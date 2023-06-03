Семак выиграл 125 матчей во главе «Зенита» и повторил рекорд Садырина
Сергей Семак повторил рекорд «Зенита» по победам в качестве главного тренера.
Сегодня его команда обыграла «Факел» (1:0) в заключительном туре Мир РПЛ.
Всего у Семака во главе петербуржцев 125 побед, как и у Павла Садырина. У первого на достижение этой отметки ушло 208 игр, у второго – 262.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Сергей Семак и Павел Садырин
А Садырин с тем составом Зенита стал чемпионом СССР, а через нескольно лет стал чемпионом СССР с ЦСКА.
Так что как кричали фаны, нету лучше тренера в мире чем Павел Федорович Садырин.
Садырин - тренер, глыба!