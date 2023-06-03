Сергей Семак: «Неожиданно, что я на столько лет задержался в «Зените». Каждый год есть сложности»
Сергей Семак не ожидал, что столько лет проработает главным тренером «Зенита».
– Вы уже пять лет как тренер «Зенита». Заметили, как пролетел этот срок?
– Быстро пролетело время. Неожиданно, что я на столько [лет] задержался на этом посту.
Эта работа – каждый год есть определенные сложности. Но тренер и работает, чтобы их решить, – сказал 47-летний специалист.
Под руководством Семака «Зенит» 5 раз выиграл чемпионат России, 3 – Суперкубок России, 1 – Кубок России.
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А ты видимо за кого-то, но переживаешь в ЧР , раз пишешь)