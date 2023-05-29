Кин о Де Хеа: «С ним «МЮ» не начнет выигрывать титулы, я бы избавился от него. Нелепо, что все хвалят его за работу – что особенного?»

Рой Кин считает, что Давид Де Хеа должен покинуть «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» стоит улучшить игру в обороне по сравнению с прошлым годом, потому что они были очень плохи.

Все в клубе хвалят Де Хеа… Я бы как можно скорее избавился от него. По мне, с ним «Манчестер Юнайтед» не начнет снова завоевывать трофеи, абсолютно нет. Мне кажется нелепым, что все игроки его хвалят – это его работа.

Я не оставил бы его в роли запасного. Он бы и сам не захотел и не остался ради этого. У него все идет хорошо, он несколько раз становился игроком года – но что в этом особенного? Речь идет о командных достижениях.

Думаю, за эти годы он совершил слишком много ошибок. Несколько лет назад он пытался покинуть клуб и перейти в мадридский «Реал», – сказал бывший игрок « » в эфире Sky Sports.

Де Хеа досрочно стал обладателем «Золотой перчатки» , проведя наибольшее количество сухих матчей. Ранее сообщалось, что вратарь согласовал продление контракта с «Манчестер Юнайтед» с сокращением зарплаты.

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