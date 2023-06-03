Сергей Семак: «Неожиданно, что я на столько лет задержался в «Зените». Каждый год есть сложности»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак не ожидал, что столько лет проработает главным тренером «Зенита».

– Вы уже пять лет как тренер «Зенита». Заметили, как пролетел этот срок?

– Быстро пролетело время. Неожиданно, что я на столько [лет] задержался на этом посту.

Эта работа – каждый год есть определенные сложности. Но тренер и работает, чтобы их решить, – сказал 47-летний специалист.

Под руководством Семака «Зенит» 5 раз выиграл чемпионат России, 3 – Суперкубок России, 1 – Кубок России.

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33 комментария

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Доктор Верховцев
Ща, Богданыч, тебе специалисты по смене тренера раз в 6-8 месяцев всё объяснят!
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Архитектор Мендисабаль
Стабильность - признак мастерства, СБС! Долгой плодотворной работы на благо Зенита и Петербурга!
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Чемпион Людей
единственная проблема Зенита - подгадать так, чтобы оформить чемпионство в игре со Спартаком. других проблем не наблюдается
+12
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Oleg Olegov
Оставайся, Богданыч.
Бавария и ПСЖ подождут.
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Виктор
Ответ SMART789
подумать только сколько там уже выплачено неустоек
Сколько Малкомов они на эти неустойки могли бы купить... Ужас!
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med
Ответ CriminalJoint62
Семак - гений. Взяли Малкома, Клаудиньо, Вендела за копейки и построили такую машину. Аплодирую стоя!
А ты сядь. Сразу полегчает.
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SMART789
Ответ Доктор Верховцев
Ща, Богданыч, тебе специалисты по смене тренера раз в 6-8 месяцев всё объяснят!
подумать только сколько там уже выплачено неустоек
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Jlaw
Ответ samarskij-kuzmich
Кому он там нужен?😂
может парковку мести или мячики от плевков протирать
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samarskij-kuzmich
Ответ Алекс 777
на какую должность? массажист? агроном? сантехник?
Ссельдерей на тёрке кто-то же должен натирать ))
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samarskij-kuzmich
Ответ Jlaw
может парковку мести или мячики от плевков протирать
Согласен. А ещё веганские блюда готовить для футболистов ))
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samarskij-kuzmich
Ответ Oleg Olegov
Оставайся, Богданыч. Бавария и ПСЖ подождут.
Кого подождут? ))
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samarskij-kuzmich
Ответ Oleg Olegov
Оставайся, Богданыч. Бавария и ПСЖ подождут.
Вот это троллинг 👍😁
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samarskij-kuzmich
Ну прямо заинтриговал. Какие сложности-то? Как набрать стартовый состав из двух равноценных? ))
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samarskij-kuzmich
Я думаю, что и чемпионства для Семака тоже неожиданные. Сложности у него там какие-то ... Миллер и Медведев явно что-то скрывают от Семака))
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Алекс 777
Ответ Oleg Olegov
Оставайся, Богданыч. Бавария и ПСЖ подождут.
на какую должность? массажист? агроном? сантехник?
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shava72
Да собственно, Семаку осталось только отличиться в еврокубках. Да, гейропа по беспределу отстранила нас от них, но это же не будет длиться вечно. А команда пусть наигрывается...
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Goondik
Ответ Чемпион Людей
единственная проблема Зенита - подгадать так, чтобы оформить чемпионство в игре со Спартаком. других проблем не наблюдается
хорош
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Макс Дунаевский
Ответ Jlaw
Я бы тоже задержался, тренеровать навесы и получать космическую зп, кому не понравится?
Завидуй молча))
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Jlaw
Ответ Макс Дунаевский
Завидуй молча))
чему завидовать? накупили легов чтобы выиграть мертвый чемпионат
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Jlaw
Ответ Макс Дунаевский
Так купите и вы) И выиграйте этот мертвый чемпионат) а то только ныть можете)
я не болею ни за одну российскую команду, но то что делает зенит уничтожает наш футбол
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Макс Дунаевский
Ответ Jlaw
я не болею ни за одну российскую команду, но то что делает зенит уничтожает наш футбол
Вот знаешь я не смотрю иностранные чемпионаты и мне все равно , что там происходит и не оставил бы ни единого коммента на других ветках
А ты видимо за кого-то, но переживаешь в ЧР , раз пишешь)
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ApocalypsePlease
Ответ samarskij-kuzmich
Ну прямо заинтриговал. Какие сложности-то? Как набрать стартовый состав из двух равноценных? ))
Завязывайте вот с этими сказками про два равноценных состава. У нас некому заменить бразильцев без потери качества. Даже у Караваева полноценного сменщика нет, что уж говорить. Без Барриоса опорки нет вообще. Сутор, Ерохин, Круговой и Мантуан да Кассьерра с Сергеевым, в зависимости от того, кто в основе. Вот и весь "второй состав".
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