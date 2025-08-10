Рахимов об 1:5 с ЦСКА: «В ворота «Рубина» залетело все, что можно было. У нас моментов было даже больше – армейцы показали, как нужно реализовывать»

Рашид Рахимов оценил разгром «Рубина» от ЦСКА (1:5) в 4-м туре РПЛ.

«Все, что можно было, залетело в наши ворота. К сожалению, такое бывает. Армейцы очень много играют через вертикальные передачи, делают надстройки, хорошо себя чувствуют в переходных фазах.

Мы начали хорошо, имели первый момент. Дальше не доиграли, не добежали и не вступили в отбор. В игре с ЦСКА нужно контролировать стенку, подстройку, игру на третьего – мы этого не сделали, поэтому получили голы.

Двоякое ощущение, ведь было достаточно много моментов и даже больше, чем у ЦСКА. Но это те базовые эпизоды, которые нужно доигрывать и контролировать дисциплину при организации. Сегодня мы позволили себе где‑то расслабиться – и сразу нам залетело четыре мяча.

Болезненное поражение, но оно должно случаться. Это то, на чем ты можешь заострять внимание команды и давать ей понять, что без максимальной концентрации такое может быть. И если соперник достаточно сильный и у него все хорошо получается, то вот так может произойти.

Переворачивать игру после первого тайма было сложно. Во второй половине нужно было показать другой футбол. У нас были моменты, просто их нужно было реализовывать. Армейцы показали, как это нужно делать», — сказал тренер «Рубина ».