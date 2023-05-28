Тен Хаг про «МЮ»: «Начало сезона было тяжелым, но мы выросли как команда. 27 домашних побед – большое достижение»

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Давид Де Хеа Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг доволен попаданием «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов.

Сегодня команда обыграла «Фулхэм» (2:1) в заключительном туре АПЛ и обеспечила себе 3-е место.

«Мы заслуженно набрали три очка. Мы создали много моментов, и я рад победе и третьей строчке. Выиграть 27 домашних матчей за сезон – это большое достижение.

Незабитый пенальти стал поворотным моментом в этом матче. После сэйва мы в целом действовали более организованно как с мячом, так и без него. Я точно хочу сохранить Де Хеа, и он этого хочет. Мы найдем общий язык.

Начало сезона было тяжелым, но мы выросли на командном и индивидуальном уровне. Конкурентов в борьбе за место в топ-4 много, и за то, что мы его заняли, команда заслуживает комплиментов», – сказал главный тренер «МЮ».

«Лестер» вылетел, «МЮ» третий, «Тоттенхэм» – без еврокубков впервые за 14 лет. Все о развязке в АПЛ

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16 комментариев

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FCSMfan
Тен Хаг молодец. Очень сильно команда выросла при нем. Надеюсь следующий сезон будет еще лучше
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Street Fighter
Ответ GuruFutbola
7хаг после матча с Пепом может немного очиститься и эволюционировать в 6хага, но это не точно)
Ты только не теряйся там после матча, ок?)
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Верховный Лорд
Ответ Теннисный абсолют
Великий сезон Манчестер Юнайтед! Достойно выступили в Кубке ЛЕ, кубок Лиги и финал Кубка ФА, 3-е место в АПЛ. Один из сильнейших сезонов за последние лет 10
Абсолютно не великий. Последний великий сезон МЮ был 15 лет назад
+9
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А.В. Бубнов
Ответ Теннисный абсолют
Тогда в истории мю 3 велииких сезона? Великий сезон, делай скидку что в АПЛ сейчас играет сильнейшая команда в истории Англии.
Это кто же у тебя сильнейшая команда? Та, что скупает игроков, а траты пытается как мошенник спрятать? Давно допингисты стали считаться сильнейшими?
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Сослан Сохиев
Ответ GuruFutbola
7хаг после матча с Пепом может немного очиститься и эволюционировать в 6хага, но это не точно)
Повезло вам,Мидлсбро не выбрался.
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Любезный Коссутий
Ответ JealousNobody
если ты нормальное усиление произвел зимой, то можно было пробороться за чемпионство. вместо этого был куплен бревновехгорст
во-первых, Вегхорст был арендован, и покинет клуб.
во-вторых, сложно зимой купить хорошего форварда
в-третьих, МЮ итак летом потратил под 300 миллионов, а им, в отличие лт синебуса, ФФП писан
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Любезный Коссутий
вторая домашняя команда, после Сити.
неплохо бы еще выездные подтянуть
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Street Fighter
Ответ Теннисный абсолют
Великий сезон Манчестер Юнайтед! Достойно выступили в Кубке ЛЕ, кубок Лиги и финал Кубка ФА, 3-е место в АПЛ. Один из сильнейших сезонов за последние лет 10
Обычный непровальный сезон. Что в нем великого?
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А.В. Бубнов
Ответ Теннисный абсолют
Великий сезон Манчестер Юнайтед! Достойно выступили в Кубке ЛЕ, кубок Лиги и финал Кубка ФА, 3-е место в АПЛ. Один из сильнейших сезонов за последние лет 10
Про 0 - 7 забыл упоминуть...
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А.В. Бубнов
Ответ FCSMfan
Тен Хаг молодец. Очень сильно команда выросла при нем. Надеюсь следующий сезон будет еще лучше
Что делать Сульшеру, лучшему тренеру с 2 местом?
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Elik1989
Ответ А.В. Бубнов
Что делать Сульшеру, лучшему тренеру с 2 местом?
Маур, второе место, 81 очко, но лучшая ли это была версия команды, нет, точно нет. Сульшер не исключение.
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