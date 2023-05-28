Тен Хаг про «МЮ»: «Начало сезона было тяжелым, но мы выросли как команда. 27 домашних побед – большое достижение»

Эрик тен Хаг доволен попаданием «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов.

Сегодня команда обыграла « » (2:1) в заключительном туре АПЛ и обеспечила себе 3-е место.

«Мы заслуженно набрали три очка. Мы создали много моментов, и я рад победе и третьей строчке. Выиграть 27 домашних матчей за сезон – это большое достижение.

Незабитый пенальти стал поворотным моментом в этом матче. После сэйва мы в целом действовали более организованно как с мячом, так и без него. Я точно хочу сохранить Де Хеа, и он этого хочет. Мы найдем общий язык.

Начало сезона было тяжелым, но мы выросли на командном и индивидуальном уровне. Конкурентов в борьбе за место в топ-4 много, и за то, что мы его заняли, команда заслуживает комплиментов», – сказал главный тренер «МЮ».

«Лестер» вылетел, «МЮ» третий, «Тоттенхэм» – без еврокубков впервые за 14 лет. Все о развязке в АПЛ

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