Рой Кин о Де Хеа: «МЮ» нужен вратарь мирового уровня, а он таковым не является»

Рой Кин раскритиковал Давида Де Хеа.

В субботу « » уступил «Манчестер Сити» (1:2) в финале Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» должен купить нового вратаря и форварда мирового класса. Я устал это повторять.

«Юнайтед» нужен вратарь мирового уровня – а он таковым не является», – сказал экс-игрок «МЮ» в интервью ITV.

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