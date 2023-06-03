Семак выиграл 125 матчей во главе «Зенита» и повторил рекорд Садырина

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Павел Садырин Факел рекорды Футбол

Сергей Семак повторил рекорд «Зенита» по победам в качестве главного тренера.

Сегодня его команда обыграла «Факел» (1:0) в заключительном туре Мир РПЛ.

Всего у Семака во главе петербуржцев 125 побед, как и у Павла Садырина. У первого на достижение этой отметки ушло 208 игр, у второго – 262.

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19 комментариев

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igls54
Самые лучшие тренеры в мире -
Сергей Семак и Павел Садырин
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Vovker
Семак - красава. Долго не побьют этот рекорд (если вообще побьют).
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Zorggggg
Страшно представить, если бы Зенит достался другому тренеру, а не такому самородку как Семак
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MyGerodot
Семак показал своё мастерство тренера и показал его на длинной дистанции, чего не смогли сделать маститые тренеры-иностранцы. Маститым тренерам спасибо, а Богданычу - наш великий респект и поздравления с рекордом!
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werowolf-gears
Ответ Zorggggg
Страшно представить, если бы Зенит достался другому тренеру, а не такому самородку как Семак
С Каррерой бы и в тройку не попадали
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Piterboll
Ответ Zorggggg
Страшно представить, если бы Зенит достался другому тренеру, а не такому самородку как Семак
Интересно чего бы достиг Семак с тем составом который был у Садырина? Когда каждая команда соперников в чемпионате СССР была по сути сборной своей республики, и это не считая Спартака Бескова и Динамо Лобановского, которые были по сути две сборные СССР. А еще Днепр, московское Динамо, Торпедо...
А Садырин с тем составом Зенита стал чемпионом СССР, а через нескольно лет стал чемпионом СССР с ЦСКА.

Так что как кричали фаны, нету лучше тренера в мире чем Павел Федорович Садырин.
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ЭлектроВеник
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Ростов-на-Дону
Садырина нельзя сравнивать с Семаком.
Садырин - тренер, глыба!
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SMART789
Ответ werowolf-gears
С Каррерой бы и в тройку не попадали
Зачем сравнивать главного тренера Сергея Семака и ассистента Карреру? Это разные профессии
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Поцелуй Оздоева
Ответ Zorggggg
Страшно представить, если бы Зенит достался другому тренеру, а не такому самородку как Семак
Дело говоришь, СБС топ тренер
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Abriel
Ответ charly_54
Бред не пиши! Лучший тренер в мире это мостовой
вот только у царя документов нема!
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Goldstream
Ответ igls54
Самые лучшие тренеры в мире - Сергей Семак и Павел Садырин
Как интересно, что судьба обоих сплела Зенит и ЦСКА.
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charly_54
Ответ Abriel
вот только у царя документов нема!
Это не мешает ему быть лучшим
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