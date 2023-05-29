Кин о Де Хеа: «С ним «МЮ» не начнет выигрывать титулы, я бы избавился от него. Нелепо, что все хвалят его за работу – что особенного?»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

Рой Кин считает, что Давид Де Хеа должен покинуть «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» стоит улучшить игру в обороне по сравнению с прошлым годом, потому что они были очень плохи.

Все в клубе хвалят Де Хеа… Я бы как можно скорее избавился от него. По мне, с ним «Манчестер Юнайтед» не начнет снова завоевывать трофеи, абсолютно нет. Мне кажется нелепым, что все игроки его хвалят – это его работа.

Я не оставил бы его в роли запасного. Он бы и сам не захотел и не остался ради этого. У него все идет хорошо, он несколько раз становился игроком года – но что в этом особенного? Речь идет о командных достижениях.

Думаю, за эти годы он совершил слишком много ошибок. Несколько лет назад он пытался покинуть клуб и перейти в мадридский «Реал», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Де Хеа досрочно стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ, проведя наибольшее количество сухих матчей. Ранее сообщалось, что вратарь согласовал продление контракта с «Манчестер Юнайтед» с сокращением зарплаты.

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5 комментариев

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ML26
Ответ Nariman Muradov
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А то что он между конечностей мяч пропускает, который со скоростью черепахи движется это что? Причем таких моментов в каждом сезоне штуки 4-5 насчитать можно
+4
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Леонид Ботвинник
Кин в принципе прав. Хеа хорош только в рамке, ни игры ногами, ни на выходах как не было, так уже и не будет. И за это ещё и большие деньги платят.
+2
0
+2
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red hikkikomori
В Италию бы ему, только запросы у него по ЗП непомерные, я бы тоже не хотел чтобы с ним контракт продлили, даже с понижением ЗП
+1
0
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Nariman Muradov
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Александр Колосов
Де Хеа без шуток лучший вратарь в мире, но до тех пор, пока не покидает вратарскую зону
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Любезный Коссутий
абсолютно верно. этому персонажу куча голов залетает из вратарской, просто потому, что он боится сойти с ленточки. из недавнего: голы от Ливерпуля, Ньюкасла, и вчерашний, от Фулхэма. добавим сюда регулярные результативные ошибки и привозы и полное неумение играть ногами

игра на линии - его единственный плюс, и при всем этом, он чуть ли не худший вратарь, по отражению пенальти, взяв вчера всего лишь второй, за последнюю пятилетку.
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