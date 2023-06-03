Рой Кин о Де Хеа: «МЮ» нужен вратарь мирового уровня, а он таковым не является»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Кубок Англии Давид Де Хеа Футбол

Рой Кин раскритиковал Давида Де Хеа.

В субботу «Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» (1:2) в финале Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» должен купить нового вратаря и форварда мирового класса. Я устал это повторять.

«Юнайтед» нужен вратарь мирового уровня – а он таковым не является», – сказал экс-игрок «МЮ» в интервью ITV.

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34 комментария

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Доктор Броманталь
Вратарь МЮ «Золотую перчатку» в этом сезоне АПЛ выиграл.
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Кокич
Можно подумать, что вратарь мирового уровня никому другому не нужен. Он всем нужен.
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Двоечник
Шунин?
+7
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manchester united
Ответ Двоечник
Шунин?
ты веткой ошибся, здесь не болотную лигу обсуждают
+6
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Любезный Коссутий
Ответ Мовсар Германия
Меньян! прошу купите его у Милана
не надо. Майка оставьте Милану.
есть Райя - прекрасный вариант
+1
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red hikkikomori
Ответ Кокич
Можно подумать, что вратарь мирового уровня никому другому не нужен. Он всем нужен.
Ну так если нужен - надо искать, а не Де Хеа продлевать
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hiper26
Молодых вратарей полно в топ лигах. Изучайте, покупайте и доводите до мирового уровня.
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al
идиотина конченая
я, фан Ливерпуля, сегодня увидел только одно - скаму нужно учиться заново биться и умирать за чашки на поле, а исполнителей там всегда хватало
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Любезный Коссутий
думаю, даже Батленд, из двух голов наобум, хотя бы один потянул
+1
0
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Мовсар Германия
Меньян! прошу купите его у Милана
+1
0
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olander
Смешно. Если Давид не мирового класса, то что это за класс такой?
0
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olander
Смешно. Если Давид не мирового класса, то что это за класс такой?
0
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olander
Смешно. Если Давид не мирового класса, то что это за класс такой?
0
0
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olander
Смешно. Если Давид не мирового класса, то что это за класс такой?
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Фрэнк Канистра
А у Сити в этом конкретном матче играл вратарь мирового уровня? Я думаю, дело не во вратаре, когда команда забивает 1 гол с пенальти - это явные проблемы в созидании и реализации.
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manchester united
Де Хеа уже легендарный вратарь для МЮ, а сейчас селекционерам команды нужно найти такого же молодого таланта, каким был сам Давид перед переходом в команду, только хорошо играющий ногами)
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Павел павел
Ответ Двоечник
Шунин?
Акинфеев вошел в чат
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Илья Ворошилов
Ответ Доктор Броманталь
Вратарь МЮ «Золотую перчатку» в этом сезоне АПЛ выиграл.
А почему-то в еврокубках позориться
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Александр Бабкин
Ответ Доктор Броманталь
Вратарь МЮ «Золотую перчатку» в этом сезоне АПЛ выиграл.
А две плюхи сегодня, в таком матче пропустил.
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Доктор Броманталь
Ответ Илья Ворошилов
А почему-то в еврокубках позориться
МЮ как и Спартаку Лига Европы говорят не интересна.
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Доктор Броманталь
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Да просто он не может пенальти тащить , а в еврокубках это необходимо особенно если будет серия пенальти , и так же он часто теряется в больших матчах в еврокубках и допускает ошибки как новичок , конечно он делал нереальные сейвы и спасал мю в большинства матчах , но мю нужен еврокубок , а кин имеет ввиду что с этим вратарем кубок не выиграть)
Зачем МЮ нужна какая то непрестижная Лига Европы ?
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Илья Ворошилов
Ответ Доктор Броманталь
МЮ как и Спартаку Лига Европы говорят не интересна.
Как и ЛЧ ?
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