Рой Кин о Де Хеа: «МЮ» нужен вратарь мирового уровня, а он таковым не является»
Рой Кин раскритиковал Давида Де Хеа.
В субботу «Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» (1:2) в финале Кубка Англии.
«Манчестер Юнайтед» должен купить нового вратаря и форварда мирового класса. Я устал это повторять.
«Юнайтед» нужен вратарь мирового уровня – а он таковым не является», – сказал экс-игрок «МЮ» в интервью ITV.
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есть Райя - прекрасный вариант
я, фан Ливерпуля, сегодня увидел только одно - скаму нужно учиться заново биться и умирать за чашки на поле, а исполнителей там всегда хватало