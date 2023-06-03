Семак выиграл 125 матчей во главе «Зенита» и повторил рекорд Садырина

Сергей Семак повторил рекорд «Зенита» по победам в качестве главного тренера.

Сегодня его команда обыграла « » (1:0) в заключительном туре Мир .

Всего у во главе петербуржцев 125 побед, как и у Павла Садырина. У первого на достижение этой отметки ушло 208 игр, у второго – 262.

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