Эшуорт настаивал на своих кандидатурах в разговоре с Абаскалем, в связи с чем главный тренер красно-белых выразил руководству недовольство.
«Спартаку» выделили 15-20 млн евро на трансфер атакующего игрока. Он должен быть с именем, из европейской лиги и моложе 27 лет
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2. Если бы мне нужен был защитник, то я бы никому об этом не говорил, иначе цены задерут
Креативной 8-ки у нас как не было так и нет. Это особенно заметно сейчас, когда Спартак играет в комбинационный футбол с позиционными атаками. Игнатов не тянет эту роль, Зорин пока просто не готов. А вот в опорке есть Литвинов, которого могут подменять Пруцев или Мартинс.
Левоногий нападающий, желательно на правый фланг, тоже нужен давно. Если Мойзес уходит, то важность покупки растёт.